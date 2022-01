Itt a vége: diákok fogják tanítani a gyerekeket, mert nincs több tanár

Hallgatókat toboroznak

„Kedves Hallgatók! A Balassagyarmati Tankerületi Központ az alábbi lehetőséget kínálja fel elsősorban IV. évfolyamos tanárszakos hallgatók számára” – így kezdődik a felhívás, amit több helyről is megkapott a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete.

A felhívás szerint „részmunkaidős vagy teljes foglalkoztatás keretében olyan szakmailag felkészült nappali vagy levelező munkarend keretében tanuló hallgatókat keresnek, akik szeretnék valós iskolai környezetben kipróbálni magukat, akik nem félnek a kihívásoktól, akik szívesen tagjai lennének egy befogadó, támogató nevelőtestületnek. Igény esetén iskoláikban lehetőség nyílik az egyetemi tanulmányokhoz kapcsolódó szakmai gyakorlat letöltésére is, így szakmai gyakorlati helyük akár munkahelyük is lehet egyben. Részmunkaidő keretében az intézményvezető úgy állítja össze az órarendet, hogy az igazodjon egyetemi elfoglaltságukhoz. Akár heti 1-2-3 napra terjedő részmunkaidő is elképzelhető, minden esetben egyéni megállapodás köttetik, tekintettel hallgatói jogviszonyukból eredő egyéb kötelezettségeikre.”

A felhívás a PDSZ szerint megerősíti: a közoktatás tartalékai elfogytak, a kieső pedagógusokat már nem lehet pótolni.

A PDSZ szerint kérdés, elgondolkodott-e valaki olyan praktikus apróságokon, mint hogy ezt a nappali képzésben résztvevő hallgatók hogyan is tudják tanulmányaik majd mellett elvállalni. A szervezet szerint nincs jogszabályi lehetősége a hallgatók ilyen formában történő alkalmazásának.

Sok helyen van gond

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete és a Pedagógusok Szakszervezete szerint nagyobb a baj, mint ahogy az Emmi állítja, írta korábban az ATV. „Van olyan megyei jogú város, ahol bedől a kéttannyelvű angol oktatás, mert nem csak hogy nem lép be az intézmény falai közé az angoltanár, hanem már meg is szüntette a jogviszonyát” – árulta el Nagy Erzsébet a Spirit FM Partvonal című műsorában.

A PDSZ országos választmányának tagja szerint EGYMI-ben, ahol sajátos nevelést igénylő gyerekekkel foglalkozó pedagógusok dolgoznak, 50 főből 20 fő nincs beoltva, az ő helyettesítésüket is meg kell oldani. A legnagyobb problémának nevezte, hogy az oltott tanárok között szétosztják a kiesettek tanóráit, kifizetetlenül.

Olyan visszajelzésünk is van, hogy pedagógiai asszisztenseket, tehát szakképesítés nélkülieket küldenek be osztályokba, sőt, már olyan is van, hogy takarítókkal felvigyáztatnak a gyerekekre, akikkel nincs most pedagógus

– fogalmazott Nagy Erzsébet.

Gosztonyi Gábor, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke a műsorban arról beszélt, hozzájuk is érkeztek ilyen jelzések.

De Vas megyéből is értesítették őket, hogy vannak olyan iskolák, ahol harmad- és negyedéves főiskolásokkal próbálják pótolni a pedagógushiányt.

A Pécsi Tudományegyetem hallgatói is kaptak levelet, ezt az egyetem sajtóosztálya elismerte az RTL Híradónak. A birtokukba került példány szerint pedagógusok helyettesítésére keresnek tanár szakosokat. A Híradó kérdésére az Emberi Erőforrások Minisztériuma azt írta:

a szükséges szakmai ismeretekkel már rendelkező hallgatók határozott időre és kizárólag gyakornokként, bevonhatók a feladatellátásba. A sikeres oltási kampány miatt a tanároknak mindössze egy százalékát kellett pótolni.

Nem mindenki oltatta be magát

Az állami fenntartású iskolákban a pedagógusok egy százaléka nem vette fel az oltást – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) a héten. Minden feladatellátási helyen újraindul az oktatás a téli szünetet követően – írták. Az Emmi szerint a 78 000 pedagógus 94%-a már felvette az oltást, 3% szakorvosi ellenjavallattal, 1% miniszteri mentesítéssel rendelkezik, további 1% van betegállományban, illetve vár mentesítési kérelme elbírálására, mely napokon belül lezárul. A pedagógusok fennmaradó 1%-a az oltás felvételét követően térhet vissza az iskolába – közölte a minisztérium. Kérik és javasolják, hogy a tanulók védelme érdekében ők is éljenek a lehetőséggel.

A Portfolio akkor kiemelte: habár az Emmi azt írta, hogy a pedagógusok 1%-a nem vette fel az oltást, a részletekből az derült ki, hogy igazból 6% nem vette fel az oltást, akiknek a fele rendelkezik orvosi ellenjavallattal.

Vagyis igazából 1% nem vette fel a vakcinát,

1%-ot valamilyen oknál fogva felmentett a minisztérium (ők sem vették fel az oltást),

1%-nak pedig épp most bírálják el a kérelmét (ők sem oltatták be magukat).

Tehát nagyjából 3% nem vette fel az oltást nem egészségügyi okból, ami több mint 2000 tanárt jelent.

Nagy kérdés, hogy az Emmi miért engedélyezte a miniszteri méltányossági kérelmet, vagyis milyen okból engedélyezi mégis olyan pedagógusoknak a munka folytatását, akik nincsenek beoltva, de az orvos szerint felvehetnék a vakcinát. Ennek hátterében az a várakozás húzódhatott meg, hogy amennyiben sokan nem veszik fel az oltást - akik a téli szünet után nem dolgozhatnak - akkor a közoktatás működőképessége kerülne veszélybe az egyébként is extrém munkaerőhiány/tanárhiány tükrében. Mostanra kiderült: még ezekkel az egyedi engedélyekkel sem sikerült megoldani a problémát.

