Koronavírus: Washington szigorít az omikron miatt

Washingtonban a 12 évnél idősebbektől megkövetelik az éttermekben és más létesítményekben a védettségi igazolvány bemutatását - közölte az amerikai főváros polgármestere, Muriel Bowser a honlapján szerdán.

A dokumentum szerint a koronavírus terjedésének megállítása érdekében hozott szabályokat a kávézókban, éjszakai klubokban, bowlingpályákon, edzőtermekben és különböző beltéri társadalmi eseményeken kell alkalmazni. Január 15-től minden 12 év feletti látogatónak igazolnia kell, hogy legalább egy védőoltást kapott, február 15-től pedig a vakcinák további adagjainak igazolását követelik meg.

Hétfőn a washingtoni hatóságok a koronavírus terjedése miatt újra bevezették a védőmaszk kötelező viselését beltéren. A szabály, amely a többi között az üzletekre, az edzőtermekre, a templomokra és más nyilvános helyekre vonatkozik, legalább január 31-ig érvényben marad. November végén Bowser még úgy döntött, hogy eltörli a rendeletet Washingtonban.

A város polgármestere hétfőn azt is hangsúlyozta, hogy az amerikai fővárosban minden helyi tisztviselőnek be kell oltatnia magát a koronavírus ellen. Ez magában foglalja a vakcina emlékeztető (harmadik) adagjának felvételét is. Korábban ezeknek az alkalmazottaknak lehetőségük volt arra, hogy a védőoltás helyett rendszeresen teszteltessék magukat. Ilyen lehetőség már nem szerepel a tervekben.

A hét elején az amerikai szövetségi járványügyi és megelőzési központok arról számoltak be, hogy a koronavírus-fertőzés új eseteinek többsége az omikron variánshoz köthető. A világjárvány kezdete óta több mint 51,3 millió koronavírusos megbetegedést mutattak ki az Egyesült Államokban, és több mint 810 ezer haláleset történt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint, amely a szövetségi és helyi hatóságok alapján végzi a számításokat. Az ország mindkét mutatóban az első helyen áll a világon.