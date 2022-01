Az MNB elfogadott minden ajánlatot az egyhetes betéti tenderen

Az összes benyújtott ajánlatot elfogadta az MNB a csütörtöki egyhetes betéti tenderen, így továbbra is effektív a jegybank egyhetes betéti tenderének 4%-os kamata – derül ki a jegybank ma délutáni eredményhirdetésből. Több mint 9600 milliárd forintnyi ajánlatot nyújtottak be ma, ez új rekord.

A szereplők 9609,9 milliárd forintnyi ajánlatot nyújtottak be az MNB csütörtöki betéti tenderén, ami új csúcsnak is számít. A benyújtott ajánlatokat a jegybank mind elfogadta. Így az irányadó kamat továbbra is az egyhetes betéti kamata.

Az MNB ma nem emelte meg a kamatot, ami így továbbra is 4%.

A Monetáris Tanács novemberben jelentette be, hogy az egyhetes betéti kamat ismét eltérhet az alapkamattól. Így ismét az egyhetes betét válik irányadóvá, melyről hetente dönt a jegybank. Egészen addig így marad, amíg a különbség fennmarad a két kamat között és az MNB minden ajánlatot elfogad a tenderen.

Múlt héten a jegybank 20 bázisponttal emelte az egyhetes betét kamatát, ezen a héten viszont az eszköz novemberi elválasztása óta nem emelt. A jegybanknak 40 bázispont mozgástere van a további emelésekre az egyhetes betét kamatában, az ugyanis nem haladhatja meg az egynapos hitel 4,4%-os kamatát. A kamatfolyosó tetejét január 25-i kamatdöntő, vagy jövő heti nem kamatdöntő ülésén emelheti meg a jegybank.

