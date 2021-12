Elképesztő profit a luxuspiacon: mégis, mi kerül egy parfümben több százezer forintba?

Biológus diplomát szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, és habár tanult közgazdaságtant és pedagógiát is, az igazi szenvedélye az illatok lettek Zólyomi Zsoltnak, aki egyike lehetett a világon azoknak, aki Franciaországban sajátíthatta el a parfümőri szakmát. A hazai parfümőr Magyarországon meglepően sikeres üzletet épít, de az általa készített személyre szabott parfümmel akár a világot is képes átszelni a megrendelő kedvéért. Magyarország első niche parfümériájának tulajdonosának showroomjában járt a Portfolio, ahol egyebek mellett azt is megtudtuk, hogy mennyi összetevőből készül egy parfüm, milyen áron, és hogy nincs még egy olyan iparág, amely akkora árréssel dolgozik, mint a parfümipar luxus szegmense. Zólyomi Zsolt azt is megosztotta, hogy ugyan a koronavírus-járvány érintette ezt az ipart is, azonban azt is bizonyította, hogy üzletileg nemcsak egészséges, hanem jövedelmező is. Úgy véli, hogy ha valaki pénzt akar válsághelyzetben értékállóan befektetni, akkor luxusrészvényekben érdemes gondolkodni.

Már az egyetemi tanulmányai is a parfümiparhoz kapcsolódtak, de mégis hogyan lehet valakiből parfümőr?

Még mielőtt elmerültem volna ebben az iparágban, közgazdász lettem, ám van egy pedagógus másoddiplomám is. Parfümőrnek pedig Versailles-ban tanultam. Ez egy nem létező szakma volt Magyarországon, elsőként a barátaimnak kezdtem el hobbiból parfümtanácsadást tartani. Szerettem a parfümériákban időt tölteni, de sosem gondoltam volna, hogy a hobbim felemelkedik a hivatásommá. Öt évembe került, amíg felvettek a versailles-i Isipca-ra, egy mindössze 12 fős képzésre. Ez nem tömegképzés, elég drága is volt oda járni, és az elvégzését követően még csak kezdőnek számítottam, gyakorlati évekre volt szükségem. Jóval azután lesz valaki parfümőr, minthogy kiesik az iskolapadból, de ennek ellenére már a képzés alatt kapkodtak utánunk, mert annyira kevesen vannak olyan “orri” képességgel megáldottan, amelyet még jól ki is gyakoroltatnak. A világon jelenleg körülbelül 200 hivatásos parfümőr dolgozik.

Két év után határozottan állíthatjuk, hogy a koronavírus-járvány egyik szektort sem hagyta érintetlenül, a parfümiparra milyen hatással van az alapanyaghiány? Küzd szállítási kihívásokkal?

Lehet a parfümről napestig beszélni, de ha nem tudod megszagolni Te magad, akkor nem fogod megvásárolni, hiszen nem leszel száz százalékig biztos benne, hogy mit kapsz. Ezért lehetetlen a parfümöket teljesen az online térbe terelni. Ugyanakkor a niche parfümök kiskereskedelmi forgalmát nem sújtotta jelentősen a koronavírus-járvány, a nyitást követően azonnal visszapattant a forgalom, és szerencsére mindez azt is alátámasztja, hogy luxusipar kereskedelme mennyire egészséges. Ha valaki válsághelyzetben értékállóan akar befektetni, akkor luxusrészvényekben is érdemes gondolkodnia, legyen szó bármilyen szegmensről.

A modernkori parfümipar azonban globális iparág.

Előfordulnak olyan esetek, amikor a világ különböző pontjairól kell az alapanyagot beszerezni, például az Afrikához közeli Comoro-szigetekről ylang-ylangot, Haitiről vetivert, vagy rumkivonatot Kubából, másrészt vannak olyan esszenciák, amelyeket Magyarországról kell eljuttatni. Mindezek miatt nyiván a parfümipart is sújtották a logisztikai akadályok, és nagyon sok késés származott ebből, amely egészen addig nyúlik, hogy akár kiskereskedelmi piacra tervezett parfümújdonság bemutatók is elmaradtak. A legnagyobb luxuscégek is idén karácsony helyett esetleg inkább nyáron mutatják majd be a legújabb parfümjüket. Az éves forgalom 50 százaléka a parfümiparnak az karácsonyi időszak környékén, az év utolsó másfél hónapjában realizálódik.

Hány százalékos áremelkedés jelent meg a piacon?

A drágulás rendkívül termékfüggő. A Douglasban, Marionnaud-ban, DM-ben, Rossmann-ban, Müllerben kapható úgynevezett tömegtermékek ára is emelkedett volna, ugyanakkor a költségemelkedést nem tudják teljes mértékben érvényesíteni. A luxuskozmetikumok szegmensében gyakori, hogy az alapanyagot kis manufaktúrák állítják elő, akik ha pl. megbetegszenek, nem tudják művelni az ültetvényt, amelyről kilogrammonként több százezer euró értékű alapanyag is származhat. Emiatt felértékelődnek a már meglévő készletek is, főleg, ha több parfümőr vár is rá, akkor a termelő egy literért akár 300 ezer eurót is kérhet, mert megteheti. Békeidőben a legdrágább alapanyag 140 ezer euróba kerül, és általában csak pár csepp szükséges belőle. Az átlag fogyasztó persze nem nagyon találkozik ezzel a minőséggel, amely inkább az egyedi, személyre szabott illatfejlesztésekre jellemző. Az alapanyagok normál piaci átlagára kilogrammonként 50 és pár ezer euró között van, ezek a standard szintetikumok, olcsóbb természetes alapanyagok, amelyekből dolgoznak általában a parfümőrök. A magasabb ár ritka, különleges, dűlőszelektált, kiemelkedő évjáratos vagy akár bio vagy vegán minősítésű egzotikus természetes alapanyagokat és izgalmas szintetikum nóvumokat jelent. Budapesten két luxusparfümériám van, ahol a legolcsóbb 50 ml-s parfümhöz úgy 35 ezer forintért lehet hozzájutni, a legdrágább 24 karátos aranyozott csomagolású illat viszont 600 ezer forint felett érhető el, míg egy egyéni illatkreáció 3 millió forintnál kezdődik.

Mennyi alapanyag szükséges egy parfüm megalkotásához?

Egy parfümőrnek otthon úgy hatezerféle alapanyag áll rendelkezésére, ami azt jelenti, hogy nincs mindegyik állandóan a raktárban. Normál körülményeket között egyszerű a beszerzés, a rendeléseket 24 órán belül ki is szállítják, ehhez hozzá is szoktunk. A luxusipart általában a beszállítók előzékenyen, gyorsan és pontosan igyekeznek kiszolgálni, hiszen hatalmas extraprofittal dolgozunk, és jól fizető ügyfeleknek számítunk a B2B vonalon.

Egy parfüm megalkotása úgy fél-1,5 évnyi kívülről nézve monoton és introvertált, ugyanakkor hihetetlen izgalmas és fantáziadús labormunka. Átlagosan 200-300 féle összetevőből állítjuk össze az ideális receptúrát, ugyanakkor nem attól lesz “szép”, hogy milyen sok alapanyagból tevődik össze, hanem inkább a művészi kreativitás számít. És nyilván ez nem jelenti azt, hogy ennyi beszállítóval kell kapcsolatban állni, mert vannak olyan cégek, amelyek egyszerre több alapanyagot is forgalmaznak. Az alapanyagokkal pedig a nemzetközi szakvásárokon lehet találkozni. A kikevert illatkreációt a végén 90-95 százalék vizes etilalkohollal hígítjuk, és ehhez a gyártáshoz a legalkalmasabb üzemet keressük, attól függően, hogy a terméket mely régiós piacon tervezzük értékesíteni.

Az alappillér a recept, a gyártáshoz modern, luxuskozmetikumot kiszolgáló csúcsminőségű vegyipari műveletsor áll rendelkezésre.

Ha van szabad kapacitás, akkor jobb gyógyszergyárak is képesek a recept legyártására, de ezt ezárt leginkább szakcégek csinálják, ezekből érdemben világ szinten 30-40-el érdemes számolni. Ezek között van olyan is, amelynek az éves forgalma 6 milliárd svájci frank fölött van, ami még retailben is komoly lenne, de ők nem brandek, csak B2B-ben készítik el a receptet, amelyet az eladás előtt hígítani és csomagolni is kell. Hiába minőségi alkoholra van szükség a gyártáshoz, mégsem ez a drága egy parfümben, ugyan az a palack 95 százaléka, valójában eurocentekről beszélünk. A nagy márkák emellett iszonyat pénzt fordítanak marketingre, ott ugyanis nagyon komoly a verseny. A 2007 óta üzemelő Zólyomi Parfüm Kft. viszont nem költ marketingre, sőt, inkább antimarketinges logikával élünk.

Hogyan áll össze egy parfümőr vállalkozása? Milyen különlegességekhez lehet hozzájutni Budapesten?

Három dologgal foglalkozom, és a végén mindegyik esetben parfüm lesz valaki kezében. Az egyik, hogy a kozmetikai ipar legfelső szegmense feletti sávban úszva, igazi luxussal foglalkozom, és Le Parfum nevű parfümériáimban niche parfümmárkákat forgalmazok. A The Ritz-Carlton Hotelben és a MOM Parkban lévő showroomom is egy szerelem-hobbi biznisz, ahol a személyes kedvenceimet mutatom meg az érdeklődőknek. Ezeken a helyeken nem lehet a kommersz márkákat, például Hugo Bosst vagy Nina Riccit kapni, de Nina Ricci dédunokájának a saját kreatív márkáját csak én forgalmazom Magyarországon. Továbbá megtalálhatók a XIII. században alapított francia Frapin konyakcég konyakillatú parfümjei és a Napóleon személyes parfümőrének a leszármazottja által vitt francia Rosine cég márkája is, vagy a Kenzo Parfums ex-kreatív managerének a saját kis márkája - egyszóval csupa olyan különlegesség, amik nem jönnek szembe minden második emberen. Csak nálunk kapható például a világ legdrágább luxus parfümmárkája, amelynél 600 ezer forint felett van egy 17,5 milliliteres parfüm - persze érdemes hozzátenni, hogy 24 karátos aranyozású 750 grammos kristálytokban. Továbbá forgalmazom a brit királyi család által is használt Grossmith márkát, valamint az 1862 óta a macaronjairól híres Ladurée luxus illatgyertyáit is. Az említett parfümök mind-mind a Chanel feletti kategória, úgynevezett kisszériás, kreatív, művészi márkáknak minősülnek.

A másik két láb a személyes parfüm készítés és a szakértés.

Több milliós játék a parfümök készítése,

fejlesztek cégeknek, bankoknak, magánembereknek, ebben a szegmensben nem tapasztaltam visszaesést a járvány alatt. A személyre szabott parfümöket személyesen szállítom ki, felülök egy gépre és kiveszem Monacóba vagy akár Peruba is. Nemrég kifejlesztettem egy anti-covid szaglószettet, amelyben öt különböző illat található, hogy ha valaki elveszti a szaglását, akkor minél gyorsabban és hatékonyabban visszakapja azt. Ez a szett klinikailag bizonyított, és nagyon keresett is, az utóbbi hónapokban nem tudtunk eleget gyártani belőle. Végül nagyon remélem, hogy 2022-re végre megvalósul a másfél évtizedes álmom, a saját márkám is.

Az idei Dubai Világkiállítás Magyar Pavilonjának illatait is én terveztem, de illatosítok luxushoteleket, óriás irodaházakat vagy magáningatlanokat és eseményeket is. Emellett a luxusszolgáltatásaim közé tartozik az élményprogramok közé sorolható a személyes parfümtanácsadás, amely nincs sehol máshol a világon. Erre az “illatstylingra" a világ különböző országaiból érkeznek folyamatosan Budapestre a világsztárok is, bár a személyes parfümtanácsadást eredetileg azért indítottam, hogy a hazai parfümízlést fejlesszem, és a díját is ennek megfelelően, rendkívül jutányosan szabtam meg a valódi szakmai óradíjamhoz képest, amely akár több mint a tízszerese.

A luxusiparban dolgozó kreatív szakemberek keresete értelmezhetetlen a normál munkakörökben dolgozók számára,

ezért nem is nagyon büszkélkedek vele itthon. Érdemes rákeresni a nagy luxumárkák mögött álló cégkonglomerátumok főtulajdonosaira és vagyonukra, ha meg szeretnénk lepődni, hogy mi bődületes pénzt költ az emberiség a gazdagsága reprezentálására. És mindezt a hatalmas cash-machine ipart mi, azaz pár tucat kreatív szakember mozgatjuk, és valójában sokszor az egyetlen főnökünk a határidő.

Egy parfümőr legfontosabb munkaeszköze az orra. Tartott attól, hogy a koronavírus legjellemzőbb tünete, a szaglás elvesztése utoléri majd?

Természetesen van félnivalóm, de nem lehet rettegve élni, és nyilván beoltattam magam. Az ELTE-n biológus-kutatóként végeztem, ahol illóolajos gyógynövényekkel foglalkoztam, de tanultam virológiát is, ezért már a járvány korai szakaszában világos volt számomra, hogy mi lehet a legrosszabb forgatókönyv.

Mit javasolna egy fiatalnak, aki parfümőr szeretne lenni?

A francia képzés nagyon drága, ezért azt érdemes jól meggondolni. Évente 2-3 alkalommal tartok itthon Magyarországon parfüm workshopot, amely egyfajta betekintő a pályakezdő fiataloknak, illetve mindazoknak, akiket érdekel ez a szakma. Egyebek mellett felmérem a résztvevő szaglását, és a képességei alapján karriertanácsot adok, hogy merre folytassa tovább. Ez mindenkinél más, mert nagyon sokféle karrierút van az szakmán belül. Akinek hozzám hasonló ambíciói vannak, azt javaslom, hogy fejlessze a szaglását, gyakoroljon mindennap, dolgozzon nálam, akár egy nyári munka során. Ebben a szakmában nincsenek határok,

ma már megfelelő energiaráfordítással itthonról is bárkiből lehet akár egy nagy luxusmárka kreatív igazgatója.

A parfümőri szakma nem kötött sem nemhez, sem életkorhoz. Viszont a szaglás, mint az összes többi érzékszervünk, nyilván nem javul az évtizedek során. Minél fiatalabban kezdjük a tudatos használatát, annál jobb, viszont ez egy nagyon-nagyon kudarctűrést igénylő szakma. Előfordul, hogy egy megrendelőnek a több hónapos munka eredménye majd végül nem tetszik, ezzel pedig egy sok százezer eurós üzlet is ugrott, ezt el kell tudni viselni. A túlzott művészi öntudatosság is néha gátja a munkának, ha meg kell felelni a brandek igényeinek, akkor nem feltétlen lehet a fantáziánkat maradéktalanul kiélni.