Energiahivatal: akármilyen hideg lesz is, elég lesz a tárolókban lévő gáz a lakosság zavartalan ellátásához

Portfolio 2021. december 20. 16:40

Nem lehet olyan extrém hideg, hogy korlátozni kelljen a lakossági gázfogyasztást, mert a tárolókban lévő mennyiség mellé folyamatosan érkezik az utánpótlás Oroszországból és a hazai lelőhelyekről – hangsúlyozta hétfői közleményében Ságvári Pál. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) elnökhelyettese ezt azért hangsúlyozta, mert az utóbbi két különleges évhez képest most alacsonyabb a gáztárolók összesített készletszintje, de mégsem kell aggódni. A hivatal ugyanis többfajta modellszámítást is végzett különböző időjárási forgatókönyvekre és fogyasztásra és az jött ki, hogy még a legpesszimistább esetben is csak 17,3%-ra esne le a gáztárolók együttes készletszintje március végére, a legjobb esetben pedig 35,9%-on zárnánk a telet.