Sorozatban emeli a kamatot az MNB – Hol lesz ennek a vége?

Ősszel sorozatosan emelte a kamatot az MNB, ennek ellenére az év végén is 370 körül járt a forint az euróval szemben. A jegybank már beígérte, hogy 2022-ben is folytatja a szigorítást, a várakozások szerint akár 5 százalék feletti irányadó kamat is jöhet az új évben.