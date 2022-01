Megérkezett a kiábrándító pofon a magyar fizetésekről: felfalta az infláció a bérek emelkedését

Az infláció gyakorlatilag teljesen felfalta a keresetek növekedését a vállalati szektorban. Hiába nőttek októberben is a bérek a KSH adatai szerint, az évek óta nem látott áremelkedés miatt sokan ebből már semmit sem éreznek. A minimálbéresek és bérminimumosok fizetésének az értéke már jelentős mértékben csökken, de nem csak nekik esik vissza az életszínvonaluk, hanem azoknak is, akik az inflációnál kisebb béremelést kaptak.

Tavaly októberben 431 ezer forint volt a bruttó átlagkereset Magyarországon az 5 főnél nagyobb vállalatoknál, a költségvetési és a nonprofit szektorban, azonban a teljes nemzetgazdaságban ennél alacsonyabb, 419 ezer forinton alakult. Ennek az az oka, hogy a kisebb vállalatok alacsonyabb fizetést adnak. A nettó átlagkereset a szűkített felmérés szerint 286 ezer, míg az ország egészét tekintve 279 ezer forint volt. A nettó keresetek rendre 8,5, illetve 8,7%-kal emelkedtek az előző év azonos időszakához képest.

Mindeközben a bruttó mediánkereset az ország egészében 337 ezer forinton alakult, míg a nettó 224 ezer forint volt. Igazából ez az az összeg, amit az átlagember megkeres, ugyanis az átlagbért több tényező is torzítja. A mediánbér pedig megmutatja, hogy mennyi pénzt visz haza az, aki a kereseti rangsor közepén van, ha a fizetéseket sorba állítjuk.

A KSH adatai szerint a bruttó keresetek a vállalkozások körében 6,9%-kal, a költségvetésben ezt meghaladóan, 9,4%-kal nőttek. Ez azt mutatja, hogy a vállalati szférában a keresetek növekedése kissé lelassult az elmúlt hónapokban, miközben ebben az időszakban folyamatosan emelkedett az infláció, ami egyre inkább visszafogta a keresetek reálértékének a növekedését.

Az alábbi ábrán viszont látható, hogy az év közepén még 5% alatt mozgó infláció folyamatosan emelkedett, októberre elérte a 6,5%-os szintet. Novemberben ennél is magasabbra, 7,4%-ra kúszott fel a pénzromlás üteme, ami még tovább erodálhatja majd a keresetek növekedését (de novemberi kereseti adatok még nem érkeztek).

A vállalati szektorban a keresetek növekedésének némi lassulása és az infláció gyors emelkedése oda vezetett, hogy a cégeknél októberben már csak 0,4%-kal nőttek a reálbérek. Ilyen alacsony, stagnálásba hajló ütemre az elmúlt években nem volt példa a vállalatoknál.

A következő hónapokban könnyen lehet, hogy a reálbérek visszaesését fogjuk látni a vállalatoknál, miután az infláció október után még magasabbra emelkedett. Országos átlagban 2%-kal nőttek a reálbérek októberben, ám ebben nagy szerepet játszik a költségvetési szektor, ahol jelentősek a különbségek. Az egészségügyben pl. közel 40%-kal nőttek a nominálbérek (az orvosok béremelésének hatására), az oktatásban 10%-kal, míg a közigazgatás-védelemben 4% alatt volt a növekedés üteme. Vagyis az utóbbi szektorban már a reálbérek visszaesése jellemző.

A minimálbéren és garantált bérminimumon dolgozók keresetének a reálértéke is visszaesett, hiszen ők 4%-os emelést kaptak a tavalyi évben. (Miután nem januártól, hanem februártól emeltek, így egyébként 4%-nál is kevesebb az emelkedés mértéke.) Nekik már érdemben csökkent az életszínvonaluk, amit a 2022-es 20%-os, kiemelkedően magas béremelés kompenzálhat majd.

Az idei évben a keresetek érdemben emelkednek majd, miután egyre nagyobb a munkaerőhiány, így a dolgozók megtartására nagy hangsúlyt kell fektetni, miközben a legkisebb bérek jelentős központi emelése is felfelé tolja a bérskálát. Mindezek mellett a munkavállalók a magas infláció miatt is igyekeznek érdemi béremeléseket kiharcolni. Az előrejelzések szerint 2022-ben 10% felett nőhet az átlagkereset, a nagy kérdés pedig az, hogy ebből mennyit vesz majd el az infláció. Amíg néhány hónapja arra lehetett számítani, hogy csak 3%-ot, most már mindenki azt várja, hogy legalább 5%-ot. A vállalatok a megemelkedett költségeik kompenzálására most viszonylag könnyen emelik az árakat az erős belső kereslet miatt.

Címlapkép: Getty Images