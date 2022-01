Idén végre fellélegezhet a világgazdaság - A káosznak vége lehet, de még nem tudni, milyen áron

Az elmúlt két évben korábban sosem látott fennakadásokat tapasztalhattunk a beszállítói láncokban, egy sor fontos alapanyagból és alkatrészből hiány alakult ki, illetve jelentősen megemelkedett az áruk. Ez a tavaly berobbant globális inflációs nyomáshoz is jelentősen hozzájárult, emellett fennakadásokat okozott a termelésben. 2022 elején talán látszanak az enyhülés jelei, az elemzők többsége szerint előbb-utóbb alkalmazkodhat a kínálat a kereslethez, így akár az idén meg is szabadulhatunk ettől a problémától.

Sosem látott fennakadás a beszállítói láncokban

A tavalyi év a beszállítói láncok fennakadásairól szólt a világgazdaságban, szinte naponta olvashattunk híreket a szállítási költségek elszállásáról és bizonyos alapanyagok, termékek drágulásáról. Ennek elsősorban az volt az oka, hogy a 2020-ban kirobbant világjárvány után a gazdaság gyors kilábalása miatt néhány termék piacán jelentősen megugrott a kereslet, amivel a kínálat nem minden esetben tudott lépést tartani.

De miért maradhatott fenn a probléma ilyen sokáig? Az ember azt gondolná, hogy a kereslet és a kínálat előbb-utóbb kiegyenlítődik, és ezt a kényelmes felfogást a koronavírus-válság előtti időszak valóban igazolta. Az elmúlt hónapokban azonban a járvány lefutása nem volt egyenletes mindenhol, minden ország más stratégiával próbálta visszaszorítani a fertőzéseket. A fejlett világban viszonylag magas az átoltottság, de így is időről időre kellett különböző korlátozásokat bevezetni, melyek az ipar működésében és a logisztikában is fennakadásokat okoztak. Kína pedig zéró COVID politikájával már a legkisebb járványgócokat is drasztikus eszközökkel számolja fel.

Ezek a folyamatos korlátozások pedig tartósították a beszállítói láncok fennakadásait, illetve újabb problémákat szültek, melyek tavaly már visszafogták a világgazdaság növekedését.

A kínálat egyenetlensége és akadozásai, a lefagyó és újra megjelenő (elhalasztott) kereslet gyakran olyan területeket is érintett, amelyeket eleve strukturális átalakulás, alkalmazkodási kényszer jellemzett, így az újabb sokk lehetett az utolsó csepp a pohárban (félvezetők, járműipar stb.)

A beszállítói láncok szakadozásainak két fő tünete volt 2021-ben:

Hosszabb-rövidebb ideig hiány alakult ki bizonyos termékekből, melyek ára is jelentősen megugrott. A tartós hiányra jó példák az elektronikai félvezetők, míg például a faáruk piacán rövidebb, átmeneti egyensúlytalanság alakult ki, az új egyensúly pedig jóval magasabb áron alakult ki. Jelentősen megnövekedtek a szállítási költségek, illetve a szállítási idő. Ez tartósan a tengereken volt jellemző, amihez a kikötők lezárása mellett hozzájárult a globális konténerhiány is.

Hogy áll most a globális hiánygazdaság?

A hosszabb ideje tartó hiány bizonyos termékek esetében annak köszönhető, hogy még új beruházásokkal sem tudja utolérni a kínálat a keresletet. A chipgyártók többsége például már döntött új üzemek építéséről, a beruházások azonban időbe telnek, addig pedig maradhat a szűk keresztmetszet a piacon.

A GlobalData nemzetközi elemzőcég év eleji anyagában azt emelte ki, hogy a chiphiány bizonyos iparágakban 2022-ben is fennmaradhat, de talán már nem lesz annyira rossz a helyzet, mint az elmúlt két évben. Daniel Clarke, a cég elemzője a ZDNet szaklapnak azt mondta, hogy elsősorban az autóiparra és a technológiai szektorra korlátozódhat a hiány, vagyis az utóbbi évek széles körű, már-már általános hatása után a cégek többsége talán fellélegezhet.

A félvezető szektor helyzetét jól jelzi, hogy néhány napja az iparág legnagyobb szereplője, a dél-koreai Samsung úgy nyilatkozott, hogy a tavalyi negyedik negyedéves eredménye akár 52%-kal is magasabb lehetett az egy évvel korábbinál a chipek iránt megnövekedett keresletnek köszönhetően. A vállalat számára nehézséget jelentett, hogy Kínában decemberben szinte hermetikusan lezárták Hszian városát a járvány terjedése miatt, a Samsungnak pedig ott van az egyik fontos chipgyártó üzeme. Az utóbbi években látott kínálati problémákra reagálva a Samsung már bejelentette, hogy Texasban egy új üzemet épít 17 milliárd dolláros beruházásból. Az új gyár azonban várhatóan csak 2024 második felében kezd majd termelni.

A másik említett terület a globális logisztika, ahol egyrészt jelentősen emelkedő árakkal, másrészt sokkal hosszabb átfutási idővel kellett számolni a cégeknek az utóbbi hónapokban. Különösen igaz volt ez a konténeres tengeri szállításra, ahol a kikötők ideiglenes lezárása és a munkaerőhiány mellett az is problémát okozott, hogy kevés volt a konténer a világban, vagyis amikor tudtak volna szállítani a hajók, akkor is sokat kellett állniuk.

Ezek a negatív jelek talán enyhültek kicsit az elmúlt hetekben. A Freightos Global Container Indexe 2020 szeptemberében érte el először a 2000 dollárt, majd onnan egy év alatt majdnem 11 ezer dollárig rakétázott, vagyis

egy átlagos konténer szállítási költsége több mint ötszörösére emelkedett egyetlen év alatt a világon.

Az index most 9200 dollár alatt van az utóbbi hetek stabilizálódása, illetve csökkenése után, vagyis talán kijelenthető, hogy a tengeri szállításban már túl van a világ a nehezén. Az persze egyáltalán nem mindegy, meddig maradnak fenn az ötszörös árak, de az infláció szempontjából már a stagnálás is óriási változás lenne, hiszen erről az oldalról eltűnne az árnyomás.

A Freightos Global Container Index alakulása (egy átlagos konténer tengeri szállításának költsége dollárban, forrás: Freightos)

Emellett a világon nem egyformán csökkentek az árak az utóbbi hetekben, ez kiderül a Freightos különböző alindexeiből. A Kínából Amerikába irányuló szállítás például már lényegesen olcsóbb lett, miközben a Szuezi-csatornán Ázsiából Európába érkező szállítmányok esetében sokkal kevésbé látszik az enyhülés.

A Kínából az USA keleti partjára szállított konténerek átlagos költsége (dollár, forrás: Freightos)

Bizonyos területeken pedig még most indul csak be az áremelkedés, az Európából Dél-Amerikába irányuló szállítmányok például a tavaly novemberi 5000 dollár után már közel 8000 dollárba kerülnek átlagosan.

Vagyis tapasztalható ugyan némi enyhülés mind a hiányban, mind a logisztikai fennakadásban, azonban ez még nem tudni, mennyire lesz tartós és mikor válik általánossá a világban.

A javulást jelzi a New York-i Fed által most megalkotott Global Supply Chain Pressure Index. Ebben több tényezőt gyúrtak össze, és próbáltak a szállítói láncokkal kapcsolatban egy globális mutatót létrehozni.

A New York-i Fed Global Supply Chain Pressure Indexének alakulása.

2022 lehet a káosz végének éve

Arra egyelőre senki sem tudja a választ, mikor érhet véget teljesen a szállítói láncok akadozása, mikor állhat helyre a rend a világban. Most a biztató jeleket látva ugyanakkor egyre több szakértő optimista, azt gondolják, hogy az idén sikerülhet felszámolni a problémát.

A Gazdasági Együttműködésért és Fejlesztésért Felelős Szervezet (OECD) egy harmadik negyedéves amerikai felmérést idézett decemberi gazdasági elemzésében, mely szerint a tengerentúli cégvezetők többsége arra számít, hogy az év második felében múlnak el a fennakadások.

A világgazdaság egyik kulcskérdése az lehet idén, mikor és milyen gyorsan enyhülnek majd ezek a problémák a beszállítói láncokban – vélekedett nemrég Daniel Vernazza, az Unicredit Bank vezető közgazdásza. Szerinte az alapforgatókönyvük továbbra is az, hogy az év közepén vagy második felében látjuk majd az első kézzelfogható pozitív jeleket, ugyanakkor valóban vannak arra utaló jelek, hogy az enyhülés már elkezdődött.

A beszerzési menedzserindexek esetében globálisan látható már a szállítási idő rövidülése a válaszok között, illetve a szállítási költségek is csökkentek kicsit. Szerinte a tartósan fennmaradó magas árak arra ösztönözhetik a beszállítókat, hogy még gyorsabban reagáljanak, példaként hozza fel az építési fa piacát, ahol tavaly négyszeresére ugrott az ár, majd hirtelen megnőtt a kínálat, így be is szakadt a piaci jegyzés. Emellett egyre több beszállító vélheti úgy, hogy az áremelkedés egy része tartós lesz, így a kezdeti bizonytalanság után kínálatnövelésről dönthetnek. A harmadik ok pedig az, hogy a világ kikötőiben is pozitív jeleket lehet tapasztalni, egyre rövidebb a hajók várakozási ideje, ami a szállítási időt csökkenti.

Vernazza szerint akkor folytatódhat a javulás, ha a fogyasztók ismét a szolgáltatások felé fordulnak egyre erősebben, jövedelmük nagyobb részét költik el abban a szektorban, illetve, ha sikerül elkerülni a tömeges gyárbezárásokat Ázsiában a járvány miatt. A bank szakembere szerint

ma nem lenne komoly meglepetés egy ilyen pozitív forgatókönyv.

Nagy kérdés az is, hogy az elmúlt másfél év tapasztalatai milyen tartós változásokhoz vezethetnek. Vannak olyan szakértők, akik szerint jöhet csökkenés a szállítási költségekben, de sosem fog visszatérni a járvány előtti időszak, A UPS szállítmányozási cég elnöke például a Financial Times cikke szerint úgy vélekedett, hogy hosszabb távon a gyártók igyekezhetnek a termelést közelebb vinni a fogyasztókhoz, ezzel a spórolás mellett a logisztikai kockázatokat is tudnák csökkenteni.

