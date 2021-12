Íme az elemzők optimista forgatókönyvei: ezek a történések rázhatják fel a világot 2022-ben

Portfolio 2021. december 31. 10:58

A járványhelyzet javulását nevezték meg a Portfolio által megkérdezett elemzők az első olyan lehetséges eseménynek, amely 2022-ben jelentősen javítaná a gazdasági és piaci kilátásokat. Ezúttal nem az alapforgatókönyvekre, hanem azokra a szcenáriókra voltunk kíváncsiak, amelyek kis eséllyel következnek be, de nagy lenne a gazdasági-piaci hatásuk (röviden fekete hattyúknak nevezik az ilyen előrejelzéseket). A megkérdezett elemzők a járványhelyzet mellett az EU integráció erősödését, Magyarország és az EU vitáinak pozitív fordulatát nevezték meg, de említésre került az esetleges áttörés az energiatárolás terén, a GDP jelentőségének csökkenése, és a kedvező inflációs fordulat is. A negatív kimenetelű fekete hattyúkról egy másik cikkben számolunk be.