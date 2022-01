Januári oltási akció: sok vakcina kárba veszhet

Sok oltóanyag kárba veszhet, mert lesz, ahol csak kevés beteg megy el a háziorvosi rendelőkben is kötelezővé tett oltási akciónapokra - derül ki az RTL Híradó riportjából.

Néhány napja az országos tisztifőorvos elrendelte, hogy januárban a háziorvosok is tartsanak kötelező oltási akciónapokat, ahová nem kell előre bejelentkezni. Ugyanakkor az az orvos, aki erre nem hajlandó, akár 5 millió forintos bírságot is kaphat. Emiatt a döntés miatt a Magyar Orvosi Kamara szerint sok oltóanyag kárba veszhet.

Soós Zoltán, a MOK Háziorvosi Csoportjának a vezetője az RTL Híradónak azt mondta, hogy az várható, hogy kevés ember jelentkezik majd ezeken az oltási napokon. Amennyiben a döntéshozó több rugalmasságot hagyott volna az oltás szervezésében, praxisközösségenként, telephelyenként hagyta volna ezt megszervezni, akkor vakcinagazdálkodás szempontjából könnyebben is kezelhető lenne ez a helyzet. Ugyanis a felbontott oltóanyag csak 6 óráig használható fel, így ahol kevesen jelentkeznek, nem fogy majd el.

A MOK levelében azt is kifogásolta, hogy Kásler Miklós, az Emmi vezetője azt is utasításba adta, hogy hívják vissza azokat a pácienseket, akiknek nem tudták fogadni a hívását. Soós Zoltán szerint azonban a legtöbb rendelőben csak olyan vezetékes telefon van, amely nem jelzi a hívó számát: az ilyen készülék nem alapfelszereltség a rendelőkben. Kásler Miklós továbbá arra is kötelezi a háziorvosokat, hogy valamennyi Covid gyanús esetben végezzenek gyorstesztet, ha kell, akkor betegnél. A kamara szerint ugyanakkor emiatt sok orvos megfertőződhet és kieshet az ellátásból.

