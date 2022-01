Minden egy irányba mutat: Magyarországon elindult az 5. hullám

Megállt a koronavírusos esetszámok csökkenése, emelkedik a pozitivitási ráta, egyre nagyobb a gyorsan terjedő omikron aránya a fertőzötteken belül, újra nő a vírus reprodukciós rátája, emelkedik a koronavírus örökítőanyaga a szennyvízben. Ezek az elmúlt napok legfontosabb eseményei a koronavírussal kapcsolatban, ami azt jelzi: elindult az 5. hullám Magyarországon.

Esetszámok

Ma 2429 új fertőzöttet igazoltak, ami az egy héttel korábbihoz képest 77%-os emelkedést jelent ugyan, de a bázis az ünnepi időszak alatti kevesebb tesztelés miatt is alacsonyabb lehetett. Az esetszámok hétnapos mozgóátlaga 2574, ami egy hét alatt 11%-os növekedést mutat. Ez azt jelzi, hogy a járványgörbe csökkenő trendjének egyértelműen vége van, és elindult egy enyhe növekvő trend.

Pozitivitási ráta

Az elvégzett tesztek között egyre több a pozitív. Amíg a 4. hullám lecsengésének időszakában 15-16%-ra csökkent a pozitivitási ráta, addig mostanra 19-20%-ra emelkedett. Itt is látható a kedvezőtlen fordulat, ami szintén az újabb járványhullám megindulását jelzi. Emlékezetes, hogy a WHO szerint akkor van kontroll alatt a járvány, ha ez a ráta 5% alatt van, tehát Magyarországon úgy indulhat meg az 5. hullám, hogy a 4. hullám véget sem ért. Ez történt gyakorlatilag a 2. és a 3. hullám között is. Ez azért sem túl kedvező, mert az egészségügyi ellátórendszernek esélye sincs tartósan fellélegezni.

Omikron hullám

Az új járványhullámot már nem a korábbi, delta variáns okozza, hanem az új, az omikron. A Nemzeti Népegészségügyi Központ elárulta, hogy méréseik szerint az esetek 11%-át okozza az omikron. A népegészségügy eddig nem közölt ilyen adatot, csak arról beszéltek, hogy hány fő fertőződött meg a variánssal. Az NNK érdemi szekvenálást nem végez, így érdemes fenntartással kezelni az adatot. A Neumann Labs mérései szerint az esetek 78%-át az omikron okozza az általuk vizsgált mintákban.

Vattay Gábor, az ELTE TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék vezetője tegnapi elemzésében úgy vélekedett, hogy múlt héten Budapesten közel jártunk az 50%-os omikron arányhoz, és itt el is kezdődött az 5. hullám. Országosan 25%-ra tette az omikron arányát a szakértő. Ma frissítette elemzését az új adatokkal Vattay, aki szerint Budapest 64%, országosan pedig 33%-nál tarthat az omikron aránya.

Reprodukciós szám

Mindezek tükrében már nem meglepő, hogy a koronavírus reprodukciós rátája (R) újra emelkedik. A delta hullám lecsengésével stabilan 1 alá került, így az visszaszorult, most azonban újra nő a ráta, ami azt jelzi, hogy egy fertőzött újra egyre több embernek adja át a vírust.

Forrás: Ferenci Tamás, biostatisztikus

Szennyvíz

Ismét emelkedik a hazai szennyvízmintákban a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja – közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Az országos helyzetképet tekintve az előző hetek csökkenő, majd stagnáló eredményei után 2021 utolsó hetében enyhén emelkedő tendencia látható a szennyvíz minták átlagos SARS-CoV-2 örökítőanyag koncentrációjában

Az egyes városok közül

emelkedő tendencia mérhető Budapest, Eger, Kaposvár és Szekszárd esetében, míg

enyhe csökkenést Székesfehérvár, Tatabánya és Veszprém mintájánál tapasztaltak,

a többi település esetében stagnál a SARS-CoV-2 örökítőanyag mennyisége.

Összegzés

Összességében tehát elmondható, hogy már nem csak egy-egy adat mutatja a vírus terjedésének gyorsulását. A koronavírus-járvány 5. hulláma minden releváns mutatószám szerint megérkezett Magyarországra. A következő napok valószínűleg gyors felfutást hoznak az esetszámokban. A kérdés már csak az, hogy ez a hullám mit hoz. A nemzetközi tapasztalatok alapján nagyos sok fertőzöttet, hiszen csak a nemrégiben oltottak lehetnek erősen védettek az omikronnal szemben. Ugyanakkor érdemben kevesebb halálos áldozatot is hozhat ez a variáns a nemzetközi tapasztalatok alapján, ám ez még bizonytalan. A társdalom egészségi állapota, a variáns terjedésének sebessége (amit lehet szabályozni), ennek következtében pedig az egészségügy terhelésének szintje (ezáltal a betegellátás minősége) és a terhelődés felfutásának gyorsasága (egyszerre betegszik meg nagyon sok ember) fogja meghatározni, hogy mennyire lesz súlyos a hullám. Éppen ezért mindennél fontosabb lenne, hogy mindent megtudjunk az omikron hazai jelenlétéről, terjedéséről, megbetegítőképességéről.

