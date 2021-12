Fájdalmasan hosszú hónapok - Csípőműtétre átlagosan 525 napot kell várnia egy betegnek

Portfolio 2021. december 27. 11:15

Csípőprotézis-műtétre 7660-an várnak, nekik az átlagos várakozási idejük 525 nap, ami nagyon hosszú idő egy fájdalmakkal küzdő embernek - mondta az Indexnek Ficzere Andrea. A Magyar Kórházszövetség elnöke arról is beszámolt, hogy a koronavírusos betegek ellátása mellett jelenleg is azon dolgoznak a hazai kórházakban, hogy a műtétre várás idejét lerövidítsék. Azt is megemlítette, hogy sok a koronavírusos beteg, és sokan vannak, akik a fertőzés miatt hunynak el, de egyértelműen érzékelhető az oltás ereje, és inkább ne is gondoljunk bele, miként érintette volna az országot, ha úgy éri a negyedik hullám, hogy még nincs túl az oltási programon.