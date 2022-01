Nyolc kérdés és válasz a fluronáról: tünetek, kezelés, védekezés

Az omikrontól való félelem kellős közepén, Izrael a tavalyi év utolsó napján jelentette az első esetét a flurona betegségnek, amely nem egy újabb variáns, hanem a koronavírus és az influenza kettős fertőzése. A betegségről egyre több információ jelent meg az elmúlt napokban, amelyeket a Business Insider is összegyűjtött

1. Hol jelent meg először a flurona?

Izrael 2021. december 31-én jelentette a flurona első esetét: egy állapotos nőben egyszerre mutatták ki a koronavírus és az influenza vírusát, az új tünetegyüttest pedig fluronának nevezték el.

Magyarországon a fluronát az elmúlt hetekben három esetben is azonosították a Neumann Labs szakemberei. A laboratórium tájékoztatása szerint minden valószínűség szerint a világon először találtak omikron-influenza kettős fertőzést. Az Izraelben és korábban az USA-ban azonosított esetek delta illetve korábbi variánsokhoz voltak köthetőek - írta a Neumann Labs.

2. A flurona egy újabb variáns?

Nem, a flurona nem egy másik változata vagy mutánsa a Covid-19-nek. Ha az influenza és a koronavírus vírusai egyidejűleg jelen vannak a szervezetben, azt flurona-betegségnek tekintik. Rusvai Miklós virológus szerint szerencsétlen a flurona mint elnevezés, hiszen nem a két vírus keresztezése történt, hanem egyszerre támadta meg a beteg szervezetét a koronavírus és az influenza, amit a szaknyelv ún. szimultán fertőzésnek nevez. „Tehát nem egy új variánsról beszélünk, hanem egyidejű megfertőződésről, melynek a felerősítő ún. szinergista hatása következtében súlyosabb betegség alakulhat ki – szögezte le a szakértő, megjegyezve, hogy ennek lehetőségére már szeptemberben is figyelmeztettek a szakértők.

3. Mik a flurona lehetséges tünetei?

Mind az influenza, mind a Covid-19 olyan betegségek, amelyek a légzőrendszert támadják, és mindkettőnek többé-kevésbé azonos tünetei vannak. A WHO szerint az influenza és a koronavírus tünetei személyenként változhatnak, azonban gyakori tünetek között említik:

az íz és szaglás elvesztését,

a megfázást és köhögést,

a légszomjat,

az étvágytalanságot,

az állandó fájdalmat a mellkasban.

4. Hogyan terjed?

A koronavírus és az influenza is akkor terjed, ha a fertőzött személy köhögés, beszéd vagy tüsszögés közben vírussal szennyezett aeroszol részecskéket bocsát ki, amelyet az egészséges ember belélegez. A Times of India cikke szerint általában 2-10 nap kell ahhoz, hogy a tünetek megjelenjenek a vírusfertőzés után, és a vírus másokra való átterjedésének kockázata nagyobb az első napokban.

6. Hogyan kezelhető a betegség?

A Moneycontrol cikke szerint az egészségügyi intézményekben a Covid-19 kezelésére alkalmazott kezelési lehetőségek közé tartozik a súlyos betegek esetében az oxigén, a kortikoszteroidok és az IL6 receptor blokkolók alkalmazása.

7. Kell-e aggódnunk az új betegség miatt?

Az már ismeretes, hogy a Covid-19 hosszú távon káros hatással lehet az emberi szervezetre, amelynek egyszerre nagyon nehéz felvenni a harcot mindkét vírus ellen. Rusvai Miklós virológus ismertette, hogy a mivel flurona nem egy új mutáns, ezért nem kell megijednünk tőle.

Nyíri Miklós, a Neumann Labs ügyvezetője szerint az egészségügyi és diagnosztikai ellátásnak fel kell készülnie, hogy a kettős fertőzött esetekre is. Náluk jelenleg napi 4-5 influenzás esetet találnak, de az influenza-járvány még el sem kezdődött, és az omikron gyors terjedése miatt az ötödik hullám is valószínűsíthető.

Mindez azért is jelenthet problémát, mert a különböző eredetű légúti fertőzések tünetei - így például láz, köhögés, fáradtság, ízületi fájdalom - nagyon hasonlóak, így a betegséget észlelő emberek nem tudhatják biztosan, hogy melyik vírust is kapták el. Sok influenzás diagnosztizálja magát koronavírusosnak és fordítva.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) virológusa, Kis Zoltán szerint, ha megfertőződünk is az influenzavírussal vagy a koronavírussal, az oltások nagyban csökkentik a súlyosabb tüneteket. A virológus úgy véli, hogy mindkettő tud önmagában súlyos megbetegedést okozni, de főleg az oltatlanoknál. Az amerikai tanulmányra hivatkozva azt mondta, azok között,

AKIK BEKERÜLTEK A KÓRHÁZBA ÉS KETTŐS FERTŐZÉSÜK VOLT, NAGYOBB ESÉLLYEL FORDULTAK ELŐ LÉGZÉSI PROBLÉMÁK, MINT AKI AZ INFLUENZA VAGY A KORONAVÍRUS ELLEN BE VOLT OLTVA.

Megjegyezte: mindkét vírus a tüdőt támadja meg. Arra, hogy ha a két vírus hasonló tüneteket okoz, hogyan lehet megkülönböztetni őket, azt válaszolta, ez sok esetben nem lehetséges, ezért fontos, hogy akinél felmerül a gyanú, az teszteltesse magát.

8. Hogyan lehet védekezni az új betegség ellen?

Az Egészségügyi Világszervezet szerint továbbra is be kell tartani a megelőzési intézkedéseket. Javasolják a legalább egy méteres távolságtartást másoktól, a jól illeszkedő maszkok viselését, a kézmosást, a zsúfolt és rosszul szellőző helyek kerülését, továbbá a rendszeres szellőztetést is.

Címlapkép forrása: Getty Images