Már 40 ezren haltak meg Magyarországon a koronavírus miatt

Magyarország az oltásra alapozta a védekezési stratégiáját a járvány negyedik hullámában, ami vegyes eredményt hozott. Egyrészt az emberek szinte korlátozásmentesen élhettek, másrészt ismét sokan kerültek kórházba és nemzetközi összevetésben ismét magas volt a halálos áldozatok száma.

Az első hullámban (2020 tavasza és nyara között) Magyarország azonnal lezárt, ezért nagyon kevesen hunytak el a vírussal összefüggésben. Összesen 600-an veszítették életüket az időszakban, így az egyik legjobban védekező ország voltunk a vírus terjedése szempontjából. Kimondhatjuk, hogy a lezárás hatására gyakorlatilag nem volt érdemi hullám hazánkban – kimutatható többlethalálozás egyáltalán nem is volt.

(2020 tavasza és nyara között) Magyarország azonnal lezárt, ezért nagyon kevesen hunytak el a vírussal összefüggésben. Összesen 600-an veszítették életüket az időszakban, így az egyik legjobban védekező ország voltunk a vírus terjedése szempontjából. Kimondhatjuk, hogy a lezárás hatására gyakorlatilag nem volt érdemi hullám hazánkban – kimutatható többlethalálozás egyáltalán nem is volt. A második hullámban ( 2020 ősze és tél közepe között) Magyarországon jelentős járványhullám alakult ki, mert későn vezetett be intézkedéseket, amelyek nem voltak elég hatékonyak. Ebben a hullámban már több mint 12 ezren haltak meg.

2020 ősze és tél közepe között) Magyarországon jelentős járványhullám alakult ki, mert későn vezetett be intézkedéseket, amelyek nem voltak elég hatékonyak. Ebben a hullámban már több mint 12 ezren haltak meg. A harmadik hullámban (tavaly év eleje és tavasza között) 18 ezren haltak meg a koronavírus miatt, ezzel Magyarország beírta magát azon országok közé, ahol a leghalálosabb a járvány. Eddig ez a hullám járt a legtöbb áldozattal. Ebben a hullámban az új variáns és az elégtelen intézkedések miatt végképp túlcsordultak a kórházak, amelyek nem tudták megfelelően ellátni a betegeket.

(tavaly év eleje és tavasza között) 18 ezren haltak meg a koronavírus miatt, ezzel Magyarország beírta magát azon országok közé, ahol a leghalálosabb a járvány. Eddig ez a hullám járt a legtöbb áldozattal. Ebben a hullámban az új variáns és az elégtelen intézkedések miatt végképp túlcsordultak a kórházak, amelyek nem tudták megfelelően ellátni a betegeket. A negyedik hullámnak (tavaly ősszel kezdődött és most ért véget, az 5. hullám kezdetével) már másképp kellett volna alakulnia, hiszen rendelkezésre állnak az életmentő oltások. Azonban a relatív alacsony átoltottság, a gyorsan terjedő delta variáns és a korlátozásmentes élet elegyeként megint volt olyan időszak a hullámban, hogy többen haltak meg Magyarországon a Covidban, mint bárhol a világon. A hullámot 10 ezer halottal zárta az ország.

„Mit nevezünk soknak? Erre így nehéz válaszolni, hiszen nincs abszolút mércénk, ami megmondaná, hogy mi sok vagy kevés” – mondta Ferenci Tamás, biostatisztikus arra a kérdésünkre, hogy miért fertőződnek és halnak meg ilyen sokan Magyarországon a negyedik hullámban koronavírus miatt. A biostatisztikus szerint érdemes nemzetközi összevetést végezni, hiszen ez az egyik legjobb fogódzkodó ennek megítéléséhez.

Ferenci felhívta a figyelmet arra, hogy a jelentett fertőzöttek számát értelmetlen összevetni az egyes országokban, mert ez borzasztóan függ a tesztelési aktivitástól. Egy országban több kimutatott fertőzött lesz, ha rendesen tesztelnek, azonban kevesebbet jelentenek, ha nem fordítanak nagy hangsúlyt a pozitív esetek felderítésére. Azaz a több fertőzött lehet jó jel, és a kevesebb lehet nagyon is rossz.

A legrosszabb harmadban

A koronavírusban elhunytak száma már sokkal jobban összevethető adat nemzetközileg, de még itt is nehezíti az elemzést valamelyest a tesztelési aktivitás eltérése, valamint a halál okának definiálása is, ugyanis ez is eltérhet az egyes országokban. Ezért a talán legrobusztusabban összevethető mutató a többlethalálozás: azt kell megnézni, hogy a múltbeli adatok alapján jósolt – azaz a járvány nélküli helyzetet jellemző – halálozásszám mennyivel tér el a tényleges adattól. Ez nem függ a tesztelési aktivitástól, nem függ a haláloki besorolástól, vagyis megmutatja, mennyivel halnak meg többen most, mint a járvány előtti időkben. A mutató hátránya, hogy a járvány direkt hatásán túl az esetleges indirekt hatásait (mind a pozitívokat, például, hogy az influenza ellen is jók az intézkedések, mind a negatívakat, mint hogy más betegségek ellátása megnehezedik vagy ellehetetlenül) egybemosva tartalmazza. A járvány egészének értékeléséhez nézzük az összesített adatokat, a piros görbe Magyarország, a szürke görbék a többi európai országot jelöli:

Többlethalálozás a járvány első hullámának kitörése óta. Forrás: Ferenci Tamás

Látható, hogy a legfrissebb adatok szerint (amelyek a halálozásra vonatkozó adatok megjelenési késleltetése miatt az egy hónappal ezelőtti állapotot jelentik) a legrosszabb harmadban vagyunk – mutat rá Ferenci. Ezt illusztrálja az alábbi diagram is:

Egymillió főre vetített többlethalálozás az európai országokban. Forrás: Ferenci Tamás

Ferenci szerint elmondható, hogy nemzetközi összevetésben magas a magyar többlethalálozás.

Persze lehet olyanokkal érvelni, hogy Bulgáriában még rosszabb a helyzet, ami igaz is. Csakhogy ebből nem lehet tanulni. Ezzel szemben azt mondom, hogy nézzük a dánokat, akiknek a járvány kitörése óta gyakorlatilag többlethalálozás nélkül sikerült kezelniük a helyzetet

– mondta. „Rájuk nem lehet azt mondani, mint Izlandra, hogy szigetország, vagy hogy messze vannak a járvány epicentrumától. Nyilván nincs a dán határon valami furcsa sugárzás, ami ott megállítja a vírust. Akkor miért hozták le a járvány teljes időtartamát többlethalálozás nélkül? Abból lehet tanulni, ha ezen gondolkozunk, abból nem, hogy van nálunk rosszabb is. Márpedig ha nem tanulunk, akkor később sem tudjuk javítani a helyzetet” – hangsúlyozta.

Transzparens tudományos vizsgálat kell

Az eltérő európai halálozási adatok alapján elmondható, hogy az egyes országokat másképp érintette a járvány. „Választ nem tudok adni arra a kérdésre, hogy nálunk miért volt ilyen magas a halálozás, nem is hinném, hogy létezne erre rövid válasz. Viszont amit meg tudok tenni, hogy strukturáljuk a problémát: próbáljuk elemeire bontani, megnézni, hogy milyen láncolat végén áll elő a halálozás, mert így vizsgálható részkérdéseket kapunk. Ez elősegíti annak feltárását, hogy mik a magas halálozásban szerepet játszó tényezők, amiből pedig kiadódik, hogy hol vannak a javítási lehetőségek” – mondja Ferenci.

A magas halálozás alapvetően háromféleképpen jöhet létre:

sokan fertőződtek meg, a fertőzöttek nagy arányban haltak meg, a kettő egyszerre.

Elfogadva, hogy a vírus biológiailag nagyjából hasonló az európai országokban, a fertőzöttek számát befolyásoló tényezők két alapvető csoportra bonthatóak. Az egyik, hogy mikor és milyen súlyú intézkedéseket hoznak a kormányok, illetve, hogy a lakosság azokat mennyiben tartja be.

Rendkívül fontos a tesztelési aktivitás, a járványügy szervezettsége, az intézményekbe vetett bizalom, a járványügy transzparenciája; vizsgálható kérdés, hogy ebben milyen eltérések vannak az országok között

– sorolta Ferenci. A második csoportba tartoznak a kevésbé befolyásolható tényezők: a népsűrűség, a lakásviszonyok zsúfoltsága, de akár a szokásos távolságtartásra vonatkozó kulturális tényezők is.

Ezt követően kell megvizsgálni azt, hogy a fertőzöttek közül mennyien halnak meg. A halálozási arányt befolyásoló tényezők ismét csak két alapvető csoportra oszthatóak.

Az egyik, hogy milyen a lakosság összetétele a halálozás szempontjából kockázatot jelentő tényezőkben. A kockázati tényezők között van pl. a magas életkor, az elhízás vagy a szív- és érrendszeri betegségek. Ez szintén vizsgálható az egyes országok közötti összevetésben.

A másik ága ennek a komponensnek az egészségügyi ellátórendszer kérdése.

Nem az orvosok képzettsége vagy a gyógyszerek megléte a kérdés, mert ebben hasonló a helyzetünk, mint más európai országoké. Amiben a különbség lehet, az az egészségügyi rendszer túlterhelődése

- hangsúlyozza Ferenci. Ha sok beteg jut egy orvosra vagy nővérre, akkor megnő a kórházakban a fertőzöttek halálozási aránya. Ez előállhat amiatt, mert eleve is kevesebb mondjuk a szakdolgozó az országban, ez szintén vizsgálható tényező, vagy az első szempont kölcsönhatása miatt, tehát, hogy sok volt a beteg – fejtette ki . A biostatisztikus hangsúlyozta: alapos, transzparens, tudományos vizsgálatot és nemzeti diskurzust kell folytatni arról, hogy az összes tényező közül melyek és milyen súllyal okozta azt, hogy Magyarország a legrosszabb harmadban foglal helyet, mert csak így tudunk javítani a helyzeten.

A grafikonon látható, hogy a második, a harmadik, és a negyedik hullámban sokkal többen haltak meg Magyarországon, mint amennyien meghaltak volna koronavírus-járvány nélkül. Forrás: Ferenci Tamás

Eltérő megyei teljesítmény

Nem csak az országok között, hanem az országon belül az egyes megyék között is eltérések vannak. Magyarországon belül egységes intézkedéseket hoztak – azonos időben korlátoztak és nyitottak –, mégis van olyan megye, ahol magas, míg máshol alacsonyabb a halálozás. „Itt is minden igaz, ami az országok közötti összevetésre vonatkozik. Legfeljebb azzal az eltéréssel, hogy az intézkedések hasonlóak voltak, de például a betartásuk máris eltérhet. Ezen túl lehet eltérés a megyék között a népsűrűségben, a korfában, vagy hogy mekkora az elhízottak, alapbetegségben szenvedők aránya” – sorolta az eltérések lehetséges okait Ferenci. „Nagyon fontos, hogy mennyien kapják el a koronavírust az adott megyében, és milyen az ottani ellátórendszer, így a kórházak mennyire terhelődtek túl. Egyszóval ez az elemzési szint is nagyon értékes információkat tud szolgáltatni” – vélekedett.

Többlethalálozás az egyes megyékben. Forrás: Ferenci Tamás

Még jobb lenne, ha nem csupán megyei, hanem járási adatok lennének. Az adatok érdekessége, hogy a nagyvárosok a nagyobb népsűrűség miatt általában rosszabbul teljesítenek, ugyanakkor Budapest a lista elején szerepel.

A Nyugat jobban teljesít

Ferenci összességében úgy értékelte a negyedik hullámot, hogy az nagyjából a másodikkal egyezik meg nálunk, kicsit talán enyhébb. Azonban van egy nagyon fontos különbség, mégpedig a korlátozások kérdése. „Az oltásellenesek gyakran hangoztatják, hogy az oltás ellenére milyen sokan halnak meg most Magyarországon, szinte ugyanannyian mint tavaly ilyenkor, oltás nélkül. Csakhogy a második hullámban szinte minden zárva volt, az volt a kérdés, hogy este 10-től vagy 8-tól legyen kijárási tilalom. Most viszont szó sincs erről” – mondta Ferenci. Hozzátette, hogy ráadásul egy sokkal agresszívebb variáns terjed most, mint akkor terjedt. Kiemelte:

az oltás még egy súlyosabb variáns mellett is lehetővé tette, hogy ugyanazt az eredményt érjük el szinte korlátozások nélkül. Hogy mennyire jó célkitűzés ugyanazon eredmény elérése, az már egy másik kérdés.

Magyarország nem közöl aktuális adatokat arról, hogy mennyire védte meg az embereket az oltás a negyedik hullámban – húzta alá Ferenci, aki nagyon nagy hiányosságnak tartja ezt is. Az Egyesült Államokban a kétszer oltottak 5-ször kisebb eséllyel produkálnak pozitív tesztet és 14-szer kisebb eséllyel halnak meg, mint az oltatlanok. Azok, akik három dózist kaptak, 10-szer kisebb a fertőződés esélye és 20-szor kisebb a halálozásé az oltatlanokhoz képest. Mindezt bárki lekérdezheti az amerikai népegészségügyi központ honlapján, egy folyamatosan frissülő, közérthető grafikonon, úgy, hogy egy kattintással megnézhető az életkor, vagy a vakcina típusa szerint lebontott adat is.

„Az információval való ellátottság és a transzparencia kérdésköre számos más helyen is visszaköszön – teszi hozzá Ferenci – vegyünk csak egy alapvető fontosságú kérdést: a minőségbiztosítást, az ellátórendszer teljesítményének a mérését.” Angliában heti rendszerességgel közlik az intenzív osztályos ellátás adatait: betegjellemzőket, kimeneti adatokat (halálozás, ellátás időtartama), a legváltozatosabb lebontásokban (életkor szerint, nem szerint, szükséges terápia, például lélegztetés-igény szerint). Mindez bárki számára, nyilvánosan elolvasható.

„Amíg nálunk nincsen ilyen teljesítménymérés, természetesen transzparens, nyilvánosság számára is elérhető formában, addig azt sem tudjuk, hogy melyik kórház teljesít jobban vagy rosszabbul a gyógyításban, hogy kiről kell példát venni, és kinél feltárni a problémákat” – mondta Ferenci. Feltette a kérdést, hogy

Így viszont hogyan várjuk el a teljesítmény javulását, ha még nekünk sincs fogalmunk sem arról, hogy milyen a teljesítményünk?

Nem csak Covid van

Mindezek alapján úgy tűnik, hogy sötét jövő áll előttünk. Magyarország nagyon úgy néz ki, hogy nem is akar javítani a jelenlegi katasztrofális helyzeten: a Covid-hullámok miatt sok más beteg diagnózisa, kezelése is elmaradt, amely a következő időszakban nagyon súlyos problémát okozhat. A Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság tavalyi konferenciáján ugyanis ismertették nyolc szakértő közös tanulmányát, akik bemutatták, hogy nagymértékben csökkent a rákdiagnózisok száma.

Kásler Miklós Emmi-miniszter azt mondta, nem tudja értelmezni, hogy a tanulmány szerint lenne ötezer fel nem ismert magyar beteg. Kásler kiemelte, hogy szívesen „odarendel” a kutatók mellé „egy kezdő orvost”, akinek több ideje van, és talán megértik, mert „súlyos életveszélyt okozó betegségekről blöffölni, ismeretek nélkül fikciókat állítani, az az emberi életnek a közvetett veszélyeztetése”.

Ferenci úgy véli, hogy a problémákat meg kellene vizsgálni – a Covid és a nem Covid betegek helyzetét és ellátását egyaránt –, mert csak így javíthatunk a lakosság egészségügyi helyzetén. Szerinte azon lenne érdemes elgondolkozni, hogy ha egy magasan jegyzett kutatókból álló csoport olyan választ kap a teljesen releváns, tudományos elemzéseire, aminek köze nincs az elemzés valódi tartalmához, de azt azért közli, hogy ezzel embereket veszélyeztetnek – mindezt olyan stílusban, hogy küldünk nekik egy kezdő orvost, hogy elmagyarázza az alapfogalmakat –, az milyen üzenetet küld a magyar orvosoknak, tudósoknak, és hogyan fog hatni a sokszor az államtól anyagilag is nagyban függő kutatók lelkesedésére, hogy további vizsgálatokban tárják fel a helyzetet. Felvetette a kérdést, hogy az mennyire fog jót tenni a magyar betegeknek, a magyar egészségügynek, ha ezek a vizsgálatok nem készülnek el és emiatt teljes homályban leszünk a helyzetet illetően, a javítási lehetőségekről nem is beszélve.

Ferenci szerint ezeknek a kutatásoknak az elvégzése és a megfelelő következtetések levonása életeket menthetne.

Címlapkép: Budapest, 2021. december 15. Védőfelszerelést viselő orvosok a Magyar Honvédség Egészségügyi Központja, a Honvédkórház koronavírussal fertőzött betegek ellátására kialakított intenzív osztályán 2021. december 15-én. MTI/Balogh Zoltán