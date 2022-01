Rengetegen hagyták ott a munkájukat Amerikában, lépéskényszerben a Fed

Friss novemberi, illetve decemberi amerikai munkaerőpiaci adatok azt mutatják, hogy rengetegen hagyták ott a munkahelyüket különböző okok, például a járvány felfutása miatt, így a Fed egyre közelebb jut ahhoz, hogy bejelentse a kamatemelésekhez szükséges egyik feltételének (túl)teljesülését: a maximális foglalkoztatottságot.

Egy kedden közzétett amerikai kormányzati jelentés (JOLTS Report) szerint novemberben 370 ezer fővel rekordmagasságba, 4,5 millióra emelkedett azok száma, akik önként hagyták ott az állásukat. A legtöbben a szállodai, az élelmiszerszolgáltatási, egészségügyi, szociális gondozási és közlekedési ágazatokból mondtak fel. Így a munkakínálat tovább csökkent, miközben továbbra is erős a munkakereslet. Az új álláshelyek száma félmillióval 10,6 millióra esett a Reuters konszenzusában szereplő 11,075 millió helyett, az új munkafelvételek száma viszont 6,7 millió főn stagnált a novemberi hónap során.

A fentiek tehát eleve afelé mutattak, hogy a foglalkoztatotti kör elérhette a felső korlátját, mindez pedig a béreket tovább tornászhatja felfelé. Erre ráerősített két másik keddi magánszektorbeli adatközlés. A Homebase és az UKG magas frekvenciájú, tehát nagyon gyorsan előálló munkaerőpiaci adatai szerint decemberben tovább esett a foglalkoztatottság, főleg december közepétől, ami összefügghet az omikron variáns ottani berobbanásával is. Mindkét cég adatfelvételei jóval nagyobb szezonális foglalkoztatás csökkenést mutattak, mint a 2020. decemberi értékek.

A nagy kép mindebből az, ami felé már hónapok óta mutatnak az amerikai munkaerőpiaci adatok, miszerint több ok együtteseként (pl. válságkezelés során kapott családi juttatások, bizonytalan járványhelyzet, egészségügyi kihívások) elérhette a lehetséges maximumát a foglalkoztatottak összes létszáma az Egyesült Államokban, nincs már igazán tartalék a további növelése felé. Vagy legalábbis ebben a bizonytalan, járvánnyal tarkított környezetben egyelőre nincs.

Ez pedig oda vezet, hogy mivel viszonylag erős a fogyasztói kereslet, sok az üres álláshely, így a bérverseny szintén tornássza felfelé az inflációt, és erre a Fednek is reagálnia kell. Egyrészt annak kihirdetésével, hogy a monetáris politikája kettős célrendszerében nemcsak az inflációs célját érte el (haladta meg jócskán), hanem a teljes foglalkoztatásra való célját is. Így a decemberi kamatdöntő ülésen már felgyorsított tapering (eszközvásárlási program lassítása, majd márciusi leállítása) után tavasztól meg tudja kezdeni a kamatemeléseket is. Ezek száma akár 4 darab is lehet, így az évek óta 0-0,25%-os célsávban mozgó amerikai irányadó ráta akár 1% fölé is emelkedhet majd télre.

A decemberi átfogó amerikai kormányzati munkaerőpiaci jelentést (nem-mezőgazdasági új munkahelyek száma és órabérek alakulása) pénteken teszi közzé az amerikai munkaügyi tárca.

