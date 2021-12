Megjöttek a csütörtök reggeli magyar koronavírus-adatok

Az elmúlt 24 órában 3361 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak Magyarországon a csütörtök reggeli jelentés szerint. Az egy héttel ezelőtti adatokhoz képest ez 6%-os csökkenésnek felel meg. A friss adatokban szembetűnő, hogy az új esetszám-csökkenés üteme egyre jobban lassul idehaza. A fertőzéssel összefüggésben elhunyt 95 beteg. 3697 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 342-en vannak lélegeztetőgépen.

Az egy héttel ezelőtti adatokhoz képest csökkent az új pozitív esetek száma, viszont tegnaphoz képest emelkedést látunk. A szerdai jelentéshez képest ugyanis 361 fővel találtak több új napi fertőzöttet, ilyen mértékű növekedésre 3 hete nem volt példa. Egyetlen ilyen napi adatból korai lenne még messzemenő következtetéseket levonni, azonban a következő napokban érdemes lesz figyelni az új fertőzöttek napi számát, mert nem kizárt, hogy a rendkívül gyorsan terjedő omikron idehaza is megfordítja a hetek óta javuló járványgörbét, ahogyan tette azt több más nyugat-európai országban.

Az esetszámok 7 napos mozgóátlagának csökkenő trendje is szinte teljesen megállt.

"Az omikron vírusvariáns Magyarországon is terjed, ezért továbbra is az oltás felvételére kérjük az oltatlanokat és a megerősítő oltás felvételére a négy hónapnál régebben oltottakat. Az ünnepek alatt is van lehetőség oltásra időpontfoglalással" - olvasható a Koronavírus Sajtóközpont csütörtök reggeli tájékoztatójában.

A jelentés szerint egy nap alatt 95 fő veszítette életét a fertőzéssel összefüggésben, ami az egy héttel ezelőttiekhez képest 17%-os csökkenés. Kedvező hír továbbá, hogy ilyen alacsony napi haláleset-számra november eleje óta nem volt példa.

Címlapkép: Védőfelszerelést viselő orvos megfogja egy beteg kezét a Magyar Honvédség Egészségügyi Központja, a Honvédkórház koronavírussal fertőzött betegek ellátására kialakított intenzív osztályán 2021. december 15-én.