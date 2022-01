Gigantikus összegeket emésztenek fel a lezárások Ausztriában

Minden, a koronavírus járvánnyal járó korlátozás anyagilag megterhelő az érintett cégeknek - mondta Magnus Brunner osztrák pénzügyminiszter, aki szerint az intézkedések gigantikus összegekbe kerülnek az osztrák gazdaságnak.

Magnus Brunner osztrák pénzügyminiszter a Kronen Zeitung pénteki cikkében az RTL alapján arról is beszélt, hogy a járvány miatti korlátozások jelentős gazdasági kiesést okoznak, amelyeket viszont célzott támogatásokkal tompítani lehet.

Ausztriában jelenlég több korlátozás is érvényben van. Példaként említik, hogy csak oltott vagy gyógyult személyek léphetnek be a vendéglátó- és szálláshelyekre, szabadidős és sportlétesítményekbe. A vendéglátóipari szolgáltatóknak este 10-kor be kel zárniuk, így az éjszakai szórakozóhelyek zárva vannak. FFP2-es maszk viselése kötelező a nyilvános helyek zárt tereiben.

Az osztrák gazdaságkutató intézet szerint a korlátozások még mindig jelentős anyagi terheket rónak az osztrák gazdaságra, azonban kisebb mértékben, mint a korábbiak. Számításaik szerint

decemberben heti 400 millió euróba, azaz nagyjából 14,4 milliárd forintba került a lezárás,

ez jelentősen elmarad a 2020. decemberi számoktól, amikor körülbelül 500 millió eurós, azaz 18 milliárd forintos kiesést okoztak az intézkedések. Az első nagy ausztriai lezárás heti 1,5 milliárd eurót - több mint 540 milliárd forintot - vitt el.

A gazdaságkutató intézet (Wifo) 2021-re 4,1 százalékos GDP-növekedést, 2022-re 5,2 százalékos, 2023-ra pedig 2,5 százalékos növekedést vár. A kutatók szerint az infláció 2022-ben 3,3 százalékra emelkedik, 2023-ban pedig ismét 2,2 százalékra csökken. Az infláció csúcspontja már 2022 januárjában várható - ismertették.

