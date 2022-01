Hogyan jutottunk el a veszélytelen omikrontól a napi 200 halottig?

Az omikron variáns megjelenésével a világ egy enyhe lefolyású, akár a pandémia végét is elhozó járványhullámban reménykedett. A biztató dél-afrikai tapasztalatok alapján sokan már náthaszerű, minimális egészségügyi, és még kevesebb gazdasági problémát okozó hetekre számítottak. Ám ahogyan érkeznek a fejlett nyugati országok adatai, egyre borúsabb a kép, egyre több szakértő az eddigi legnagyobb járványhullám lehetőségét sem zárja ki. Mi történt?

Az omikron variáns a korábbi koronavírus-változatokhoz képest enyhe megbetegedést okoz, az embereknek kevés problémájuk lesz vele, az egészségügyi ellátó rendszerek pedig alig érzik majd a terhelés növekedését.

Magyarországon az ötödik hullám csúcsán 13 ezer is lehet a napi fertőzések és 8-9 ezer a kórházban ápoltak száma, és 200-an is meghalhatnak.

Az alábbi két vélemény között mindössze néhány hét telt el. Az előbbi, optimista értékelés szinte konszenzusosnak számított decemberben, de legalábbis az egyik legvalószínűbb forgatókönyvként tartották számon a szakértők. Az utóbbi Kásler Miklósnak, az emberi erőforrások miniszterének tegnapi hazai előrevetítése a következő hetekre. Márpedig napi 200 elhunyttal az omikron járványa ugyanolyan magasra csapna fel, mint a második (2020 végi) és negyedik (2021 végi) hullám, csak a harmadik lenne nála érdemben halálosabb.

Afrikai derű…

A koronavírus-járvány kitörése óta sajnos hozzá kellett szoknunk, hogy napról napra meglepetések érik az emberiséget. Az omikron esetében sincs ez máshogy. A járvány még csaknem mindenhol felfutó szakaszban van, egy exponenciális természetű jelenségnél pedig nagyon nehéz az előrejelzés. A legtöbb járványgörbe (új esetszám, kórházi telítődés stb.) szinte függőlegesen emelkedik az új variánsnak kitett országokban, ezért gyakorlatilag három nap alatt gyökeresen meg tud változni a kép.

A kezdeti optimizmus alapja a dél-afrikai eredetű variáns első tapasztalata volt. Az országban nagyon gyorsan emelkedtek, majd új csúcsra törtek a fertőzéses esetszámok, ám gyorsan vissza is estek, eközben pedig a kórházi terheltség az előző hullámokhoz képest alacsony maradt, a halálozás pedig alig ugrott meg. Adódott a következtetés: az omikron a gyors terjedésével sok esetet okoz, de átfertőzi a teljes társadalmat, miközben az emberek túlnyomó többsége enyhe tünetekkel megússza a betegséget.

A bal felső ábra a dél-afrikai napi fertőzéses esetszámot, a jobb felső a napi kórházi felvételeket mutatja. A jobb alsó a halálozási görbe, a lélegeztetőgépes számokra nincs adat.

Valójában még most is jelennek meg tanulmányok, kutatások a dél-afrikai járványlefolyásról, és az újabbak sem tudnak mást megállapítani: az omikronnal nincs óriási baj, sőt, véget vethet a világjárványnak. Mivel ez az egyetlen olyan omikron-járvány, ami teljesen lefutott, úgy tűnhet, ennél biztosabbat nem tudunk mondani, sőt a fejlettebb országokban (így Magyarországon is) hasonlóra lehet számítani.

Azt ugyanakkor pontosan tudták a szakértők, hogy a dél-afrikai példa hordoz bizonytalanságokat. Ahogyan a súlyos lefolyású betegség szempontjából az egyén szintjén az életkor az egyik legfontosabb kockázati tényező, úgy makroszinten is nagyon fontos a társadalmi korfa. Dél-Afrika nagyon fiatal társadalom, a medián életkor 27 év (vagyis a társadalom fele ennél fiatalabb), a nyugati társadalmakban a medián kor 40 feletti, jóval szélesebb idős korosztállyal. Ráadásul Dél-Afrika védettségi mintázata is egészen más, sokkal alacsonyabb átoltottsággal, ám vélhetően magasabb átesési aránnyal.

… és nyugati ború?

A fejlett országok példái sokáig biztatóan alakultak, legalábbis nem volt okunk kételkedni abban, hogy hasonló lefolyást látunk majd, mint a kiinduló országban. Aztán ahogyan az esetszámok növekedtek, úgy jöttek egyre inkább a rossz hírek.

Európa nagy népességű országaiban a kórházi terheltségi mutatók két hete meredekséget váltottak, és gyorsan közelíteni kezdték korábbi csúcsukat. Tekintve, hogy még az új fertőzéses esetszámok is felfelé mennek, a kórházi esetek száma pedig csak késleltetve követi ezeket, mára már nagy a valószínűsége, hogy az egészségügyi rendszer terhelése meghaladja az eddigi csúcsokat. Az Egyesült Államokban ezt már kész tényként veszik.

A fő megismerési, előrejelzési nehézséget természetesen továbbra is az jelenti, hogy nincs megbízható országpéldánk. Különösen a halálesetek alakulására igaz ez: még az Egyesült Államokban is, ahol az európainál hamarabb kezdődött az omikron-hullám, az országos halálozási adat nem indult el látványosan felfelé.

Ugyanakkor a New York Times tegnapi elemzése meglehetősen ijesztő képet fest. Mivel az omikron a nagyvárosokban kezd el terjedni, ezért egyes területeken a járvány már lényegesen előbbre tart, mint országosan. Ezért például Bostonban, Chicagóban, New Yorkban már van lehetőség megnézni, hogy halálosabb-e az omikron, mint a többi variáns. A cikk szerzői 21 nappal eltolták a fertőzéses és a halálozási számokat, és egymásra illesztették a görbéket. Az eredmény zavarba ejtő:

It’s too soon to predict the full impact Omicron could have on deaths and illness across the U.S. But data in some of the earliest-hit cities is beginning to show what the future could hold. Here's what it shows. https://t.co/v3mJZ63Gji — The (New) January 9, 2022

Mint látható, a különböző járványgörbék illeszkedése nem romlott az előző hullámokhoz képest, a súlyos esetek és a halálozások szinte teljesen ugyanúgy szöknek fel, ahogyan az esetszámok alapján az előző hullámokban is láthattuk. Vagyis a dél-afrikaitól teljesen eltérő mintázatot figyelhetünk meg. Ezekben a nagyvárosokban egyébként a kórházi terhelés már bőven új csúcson van:

Hospitals in early-hit cities such as Chicago are seeing more patients with Covid than at any time last year. Some doctors say patients are faring better than in previous waves. But the number needing intensive care or ventilation is approaching levels not seen since last winter. pic.twitter.com/n4HAGIBAr9 — The (New) January 9, 2022

Azt is láthatjuk, hogy az Egyesült Államok nagyvárosaiban az omikron is az oltatlanok miatt okozza a legnagyobb problémát. Ez egyrészt biztató a tekintetben, hogy talán az új variáns sem annyira durván vakcinakerülő, másrészt minden olyan országban, ahol oltottsági arány alacsony, a kilátások kedvezőtlenebbek.

Since vaccines became available, the unvaccinated have been far more likely to be hospitalized with severe Covid-19 than people who have been vaccinated.Early data from New York City shows that the gap became even wider during the first weeks of the city’s Omicron surge. pic.twitter.com/fviR4oYSP5 — The (New) January 9, 2022

A ma reggeli értékelésünkben megfogalmazott kockázatokat tehát a friss adatok fényében igen komolyan kell venni. Bár biztosat továbbra sem tudunk mondani, a fejlett országokban az omikron járványhullám a felfutó szakaszban egyre kevésbé követi a dél-afrikai mintázatot, és egyre nagyobb a valószínűsége, hogy a járványlefolyás súlyosabb egészségügyi és gazdasági következményekkel jár, mint kezdetben remélhettük.

