Örökre oltásokat kell kapnunk néhány havonta? Szakértők szerint nehéz lesz kivitelezni

Portfolio 2022. január 09. 10:21

Egy éve még azt gondoltuk, hogy két oltással védettek vagyunk a koronavírus ellen, most azonban Izraelben már a negyedik adag vakcinát kezdik beadni – írja a New York Times. A lap járványügyi szakemberek véleménye alapján arról számol be, hogy a jövőben nehéz lesz kivitelezni a teljes lakosság beoltását néhány havonta.