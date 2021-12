Minimális gázt küldenek Európába az oroszok az egyik fő vezetéken, egekbe ugrott hétfőn a gázár

Már pénteken is hatalmasat ugrottak a gázárak az európai tőzsdéken, de ez hétfőn folytatódott három főbb fundamentális hír hatására. Egyrészt minimálisra esett az egyik legfőbb európai gázszállítási útvonalon, a Jamál Európán, az orosz gázszállítás a németek felé, másrészt egy hétvégi amerikai szenátusi alku nyomán januárban szavazhat az amerikai felsőház az Északi Áramlat 2 vezetékre kirótt szankcióról, ami közép távon is újabb árnyékot vet arra, hogy az új vezetékpáron majd mennyi gáz jöhet Európába. Harmadrészt a friss időjárási előrejelzések szerint komolyabb lehűlés jöhet Európa és Oroszország jelentős részén a napokban, ami így kérdésessé teszi, hogy mennyi gázt tudnak küldeni rövid távon az oroszok.

Az orosz gáz három fő európai szállítási útvonala közül az első az Északi Áramlat (évi 55 milliárd köbméteres kapacitás, ezt duplázná meg az Északi Áramlat 2, ha egyszer majd működésbe áll), a második pedig a fehéroroszokon és lengyeleken át a németekhez vezető Jamál Európa. Ennek a lengyel-német határon lévő mallnowi mérési pontján hétfőre minimálisra esett a gázszállítás volumene:

Mindössze 366 ezer kWh-ra zuhant a gázszállítás volumene, miközben amint az alábbi ábrán látszik: az elmúlt hetekben jellemzően 9-12 millió kWh-ra között szokott mozogni.

A Jamál Európa mallnowi mérési pontján a nettó gázszállítás alakulása Németország felé (MWh). Forrás: entsog.eu

Erre az útvonalra nem kötött le decemberre szállításokat a Gazprom a havi kapacitásaukción, a napi aukciók keretében küldi a gázt. Ráadásul a gázszállítási kilátásokat rontja, hogy hétfőn délelőtt a Gazprom Export azt is bejelentette, hogy nem tervez azonnali piaci gázeladásokat az elektronikus felületén erre a hétre. Így tehát akár egy hétig is rendkívül alacsony maradhat a Jamálon az orosz gázszállítás, vagy esetleg vissza is fordulhat a lengyelek felé a szállítások iránya (nettó gázmennyiség mozgása), mint ahogy arra a túl alacsony orosz gázszállítások miatt novemberben már volt példa két periódusban is:

Még szombat hajnali fejlemény, hogy az amerikai Szenátusban Ted Cruz republikánus szenátor elérte, hogy egy alku keretében januárban majd szavazhasson a Szenátus az Északi Áramlat 2 elleni amerikai szankciók kérdéséről (cserébe a demokraták elérték, hogy ne blokkolják tovább a republikánusok három tucat amerikai nagykövet kinevezését a világ különböző országaiba). A szabályok szerint 60 szenátornak kell együtt szavazni, ami látszólag esélytelenné teszi, hogy átmenjen a szankciós javaslat, hiszen 50-50 fős a 100 fős Szenátus összetétele a demokraták és republikánusok között, de mégis van rá esély, hogy összejön a 60 fő (erre egyértelműen utalt egy magas rangú republikánus szenátor), hiszen sok demokrata szenátor is rossz szemmel néz az orosz vezetékpárra. Ez pedig még inkább kérdésessé teszi, hogy egyáltalán mikor és milyen volumenben tud majd gázt küldeni Oroszország ezen az új vezetékpáron Németországba, ha egyáltalán majd 2022 második felében megkapja a német vezetékhatóságtól a jóváhagyást, ugyanis amint megírtuk: a tavaszi engedélyezés potenciális dátuma június utánra csúszott egy múlt heti bejelentéssel.

Mindezek hatására a januári és februári gázkontraktus ára 5-6%-kal 143-144 euró körülre ugrott a hétfő délelőtti kereskedésben a holland TTF gáztőzsdén, ami rendkívüli magasságnak számít és csak kétszer járt napon belül ennél magasabban a gázár, mint most (egyszer október elején, másodszor pedig a múlt héten).

A holland TTF gáztőzsde 2022 januári kontraktusának áralakulása (euró/MWh). Forrás: theice.com.

