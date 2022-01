Kinevezték az Országos Atomenergia Hivatal új elnökét 9 évre

A január 3-i Közlönyben jelent meg az a rövid miniszterelnöki határozat, amely szerint Kádár Andrea Beatrix mandátuma megszűnt 2021. december 31-én az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatói posztján és 2022. január 1-től 9 évre kinevezte őt Orbán Viktor kormányfő Országos Atomenergia Hivatal elnökévé.

A lépés nem meglepő és az előzménye az, hogy már Kádár Andreának az OAH főigazgatójává való szeptember végi kinevezése kapcsán is azt kommunikálta az Innovációs és Technológiai Minisztérium, hogy az a cél: 2022. januárjától egy törvénymódosítással kikerüljön az OAH a kormány közvetlen ellenőrzése alól és egy önálló szabályozó szervként működjön tovább. Ez az önálló szabályozó szerv tehát létrejött és ennek immár elnökeként folytatja munkáját Kádár Andrea, akivel a Portfolio a kinevezése apropóján, illetve a paksi létesítési engedélykérelem hiánypótlásának elrendelése után tudott exkluzív interjút készíteni, amely itt olvasható:

Az OAH önálló szabályozó szervvé válása a kormánytól való függetlenség megteremtése mellett azért is fontos, mert így a hatóság elnöke rendeletet is kiadhat, illetve bírságot is kiszabhat a felügyelete alá tartozó intézményekre. Többek között erről is beszélt nekünk Kádár Andrea.

Az interjú elkészítése óta a Paks II. projekt körül több fontos dolog is történt, így például az OAH kiadta a részleges gödör ásási engedélyt, illetve a kormány az oroszokkal való tárgyalások nyomán rögzítette, hogy nem lesz csúszás a projektben. A két új reaktort 2029-2030-ig termelésbe akarja állítani és ehhez várhatóan az említett hiánypótlás után 2022-ben majd kiadhatja a létesítési engedélykérelmet az OAH.

Közben az Európai Bizottság szilveszter éjjelén kiküldte a tagállamoknak a taxonómia rendelet módosításával kapcsolatos konzultációs ívet január 12-i válaszadási határidővel. Az egész folyamat várhatóan oda vezet január végéig, hogy a nukleáris energia is megkaphatja a gáz mellett a zöld címkét az EU-ban, azaz a fenntartható energiahordozók kateriájába eshet és ezzel jelentős magánbefektetői finanszírozás előtt is megnyílhat az út. A kiszivárgott terv szerint a nukleáris energia mindaddig fenntartható kategóriába sorolható, amíg a 2045-ig építési engedélyt kapott új erőművek megfelelnek a környezet és a vízkészletek jelentős károsodásának elkerülése érdekében meghatározott kritériumoknak.

Címlapkép forrása: Portfolio