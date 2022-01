Az omikron-rejtély tartja izgalomban a világot

Portfolio 2022. január 11. 08:54

A fejlett országokban egyre nagyobb terhelés nehezedik az egészségügyre: miközben az omikron variáns első, dél-afrikai tapasztalatai még optimizmussal töltötték el a szakértőket, a nyugati államok számai már sokkal kedvezőtlenebb összképet mutatnak. Az Egyesült Államokban új csúcsra emelkedett a kórházak terhelése, Európában is közel járunk ehhez. Magyarországon is elindult az omikron hullám, de ez egyelőre csak a fertőzéses esetszámok emelkedésében látszik. A friss magyar adatok is bizonyítják: a védőoltások töredékére csökkentik a súlyos betegség kockázatát.