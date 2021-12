Honvédkórház-főigazgató: hamarosan itt az ötödik hullám

Hamarosan elindul Magyarországon az ötödik járványhullám - ezt mondta a budapesti Honvédkórház főigazgatója az M1-nek. Wikonkál Norbert Miklós arról is beszélt, hogy a karácsonyi ünnepek idejére sem állt meg az oltás.

Wikonkál Norbert Miklós, a budapesti Honvédkórház főigazgatója az M1 aktuális hétfő reggeli műsorában megosztotta, hogy az Európában egyre több helyen dominánssá való omikron variáns által relatíve kedvezőbb irányt vett a koronavírus-járvány, hiszen az ugyan sok embert ér majd el, de kevesebbé okoz megbetegedést. Hozzátette: szinte biztos, hogy

hamarosan elindul az ötödik hullám, és a cél továbbra is a lapos járványgörbe.



A Portfolio pár nappal ezelőtt már írt arról, hogy az omikron gyors terjedése miatt idehaza is bekövetkezik a negatív járványügyi fordulat és megindul az ötödik hullám. Röst Gergely, a Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézetének matematikusa szerint mivel még mindig sok delta esetünk is van, ezek takarásában az omikron terjedését nem lehet látni. Oroszi Beatrix epidemiológus pedig a magyar járványkilátásokkal kapcsolatban azt mondta, hogy mivel az omikron jelen van és terjed az országban, Magyarországon is minden bizonnyal hamarosan észlelni fogjuk az ötödik járványhullám felfutását az omikron variáns terjedése miatt. Azt valószínűsíti, hogy

még azelőtt bekövetkezik a járványügyi fordulat, hogy a negyedik hullám véget ért volna, ahogy ezt egy évvel ezelőtt azt az alfa variáns esetén is láthattuk.

Wikonkál Norbert Miklós, a budapesti Honvédkórház főigazgatója továbbá beszélt arról is, hogy elég nyugodt, szinte békebeli karácsonya volt a magyar egészségügynek ahhoz képest, hogy más országokban a koronavírus milyen nagy terhelést okozott. Egyre több ország híradásában lehet látni, belátták, hogy a harmadik oltás beadásának késői megkezdése hiba volt - fűzte hozzá, hangsúlyozva véleményét, miszerint

Magyarország ebben zseniális volt, mivel időben kezdte el adni a harmadik oltást.

Megjegyezte, hogy messze a harmadik körös oltások vezetnek, de sokan vannak, akik meggondolják magukat, és most kérik az első vagy a második oltást.

