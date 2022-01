Történelmi szigorítás Pécsen: vége az ingyenes parkolásnak számos zöld rendszámos autó tulajdonosának

A portál kiemeli, hogy történelmi lépést tett a pécsi városvezetés, hiszen a baranyai megyeszékhely lett az ország első olyan települése, ahol a zöld rendszámmal rendelkező hibridek tulajdonosaitól megvonják az ingyenes parkolást. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy az új önkormányzati rendelet nem azonnal lép életbe, hanem a veszélyhelyzet megszűnése után.

A RENDELET ÉRTELMÉBEN a zöld rendszámos autók közül kizárólag A TISZTÁN ELEKTROMOS meghajtásúak PARKOLHATNAK MAJD INGYENESEN A VÁROS FIZETŐs ÖVEZETEIBEN.

A portál arra is felhívta a figyelmet, hogy a történetben ráadásul van még egy csavar:

a tisztán elektromos autók tulajdonosai csak akkor parkolhatnak ingyenesen, ha előzetesen regisztrálták járművüket.

Ez például az olyan, nem pécsi lakosok számára jelent hátrányt, akik mondjuk idegenforgalmi okból érkeznek a városba.

Mindezzel kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy nem várható el az adott város közterületéért, illetve parkolásáért felelős munkatársától, hogy különbséget tudjon tenni a különböző típusok között: melyikben van belső égésű motor, és melyikben nincs. Számos olyan modell van, ahol ugyanahhoz a karosszériához különböző megoldások tartoznak. Így például a hazánkban is népszerű Hyundai Ioniq előző verziója, a listavezető Kia Niro, vagy a Volkswagen Golf esetén is van forgalomban plug-in, illetve teljesen elektromos verzió is. A legtöbbször azt csak szakértői szemmel lehet megállapítani, hogy melyiknek van lokális kibocsátása legalább részben és melyiknek nincs. A fővárosban már 2020 októberében jelezték, hogy rendelkezésre áll az a technológia, amelyik kis módosítással a zöld rendszámos autók közül ki tudja szűrni a nem teljesen elektromos autókat. Ennek részleteiről egyelőre nem tudni semmit azóta sem, a megbízhatósága, illetve a kijátszhatósága körül így csak kérdőjele vannak.



Pécs önkormányzata feltehetően ezen okok miatt találta ki, hogy előzetesen regisztrálni kell, így a büntetések alkalmazásánál el lehet kerülni a megkülönböztetéssel járó problémákat. Azonban, ha minden város hasonlóan jár el, az egy teljesen felesleges és nehézkes adminisztrációs terhet fog azokra róni, akik elektromos autóval szeretnének odautazni. Véleményünk szerint emiatt is az lenne az optimális, ha központilag történne meg a zöld rendszámok odaítélésének felülvizsgálata, ami az önkormányzatok dolgát is érdemben megkönnyítené.



Látni kell azt is, hogy a zöld rendszámos plug-in hibridek hosszú évek óta váltanak ki heves érzelmeket és indulatokat az emberekből. Sokan igazságtalannak tartják ugyanis, hogy a tisztán elektromos meghajtású autókkal azonos előnyöket élvezhetnek olyan járművek is, amelyek adott esetben jelentős károsanyag-kibocsátás mellett üzemelnek. Sokak igazságérzetét bántotta és bántja a mai napig, hogy ezek a járművek is ingyen parkolhatnak. Utóbbi miatt élcelődtek sokan azon, hogy a zöld rendszám lett az új rokkantkártya, amelynek segítségével a korábban trükközők megúszhatják a parkolási díjat.



Nem véletlen tehát, hogy az elmúlt években rengeteg helyen és rengetegszer elhangzott az, hogy hiba volt a zöld rendszám ilyen formájú kiterjesztése azokra a járművekre is, amelyek működése nem zéró-emissziós. A szigorítás ennyi év után már mindenképpen indokolt lenne, de ahogy korábban több helyen is elhangzott, nagyon sok részletre oda kell figyelnie a szabályozóknak, nehogy végül többet ártsanak, mint amennyit használnak.



Ha a pécsi önkormányzat döntése precedens értékű lesz és más önkormányzatok is követik a példáját, borítékolható, hogy hatalmas felháborodást fog kelteni viszont a plug-in hibrid tulajdonosok körében. Az elmúlt években ugyanis az egyik legnagyobb vonzereje az volt a konnektorról tölthető elektromos autóknak, hogy amennyiben bizonyos hatótávolságot képesek voltak tisztán elektromos módban megtenni, akkor igénylehető volt hozzájuk a zöld rendszám, amellyel ingyen parkolhattak. Ez utóbbi pedig egy nagyon fontos gazdasági érv volt amellett, hogy valaki a drágább, de környezetbarát technológiát válassza.



A pécsi önkormányzat döntésével kapcsolatban érdemes azt is megjegyezni, hogy a kormány már jóval korábban jelezte, felülvizsgálja a zöld rendszám rendszerének feltételeit. A helyzet rendezésére egyébként először a majd egy éve megjelent Jedlik Ányos Terv 2.0-ban tettek konkrét javaslatot, amely szerint a magas káros-anyag-kibocsátású, nagy tömegű plug-in hibrid hajtású autók esetében a zöld rendszám megszüntetés indokolttá vált.

Címlapkép forrása: Getty Images