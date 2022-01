Jönnek a legújabb kormányzati bejelentések

Csütörtökön 11 órakor tartja következő sajtótájékoztatóját a kormány Kormányinfó - Mit miért tesz a kormány? címmel, az eseményről a Portfolio élőben tudósít.

Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével az idei évben szerdán ülésezett először Magyarország kormánya - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár. A Karmelita kolostorban a miniszterek ezúttal a koronavírus-járvány elleni védekezésről, a gazdasági élet újraindításáról és több kiemelt gazdaságfejlesztési projekt állásáról tárgyaltak.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő csütörtökön 11 órakor sajtótájékoztatót tart Kormányinfó - Mit miért tesz a kormány? címmel - közölte eközben a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

Az eseményen a politikai témák mellett várhatóan 2022 elejének legfontosabb gazdasági és járványügyi kérdései is terítéken lesznek, így a járvány most felfutó ötödik hullámával összefüggő kormányzati intézkedések is. Az eseményről a Portfolio tervei szerint élőben tudósít.