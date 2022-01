Orbán Viktor fontos bejelentést tesz hamarosan

Fontos bejelentést tesz hamarosan Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán imént megjelent Facebook-poszt szerint. Az eseményről a Portfolio is beszámol.

Azt egyelőre nem tudni, mi lesz a bejelentés tárgya. Legutóbb a jelzáloghitelek esetében bevezetett kamatstopról szóló bejelentést vezette így fel a miniszterelnök Facebook-oldala, így most is elképzelhető részben a választásokhoz időzített gazdasági bejelentés, ahogy járványügyi intézkedésről szóló közlés is lehetséges.

Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével az idei évben szerdán ülésezett először Magyarország kormánya - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár. A Karmelita kolostorban a miniszterek ezúttal a koronavírus-járvány elleni védekezésről, a gazdasági élet újraindításáról és több kiemelt gazdaságfejlesztési projekt állásáról tárgyaltak.

Holnap a kormány intézkedéseiről Kormányinfó is lesz:

Kapcsolódó cikkünk 2022. 01. 12. Jönnek a legújabb kormányzati bejelentések

Címlapkép: Orbán Viktor Facebook-oldala