Itt a figyelmeztetés: gyerekek is intenzívre kerülhetnek az omikron miatt, aki nem oltat, az orosz rulettezik

Azok számára, akik nem oltottak, az omikron durva menet lehet. Ebbe beletartozhatnak a kisgyermekek is, ezért kell megvédenünk őket, amennyire csak tudjuk – állítják a gyermek háziorvosok. Dr. Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Országos Érdekképviseleti és Szakmai Egyesületének elnöke szerint az omikron miatt a gyerekek is kórházba kerülhetnek, ha nincsenek beoltva. A nem oltható, 5 év alattiak számára meg kell teremteni a "fészekimmunitást", hogy megvédjük őket. Úgy vélte, a szülők felelőssége, hogy az oltható korú gyermeküket védetté tegyék az oroszrulettként működő, kiszámíthatatlan következményekkel járó fertőzés ellen. Szerinte ha el akarjuk kerülni a korlátozásokat, akkor valamennyi, jelenleg rendelkezésünkre álló védekezési módot alkalmaznunk kell.

Magyarországon december 15. óta van lehetőség az 5-11 éves korosztály védőoltására. A napokban kapják meg az elsőként oltott gyermekek a védőoltási sorozat második dózisát. Így ők január vége felé számítanak majd teljesen védettnek, de a súlyos szövődmények ellen már most is védettnek tekinthetők.

A gyermekek fokozott érintettsége már a delta hullám esetén is nyilvánvaló volt, azonban nagyon közeleg az omikron berobbanása

- mondta Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Országos Érdekképviseleti és Szakmai Egyesületének elnöke a Portfolio megkeresésére. „Minél hamarabb, minél szélesebb körben, a házi gyermekorvosoknál és az oltópontokon is biztosítani kell a gyermekek védőoltását, mert az omikron hullám alatt a várható nagyszámú megbetegedések miatt egyre több gyerek lesz beteg, kerül majd kórházba, akár intenzív osztályra is. Akkor már sokkal nehezebb lesz az oltási programot kivitelezni” – mondta a szakember, kiemelve:

Amerikai tapasztalat, hogy minden korábbi rekordot megdönt az omikron miatt kórházba kerülő gyermekek száma.

Havasi Katalin megemlítette azt is, hogy a gyermekek oltásával kapcsolatban vegyesek a tapasztalataik. A decemberben kapott oltóanyagokat mind felhasználták, de az oltási hajlandóságban rendkívül nagy földrajzi és kulturális különbségek észlelhetők.

az ő felelősségük, hogy az oltható korú gyermeküket védetté tegyék ez ellen, az oroszrulettként, kiszámíthatatlan következményekkel járó fertőzés ellen.

Oltott gyermek még Amerikában is csak elvétve szorult kórházi ellátásra. Az 5 év alatti, még nem oltható gyermekek is jelentős számban betegszenek meg, gyakran kruppos és bronchiolitises nehézlégzéssel, számukra világszerte a fészekimmunitás megteremtése a cél: a körülöttük lévő felnőttek és nagyobb gyerekek oltottsága védheti meg őket.

A Házi Gyermekorvosok Országos Érdekképviseleti és Szakmai Egyesületének elnöke úgy látja, hogy az esetleges korlátozások bevezetése elsősorban a járványügyi szakemberek döntése kell, hogy legyen. Havasi Katalin szerint ez azért is nagyon nehéz kérdés.

A korlátozásokat a gazdasági élet is megsínyli globálisan és a családok szintjén is. Emellett az online oktatás egy bizonyos életkor alatt a szülő felügyelete nélkül nem kivitelezhető.

Ezért sok szempontot kell figyelembe venni, mielőtt korlátozásokat vezet be egy ország. „Talán segíthetne elkerülni a teljeskörű online oktatást, ha a jelenlegi eljárásrendet kiterjedtebb kontaktkutatással és akár a tünetmentes kontaktok tesztelésével egészítenénk ki, mert pont a gyerekeknél gyakran nagyon kevés tünettel is lezajlik a fertőzés” - vélekedett. Felhívta a figyelmet, hogy

Vannak országok, ahol a közösségbe járó gyermekek rendszeres antigén tesztelése került bevezetésre, de meg kell jegyezni, hogy az omikron esetszám exponenciális növekedését ez sem akadályozta meg.

A védőoltás és a tesztelés mellett ezért fontos a maszk, a távolságtartás és a fertőtlenítés szabályainak betartása is. Fontos lenne megérteni, hogy a járvány lassítása mindannyiunk közös érdeke, hiszen a gyors terjedés még ha enyhébb klinikai tünetekkel is jár - bár ezt nem tudhatjuk biztosan - az egészségügyi ellátórendszer minden szintjét leterheli, az alapellátástól az intenzív osztályokig – sorolta a szorosabb járványügyi nyomonkövetés előnyeit Havasi Katalin. Azt is megjegyezte, hogy sajnos általánosan észlelhető egy egyre fokozódó fásultság a családok részéről, ezért a jelenlegi szabályok, járványügyi elkülönítés és járványügyi megfigyelés betartása nagyon rapszodikus.

Nem egyszer előfordul, hogy a járványügyi megfigyelésre kötelezett gyermek iskolába ugyan nem jár, azonban edzésre, különórára igen

- mondta el Havasi Katalin.

Látjuk, hogy a felnőttek is, közeli rokonok, családtagok, ismerősök, letagadva a kontaktust kerülik el a karantént, folytatva megszokott tevékenységeiket válnak fertőzőforrássá. Tovább rontja a helyzetet a vírustagadók szándékos szabálykerülése is – mondta el tapasztalatait a Házi Gyermekorvosok Országos Érdekképviseleti és Szakmai Egyesületének elnöke.

A házi gyermekorvosok valamennyi oltható korosztályba tartozó gyermek mielőbbi oltását javasolják. Praktikusan ez azt jelenti, hogy az 5 éves kortól beolthatók a gyermekek koronavírus ellen, ha épp nem kapták el a fertőzést, és nem lázasak.

Ez utóbbi állapot esetén nem javasolt. A gyermekorvosok a két éve tartó helyzet ellenére azt ajánlják, hogy érdemes felfrissíteni a tudását mindenkinek a megfelelő kézhigiéniáról, a szociális távolságtartásról és a maszkhasználatról.

„Tudjuk, hogy az omikron sok országban nagyon gyors felfutást eredményezett, amely meghaladta az eddigi összes esetszámot még azokban az országokban is, ahol korlátozásokat vezettek be. Ha ezt el akarjuk kerülni, akkor valamennyi, jelenleg rendelkezésünkre álló védekezési módot alkalmaznunk kell. Javaslom az otthoni gyorstesztek alkalmazását, hogy minél hamarabb kiemelhető és izolálható legyen a fertőzött gyermek, hogy ne terjessze tovább a fertőzést” – javasolt néhány otthon is megtehető dolgot Havasi Katalin.

Az egyesületi elnök az általános edzettségi állapot megtartására most egy ideig a szabadtéri programokat javasolta a beltérik helyett.

