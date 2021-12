Védettségi igazolvány: megvan, mikor jöhet a nagy változás

Csúszik a védettségi igazolvány érvényességének harmadik oltáshoz történő kötéséről szóló kormánydöntés.

György István, az Országos Oltási Munkacsoport vezetője az origonak adott interjújában többek között arról beszélt, hogy

január végén ma már több mint valószínű, hogy a harmadik oltáshoz kötjük a védettségi igazolványt.

"Vagyis ha a második adag vakcinát nem követi a megerősítő oltás, akkor egy idő után érvényüket vesztik ezek a dokumentumok" - tette hozzá.

A védettségi igazolvány érvényességének változása nem újdonság, december elején Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter egy Kormányinfón arról beszélt, hogy az operatív törzs megvizsgálja azt is, mikortól kösse a kormány az oltási igazolvány érvényességét a harmadik oltáshoz. A miniszter akkor azt is mondta, hogy "erről egy héten belül dönt az operatív törzs és ha most tippelni kell, akkor januári időpontot fogunk kijelölni, hogy mikor veendő figyelembe a harmadik oltás a védettségi igazolvány szempontjából". Az eddigi információk szerint az operatív törzs erről a kérdésről még nem döntött.

Emlékezetes, eddig 6,262 millió fő kapott legalább egy oltást idehaza, és ennek a csoportnak a fele részesült 3. oltásban, 3,17 millió ember. Vagyis ha a kormány módosítja a védettségi igazolvány érvényességét, akkor több mint 3 millió ember jár rosszul azonnal a jelenlegi állapotokhoz képest.

Kérdés, hogy a védettségi igazolvány érvényességében várható és belengetett változás milyen hatást vált ki az emberekben, akik még nem rendelkeznek 3 oltással és ennek hatására felveszik-e a 3. oltást. Jelenleg ugyanis a védettségi igazolvány hatásossága korlátozott, ugyanis a védettnek számító személyek kevés előnyt élveznek ennek köszönhetően. (A jelenleg érvényes kormányrendelet szerint a sporteseményeken, valamint az ötszáz főnél több vendéget fogadó, zenés-táncos rendezvényeken, koncerteken szükséges a védettségi, valamint az egyéb rendezvényeken, ha zárt térben tartják azokat.)

Pedig a 3. oltás rendkívül fontos, főleg az érkező új omikron hullám fényében. Már tudományos adatok állnak rendelkezésre azzal kapcsolatban, hogy a vakcinák hatásossága az idő elteltével (4-6 hónap) érdemben csökken, vagyis korábban duplán oltott emberek válnak kevésbé védetté.

György István most arról is beszélt, hogy az egyetlen megoldás, ha mindenki beoltatja magát, akinek egészségügyi okok miatt ez nem ellenjavallt.

Címlapkép forrása: MTI/Kovács Attila