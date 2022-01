Beszáll a Főtaxi az üzleti csomagszállításba

Részben szabályozói változások, így az évekkel ezelőtt rögzített tarifák, részben pedig az elmúlt időszak járványhelyzete új stratégiára kényszerítette a taxitársaságokat – mondta el a Portfolio-nak Reich Ádám, a Főtaxi Zrt. vezérigazgatója. A korábbi kemény árversenyt a fix árak megszüntették, a mindennapos üzleti fuvarokat pedig a home office gyors elterjedése érezhetően csökkentette. A jelenlegi helyzetben a legfontosabb brandjellemző a minőségi szolgáltatás lett, amelyet egyaránt fűt a környezettudatosságra való igény és a digitalizáció. Az üzleti szegmensben pedig új elvárások alakultak ki, amelyre válaszolva a Főtaxi belép a csomagszállítási területre is.

Az évekkel ezelőtt rendeletben fixált taxitarifák, majd pedig a koronavírus és a lezárások alakították át jelentős mértékben a személyfuvarozási piacot, amely új elvárásrendszert támasztott a taxitársaságokkal szemben. „Meglehetősen régen van velünk a hatóságilag rögzített fuvarozási tarifa, és ha egy szóban kellene jellemeznem, hogy mit hozott, akkor az átláthatóságot említeném. Akár az utasok oldaláról, akár ellenőrzési oldalról ez egy könnyen és egzakt módon ellenőrizhető struktúrát hozott, a piacon lévőket pedig arra késztette, hogy az árverseny helyett a szolgáltatás minőségében versenyezzenek” - mondta el Reich Ádám, a Főtaxi Zrt. vezérigazgatója. Hozzátette: azáltal, hogy a brandek között a különbséget elsősorban a minőség jelentette, az utasok is jól jártak.

Ennek legszembetűnőbb, leglátványosabban megjelenő pontja az autópark minősége.

Ez nem csupán kényelmes üléseket jelent, hanem egyre inkább a környezettudatos elektromos gépjárművek minél nagyobb számú flottába integrálását, vagy akár a hibrid járműveket, amelyek szintén nagymértékben hozzá tudnak járulni a környezetszennyezés csökkentéséhez.

Elvárás a zöldebb fuvar

A környezettudatosság most már lakossági körben is egyfajta társadalmi elvárássá vált, különösen a fiatalabb korosztály körében, elsősorban a 18-35 éves ügyfelek esetében.

Ráadásul az üzleti ügyfeleknél is egyre fontosabb szempont mindez, olyannyira, hogy számos vállalat mobilitási szabályzatában is kitérnek arra, hogy lehetőleg minél környezettudatosabban oldják meg a kollégák útjait. Ennek persze van egy prémium érzete is: nem csupán a környezettudatosságnak kedvez, hanem egyben exkluzív szolgáltatást jelent, ha a rendelés után például az egyik Tesla jelenik meg felvenni az utast.

A megrendelések fele már digitális

A minőség további fontos ismérve a rendelés zökkenőmentessége és kényelme. Ennek érdekében a fuvarszervezők igyekeztek minél innovatívabb rendelési csatornákat fejleszteni. A huszonegyedik század az applikációk kora, a kereskedelmi és elérési csatornák döntő többsége az applikációkra és az online világba terelődik át. Ez nincs másképp a taxirendelésben sem.

Jelenleg a Főtaxi rendeléseinek több mint egyharmada applikáción érkezik.

A digitális csatornákon érkező rendelések száma ennél is magasabb, köszönhetően a Főtaxi által tavaly novemberben bevezetett robotdiszpécsernek. A hazai taxitársaságok közül elsőként a Főtaxinál bevezetett új informatikai megoldás főként azoknak az utasoknak jelent segítséget, akik csúcsidőszakban szeretnének telefonon taxit rendelni. A fejlesztést megelőző kutatások, majd a több hónapos intenzív tesztidőszak során is elégedettek voltak az utasok a robotdiszpécserrel, amely az éles környezetben is jól vizsgázott. A fejlesztés eredményeképp az év végére már az összes taxirendelés több mint 50 százalékát digitális csatornákon, vagyis a taxirendelő mobil applikáción és a robotdiszpécseren keresztül kezelték.

Természetesen megvan az a réteg, amelyik a jól megszokott emberi hanggal szeretne beszélni, de a megrendelők döntő többsége azt mondta, hogy hajlandó ezt feláldozni, cserébe azért, hogy gyorsabban kapjon fuvart.

Ugyanakkor látszik a robotdiszpécsert használók számaiból, hogy jelenleg zajlik egy edukációs folyamat, az ügyfeleink kezdik megszokni és megszeretni az új megoldást” – fogalmazott Reich Ádám.

A home office új feltételeket kíván

A taxizásra azonban az elmúlt bő másfél évben a legnagyobb hatást a koronavírus járvány, illetve a nyomában érkező lezárás gyakorolta. Ez a home office elterjedésében is érezhető volt. „Budapesten a Főtaxi büszkélkedhet a legnagyobb B2B állománnyal a taxitársaságok közül. Érezhető volt és most is érezzük, hogy az irodákban dolgozók amennyit lehet, home office-ban töltenek és ma már látható, hogy az otthoni munkavégzés gyakorlata mindenképpen velünk fog maradni.

Ez egyfajta cégkultúrás elemmé vált, valamint a munkavállalók is elvárják.

A mi feladatunk ezzel kapcsolatban az, hogy megtaláljuk azt a piaci rést, amivel a home office okozta kiesésre tudunk válaszolni.”

Indul a csomagtaxi

Reich Ádám szerint az üzleti szegmensben ezt a kiutat a csomagszállítás jelenti.

A Főtaxi már bizonyos fokig jelen volt ezen a területen, de mostantól még markánsabban belép a csomagszállítás piacára. Az erre való igény erősödik, éppen a home office miatt. Míg korábban az aláírásra váró fizikai dokumentumokat átvitték a másik irodába, ma már városon belül kell ugyanezt megoldani. „A home office ezt a távolságot jelentősen megnövelte, viszont bizonyos esetekben az analóg kommunikációra ugyanúgy szükség van, és mi ebben örömmel segítünk” – fogalmazott a vezérigazgató.

A napokban indult új szolgáltatás az üzleti, irodai szegmensre koncentrál, amely meghatározza a csomagszállítás jellegét is. „Alapvetően az irodai méretezésben gondolkodunk, és a fő értékajánlatunk az, hogy amikor valaki megrendeli a csomagszállítást, mi azonnal indulunk, felvesszük a csomagot és elvisszük a címzettnek. Az azonnali csomagszállítás piacára szeretnénk belépni, egyelőre máshová nem” – szögezte le Reich Ádám.

