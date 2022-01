Több mint 300 ezer gyermek is megfertőződhet az iskolakezdéssel Szlovákiában

Portfolio 2022. január 05. 20:17

A meghosszabbított téli szünet után terv szerint kezdődik meg a tantermi oktatás Szlovákiában. Hétfőn, január 10-én megnyílnak az óvodák, az általános- és a középiskolák. Lehetőség lesz a tanulók tesztelésére is, az oktatási minisztérium több mint hárommillió tesztet osztott ki erre a célra. Szakértők azonban óvatosságra intenek. Több szlovákiai gyermekorvos is úgy véli, hogy akár kétszer annyi gyerek is megfertőződhet az omikron variánssal Szlovákiában, mint amennyi gyermekfertőzöttet az eddigi hullámok alatt összesen azonosítottak, írja az Infostart.