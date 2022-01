Lejárt a határidő: egyre nagyobb a homály a pedagógusok kötelező oltása körül

Az Emmi szerint a pedagógusok 1%-a nem oltatta be magát. Az adatok mélyére nézve kicsit többen lehetnek.

Az állami fenntartású iskolákban a pedagógusok egy százaléka nem vette fel az oltást – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi). Minden feladatellátási helyen újraindul az oktatás a téli szünetet követően – írták.

Az Emmi szerint a 78 000 pedagógus 94%-a már felvette az oltást, 3% szakorvosi ellenjavallattal, 1% miniszteri mentesítéssel rendelkezik, további 1% van betegállományban, illetve vár mentesítési kérelme elbírálására, mely napokon belül lezárul. A pedagógusok fennmaradó 1%-a az oltás felvételét követően térhet vissza az iskolába – közölte a minisztérium. Kérik és javasolják, hogy a tanulók védelme érdekében ők is éljenek a lehetőséggel.

Habár az Emmi azt írja, hogy a pedagógusok 1%-a nem vette fel az oltást, a részletekből az derült ki, hogy igazból 6% nem vette fel az oltást, akiknek a fele rendelkezik orvosi ellenjavallattal. Vagyis igazából 1% nem vette fel a vakcinát, 1%-ot valamilyen oknál fogva felmentett a minisztérium (ők sem vették fel az oltást), 1%-nak pedig épp most bírálják el a kérelmét (ők sem oltatták be magukat). Tehát nagyjából 3% nem vette fel az oltást nem egészségügyi okból, ami több mint 2000 tanárt jelent.



Nagy kérdés, hogy az Emmi miért engedélyezte a miniszteri méltányossági kérelmet, vagyis milyen okból engedélyezi mégis olyan pedagógusoknak a munka folytatását, akik nincsenek beoltva, de az orvos szerint felvehetnék a vakcinát. Ennek hátterében az a várakozás húzódhatott meg, hogy amennyiben sokan nem veszik fel az oltást, akik a téli szünet után nem dolgozhatnak, akkor a közoktatás működőképessége kerülne veszélybe az egyébként is extrém munkaerőhiány/tanárhiány tükrében. Ez a várakozás nem volt alaptalan, amit mutat, hogy a méltányossági kérelem igencsak népszerű, amelyeket a jelek szerint az Emmi jobbára elfogad.



A kérdés már csak az, hogy mit szólnak ehhez azok a tanárok, akik egyébként nem szerették volna felvenni az oltást, mégis megtették, mert nem szerettek volna fizetés nélküli szabadságra menni. Nos, a potyautas magatartás kifizetődni látszik, hiszen kellően sokan voltak ahhoz, hogy rendszerszintű problémát okozzanak azzal, ha kiestek volna a rendszerből. Figyelmeztető, hogy a tanárok néhány százalékának kiesésével milyen nehéz helyzetbe kerülhet a közoktatás.

Címlapkép: Getty Images