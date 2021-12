Radó Péter: tíz éves a törvény, ami lejtőre lökte a közoktatást

Pont tíz éve, 2011. december 20-án hajnalban fogadta el az Országgyűlés a közoktatás minden szereplőjének, az iskolák, a pedagógusok, a gyerekek, a szakmai szolgáltatók és a piaci szereplők állami gondozásba vételéről szóló törvényt. Az akkori politikai kommunikáció szerint a törvény célja egy a nemzet felemelkedését szolgáló „köznevelési” rendszer megteremtése volt. Az évforduló jó alkalom arra, hogy megmérjük: mennyit emelkedtünk egy évtized alatt.

A történelmi előkép

Ha a törvény mögött álló oktatáspolitikai modellt keressük, elég messzire kell visszanyúlnunk: 1961-be. Amikor Tanganyika (1964-es Zanzibárral való egyesülés óta: Tanzánia) elnyerte a függetlenséget, azonnal a nemzetállam megteremtését szolgáló reformok sokaságát indította el. A gyökeres átalakítások feltételeit az egypártrendszer létrehozása teremtette meg, a brit hagyománnyal szakítva állami tisztviselők is tagjai lehettek az uralkodó pártnak, a legfontosabb közigazgatási vezető posztokat a párt vezetői foglalták el. A közigazgatási reform keretében a nyolc régió helyett 17 kisebb (nagyjából fél magyarországnyi) adminisztratív régiót hoztak létre, melyekben mindegyik minisztérium dekoncentrált helyi hatóságokat működtetett. A gazdaság jelentős részét (bankokat, ipari üzemeket) államosították, a szakszervezeteket pedig lényegében állami kontroll alá helyezték.

A független Tanzánia kormánya úgy tekintett az oktatásra, mint a társadalom átalakításának legfontosabb eszközére. Az eredetileg tanárkért dolgozó Julius Nyerere elnök által elindított oktatási átalakítás legfontosabb célja az integrációt szolgáló egységesítés és erős állami kontroll megteremtése volt. Az oktatási rendszerátalakítás kulcselemei a következők voltak: minden pedagógus beléptetése az egységes tanítási szolgálatba, az oktatásirányítás centralizációja, a minisztériumnak alárendelt helyi oktatási hatóságok létrehozása, az oktatási adminisztráció létszámának jelentős növelése, a miniszter jogainak kiterjesztése iskolák bezárására, állami szakfelügyelet létrehozása, tankönyvek miniszteri engedélyezése, finanszírozáson alapuló kontroll, központilag kiadott tanmenetek és központi állami vizsgák bevezetése.

Ha felsejlik az olvasókban, hogy a 2011-es magyar törvény kísértetiesen hasonlít Nyerere elnök tanzániai oktatási reformjaira, egyáltalán nem téved:

a köznevelési törvény a hatvanas években uralkodó korszellem késői terméke.

Azt is látnunk kell azonban, hogy a nagyjából azonos eszközrendszer nagyon eltérő célokat szolgált. 2011-ben Magyarországon nem egy gyarmati függésből frissen felszabadult, nyelvi, etnikai, kulturális és gazdasági értelemben erősen széttagolt és nagyon szegény ország egységesítése volt a cél. A magyar oktatási rendszer államkonzervatív átszervezése egész egyszerűen hatalomkoncentrációt és ezen keresztül az ország erőforrásainak „kiaknázását” szolgáló átalakítások hosszú sorába illeszkedett. Ennek megfelelően a nemzetre való hivatkozás nem 19. századi minták alapján zajló országegyesítést („nemzetépítést”) szolgálta, hanem a 2011 áprilisában elfogadott, az Alkotmány helyébe lépő Alaptörvény alapján gőzerővel kiépített rendszer legitimitását volt hivatva megtámogatni.

Ördögi mesterterv vagy fércmű?

Az elfogadott törvény mögött az elmúlt évtizedben igen sokan valami társadalommérnöki mestertervet láttak. Véleményem szerint ez egy kicsit túlgondolt interpretációja a tíz évvel ezelőtti törvényalkotási folyamatnak, ugyanis abban az oktatásról szóló stratégiai gondolkodásnak nyoma sem volt. A végül elfogadott kódex lényegében egy a különböző csoportok által szorgalmazott és egymással köszönőviszonyt sem ápoló oktatáspolitikai nünükék jogászi összefésüléséből keletkezett fércmű.

A törvény forrásai között ott van a Hoffmann Rózsa által képviselt kereszténydemokraták avítt, erőteljes nemzeti frazeológiába csomagolt, szélsőségesen pedagógusközpontú szakmai-pedagógiai világképe.

Megtalálható benne a Pokorni Zoltán körül dolgozó fideszes oktatási szakértők által jó ideje képviselt állami pedagógus előmeneteli rendszer („életpályamodell”), a központi bérfinanszírozás és az 1985-ben megszüntetett szakfelügyelet újraélesztése.

Az új konstrukció egyik meghatározó eleme volt a miniszterelnök régóta dédelgetett iskolaállamosítási vágya és egyéb személyes elképzelései.

Végül a törvényre meghatározó befolyást gyakoroltak a kormányzat járási szintű dekoncentrált államigazgatási szervezetek létrehozásán alapuló közigazgatási reformjai és a 2021 tavaszán elfogadott első Széll Kálmán tervben rögzített költségvetési politika, amely drámai forrásszűkítést kényszerített az oktatási kormányzatra.

Mindegyik szereplő megelégedett volna annyival, amennyit ők akartak, de a megfelelni vágyás miatt a tisztviselők minden, önmagában is káros változtatást hűségesen beleírtak a törvénytervezetbe. A törvény által létrehozott zavaros konstrukción belül valamiféle koherenciát teremtő kulcselem az „államosítás” és az egészen szélsőséges bürokratikus centralizáció voltak, ugyanis strukturális értelemben minden más alrendszert ehhez kellett igazítani.

A maradék réseket pedig a már korosodó törvényalkotók úgy tömték be, hogy felidézték hogyan működtek a dolgok, amikor fiatalok voltak.

Nem vállalok nagy kockázatot azzal az állítással, hogy a törvény alapján elindított és 2015-ig zajló nagy oktatási rendszerátalakítás példátlan vállalkozás volt hazánk történelme során; nem csupán a változtatások régmúltba révedt iránya miatt, de azok mennyisége miatt is. Jól bejáratott és hatékony működésre képes intézményrendszer segítségével normális körülmények között egy kormány két vagy három nagyobb rendszerszintű változtatást képes menedzselni – már természetesen ha nem éppen azon intézmények átszervezése zajlik, melyeknek menedzselniük kellene más átszervezéseket. Ez az oka annak, hogy a korábbi decentralizált rendszer legfontosabb elemeinek kialakítása 1985 és 2005 között jó néhány kormányzati cikluson keresztül zajlott, s 2010-ig be sem fejeződött.

A kormány a törvény elfogadását követő négy év során ezzel szemben több, mint negyven nagyobb rendszerszintű változtatást erőszakolt át, melyek felsorolása önmagában is kimerítené írásom terjedelmi korlátait. Mindez csak azért volt lehetséges, mert az autokratikus kormányzás legnemesebb hagyományainak szellemében a kormányzat nem tárgyalt senkivel, s mert a nagyívű változtatásokat nem „implementálta” (átültette a gyakorlatba), hanem egyszerűen azonnali hatállyal „bevezette”. Mindennek kettős értelemben is azonnali és katasztrofális következményei lettek.

Azonnali következmények

Az első következmény a szervezetfejlesztők által implementációs gödörnek nevezett jelenséggel függ össze: ha egy működő szervezetbe valamilyen jobbító szándékú változtatást viszünk bele, akkor a szervezet hatékonysága nem javulni, hanem a bejáratott kapcsolatok és rutinok szétzilálása miatt – jó esetben átmenetileg – garantáltan romlani fog. Ugyanez érvényes nagy rendszerekre is, mint amilyen a közoktatás. A teljes átszervezés, a régi irányítási mechanizmusok szétverése és újak (nyögvenyelős, többnyire béna rögtönzésekkel tarkított) létrehozása azonnali rendszerszintű hatékonyságromlást okozott.

Az iskolák autonóm működésének felszámolása, az önkormányzatok és piaci szereplők teljes kiszorítása, rutinos vezetők túl sokszor politikai kinevezettekre cserélése, a folyamatos és kóros forráshiány, az eljárási és döntéshozatali szabályok tisztázatlansága és a politikai kontroll alatt működő központi irányítás képtelensége a változtatások menedzselésére implementációs gödörbe taszította az egész magyar közoktatást. Mindez intő jel azok számára is, akik a rendszer leváltása utáni kormányzásra készülnek.

A második azonnali következmény a súlyos teljesítményromlás volt. Az iskolák beolvasztása egy hivatali szervezetbe, az iskolákkal szembeni minőségi elvárások felfüggesztése, az egyentanterv és egyentankönyv, a szakmai támogató rendszer szétrombolása, a szakképzés lebutítása, valamint a brutálisan megnövelt munkaterhelés és lecsökkent finanszírozás kombója – megfejelve az implementációs zűrzavar által okozott állandósult bizonytalansággal – együttesen beszakították a magyar közoktatás teljesítményét.

Az oktatás minden fontos eredményességi mutatója azonnal és látványos mértékben romlani kezdett:

A lemorzsolódás növekedése miatt például a 17 évesek részvétele az oktatásban 98 százalékról 85 százalékra, a 18 éveseké 80 százalékról 66 százalékra csökkent.

A PISA mérések szerint 2009 és 2015 között Magyarországon sehol máshol nem tapasztalt mértékben romlott a tanulók teljesítménye. A szövegértési eredmények például 24 pontot zuhantak, a funkcionális analfabéta tanulók aránya pedig 18 százalékról 28 százalékra nőtt.

Mindezek mellett szívósan növekedni kezdett a roma gettóiskolák száma és bezuhant a felsőoktatásban továbbtanulók aránya.

A körülmények és a minőség leromlása annyira gyors és drasztikus volt, hogy az oktatásban dolgozó többszázezernyi szakember közül minden jóérzésű ember komoly morális válságot élt ált.

Ellenállás nélkül (A közoktatás gyenge immunrendszere)

Utólag visszanézve a tíz évvel ezelőtti eseményekre talán az hat leginkább sokkolóan, hogy mindez milyen könnyen lenyomható volt az oktatás szereplőinek a torkán. A törvény tervezetében szereplő erősen múltidéző változtatástömeg következményei ugyanis már előre láthatók voltak mindenki számára, akik már felnőtt fejjel tapasztalták meg a hetvenes éveket vagy akik némi tudással rendelkeztek az oktatási rendszerek működéséről. Ennek ellenére a törvény elfogadásának éjszakáján alig kétszáz ember tüntetett a Kossuth téren, a sajtó pedig a lényeget nem érintő perifériális apróságok tálalásával volt elfoglalva.

A pedagógusok nagy többségét pedig a dolog tulajdonképpen nem érdekelte, mint ahogy általában közömbösen szemlélt mindent, ami az iskolájuk kis zárt és személyes kapcsolatok által formált világán kívül zajlott.

Amikor a pedagógusok nagy tömegei 2015 végére végre felfogták, hogy mi történik, s amikor 2016-ban a Tanítanék mozgalom fél éven keresztül tízezrével vitte ki az utcára az addigra elkeseredett és frusztrált pedagógusokat, a nagy rendszerátalakítási mű már lényegében lezárult, a hajó elment. A meglepően sokáig kitartó pedagógus ellenállásnak egyetlen, de hasznos eredménye volt: ettől kezdve a kormányzat a közoktatásban nem kormányzott, lényegében akkor sem csinált semmit, amikor a járvány miatt kellett volna. Mindennek jó ellenpéldája a lényegesen nagyobb ellenállóképességgel rendelkező felsőoktatás autonómiájának lassú felszámolása: az egy autokratikus rendszerben is csupán kis lépésekkel haladt előre, egy évtizede tart, s még korántsem fejeződött be.

A közoktatás tíz évvel ezelőtti gyenge immunrendszerének is van egy fontos – ha úgy tetszik: egyszerre közpolitikai és morális – tanulsága: erős szakszervezetek, erős és független szakmai szervezetek, erős, felkészült és független nyilvánosság, valamint felkészült és független szakértői hálózatok nélkül képtelenség megvédeni az iskolákra és pedagógusokra bízott gyerekek alapvető érdekeit.

A hosszú távú hatások

Az évtized második felében az új törvény által létrehozott erősen lebutított közoktatási rendszer működése – egy nagyon alacsony minőségi és eredményességi szinten – némiképp stabilizálódott, a gyors leépülést felváltotta a lassú leépülés. A nagy rendszerátalakításnak azonban van két nagyon súlyos következménye, melyek azóta is hatnak és még hosszú ideig velünk maradnak:

egy oktatási kasztrendszer kialakulása és - egy ebből a szempontból különösen kritikus időszakban - az oktatás alkalmazkodóképességének teljes elhalása.

Oktatási kasztrendszerről beszélni ma már egyáltalán nem költői túlzás. Az egyébként is súlyos egyenlőtlenségeket újratermelő magyar közoktatásban a szociális szelekció az elmúlt évtizedben csak a harmadik világ országaira jellemző méreteket öltött. A PISA erre vonatkozó mutatója szerint közoktatásunk sokkal szelektívebb, mint szinte bármelyik európai országé vagy az Egyesült Államoké.

Más adatok szerint a hátrányos helyzetű tanulók szegregációs indexe a 2010-es – már akkor is nagyon magas: 27 százalékról 2018-ra 40 százalékra nőtt. Iskolarendszerünk kizárólag hátrányos helyzetű és kizárólag fehér középosztályi gyerekek oktatására „szakosodott” intézményekre esett szét. A hátrányos helyzetű tanulók tanulási kudarca olyannyira általános lett, hogy teljesen kiszorultak a felsőoktatásból. (A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya az adott évben érettségizett és felsőoktatásba felvett tanulók között 2017-re már 1,1 százalékra zsugorodott.)

A plafon és a padló persze ragad mindenhol; az azonban, hogy szinte minden gyermek sorsa már megszületése pillanatában egész életére eldőljön, mert az oktatástól nem kap semmilyen esélyt, Európában meglehetősen egyedülálló társadalmi katasztrófa. Gondolom nem igényel hosszabb fejtegetést, hogy ez milyen hatással lesz a magyar társadalom kohéziójára.

A másik hosszabb távú hatás a magyar közoktatás teljes önlefegyverzése. Egy olyan évtizeden vagyunk túl, melyben minden fejlett és kevésbé fejlett országban lázas gondolkodás és fejlesztés zajlott annak érdekében, hogy az iskolák alkalmazkodjanak az oktatás környezetében zajló intenzív társadalmi, technológiai, gazdasági, környezeti és demográfiai változásokhoz, pontosabban: mindezek együttes, összegződő hatásához.

Az oktatási rendszerek olyan alkalmazkodási válsággal néznek szembe, amely kikényszeríti szinte minden olyan dolog újragondolását, amit eddig megbízhatóan jó oktatási gyakorlatnak véltünk.

Ennek az alkalmazkodásnak a magyar közoktatásban alig van nyoma. Az iskolák fejlesztési erőfeszítéseit ellehetetlenítő bürokratikus irányítás, a visszacsatolások teljes hiánya és a kutató-fejlesztő ipar felszámolása miatt a magyar közoktatás jelenleg nincs fejleszthető állapotban. (Ezt a jelenlegi kormányzat természetesen nem is igazán ambicionálja.) Mindezek következményeit jól szemléltette a járvány miatti átmeneti iskolaleállás: a vírus pont úgy letolt nadrággal kapta el az oktatási rendszert, mint a hasonlóan lepusztított járványvédelmi rendszert, vagy a talán kicsit kevésbé, de éppen eléggé lepusztított egészségügyi ellátó rendszert.

Ha eddig abban reménykedtünk, hogy hosszabb távon megkapaszkodhatunk a fejlett világ belső perifériáján, mindezek fényében talán gondoljuk újra ezt a dolgot. Mert tíz évvel ezelőtt voltak, akik azon a hideg éjszakán megszavazták a törvényt.

