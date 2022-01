Egy káosz a szelektív hulladékgyűjtés? - Részletes "szemét kisokost" tett közzé az MNB

Magyarországon az egy főre jutó éves háztartási hulladék egy kicsivel az uniós átlag alatt van, az 500 kilogramm helyett, itthon ez közel 400 kg. De még így sem szabad elmenni azon tény mellett, hogy a hulladék még rendelkezik értékkel, vagyis visszakapcsolható a gazdasági körforgásba. Amikor ezt az értékteremtő lehetőséget elszalasztjuk, akkor lesz valójában szemét a fogyasztási cikkeinkből.

Az MNB részletes táblázata sorra veszi, hogy melyek azok a hulladékfajták, amelyeket elkülönítve lehet gyűjteni azoktól a dolgoktól, amelyek valóban szemétként végzik, vagy melyek azok, amelyeknél azért van szükség az elkülönítésre, mert veszélyes hulladéknak minősülnek.

Mindez azért fontos, mert a hulladékok szelektív gyűjtésével és nyersanyagként való felhasználásával jelentős energiát lehet megtakarítani, és számos környezetszennyező technológiától óvjuk meg a környezetet. A használt PET-palackokból például az újrahasznosítás során szintetikus anyagú ruhákat és táskákat készítenek.

Hogy kell jól szelektíven hulladékot gyűjteni? Szelektív hulladék fajtái Mi tartozik ide? Mi ne kerüljön ide? papír - újság, könyv, folyóirat - élelmiszer-maradványokat és egyéb szennyeződéseket tartalmazó papírok (pl. pizzásdoboz) - szórólapok - használt egészségügyi papírok (pl. papírzsebkendő, használt szalvéta, pelenka) - csomagolópapír - papír- és kartondoboz - kiöblített tejes- és gyümölcsleves dobozok (lelapítva) műanyag - kiöblített ásványvizes és üdítős PET-palackok (lelapítva) és azok lecsavart kupakjai - szennyezett (zsíros, olajos, vegyszeres) flakon - kimosott műanyagflakonok (pl. samponos, tusfürdős flakonok) - élelmiszer-maradványt tartalmazó műanyag (pl. nem kimosott margarinos doboz) - háztartásban előforduló tiszta fóliák (szatyrok, tasakok, csomagoló fóliák) - hungarocell - kimosott tejfölös és joghurtos poharak - CD-lemez, magnó- és videokazetta - fogkefe - műanyag játékok - egyéb műanyagnak ítélt hulladék (pl. nejlonharisnya) fém - kiöblített konzervdobozok - ételmaradékkal szennyezett konzervdoboz - üdítős és sörös fémdobozok fehér üveg - kiöblített italos, szörpös, befőttes és bébiételes üvegek - ablaküveg, tükör - villanykörte - hőálló üvegtál - szemüveg - neoncső - orvosságos üvegek - porcelán, kerámia színes üveg - kiöblített boros, sörös és pezsgősüvegek - ablaküveg, tükör - villanykörte - hőálló üvegtál - szemüveg - neoncső - orvosságos üvegek - porcelán, kerámia komposztálható hulladékok - konyhai hulladékok: gyümölcs, zöldség, krumpli, tojáshéj (összetörve), kávézacc, teafilter tartalma - főtt ételmaradék (különösen hús, hal, mártás- és levesmaradék, kenyér, csont, mert ezek gyakran tartalmaznak adalékokat, illetve fertőzésveszélyesek) - hervadt vágott virág, elszáradt cserepes növények - a faszén hamuja - üveg, fém, műanyag - színes újság - pelenka - porzsák tartalma - veszélyes hulladék - a felirat ellenére a lebomlónak nevezett bevásárlószatyrok zöldhulladékok - lehullott lomb, lenyírt fű, faágak - mindaz, ami nincs benne az előző oszlop ide vonatkozó felsorolásában használt olaj - használt konyhai sütőolaj és flakonjai - mindaz, ami nincs benne az előző oszlop ide vonatkozó felsorolásában - gépkocsi használt olaja és flakonjai veszélyes hulladékok - elektromos és elektronikai cikkek - mindaz, ami nincs benne az előző oszlop ide vonatkozó felsorolásában - villanykörték és fénycsövek - elemek és akkumulátorok - gyógyszerek - festék - gumiabroncs - építési vagy bontási törmelék - növényvédő szerek - gépkocsi-olajszűrő és -fékfolyadék, fagyálló folyadék lom - nagydarabos háztartási tárgyak, amely veszélyes hulladékot nem tartalmaznak - mindaz, ami nincs benne az előző oszlop ide vonatkozó felsorolásában újrahasznosítható tárgyak tökéletesen használható állapotú - mindaz, ami nincs benne az előző oszlop ide vonatkozó felsorolás - bútor - konyhafelszerelés - könyv - babafelszerelés - játék, sporteszköz - lakberendezési tárgy - szerszám Forrás: MNB

Az italos kartondobozok, a műanyag PET-palackok és a fém italos dobozok összelapításával több hulladékot tudnak a tárolók begyűjteni. A veszélyes hulladék pedig leadható a hulladékudvarokban vagy az önkormányzat által szervezett veszélyeshulladék-gyűjtő akciók keretében, melynek helyéről, idejéről az illetékes önkormányzatot szoktak felvilágosítást adni.

Fontos azt is látni, hogy a szelektív hulladék feldolgozása is energiaigényes folyamat, így a hulladéktermelés megelőzése is egy alapvető cél. Mivel a hulladék egy jelentős részét a csomagolóanyagok teszik ki (az EU tagállamokban például a műanyag hulladék 40%-a), ezért érdemes erre is figyelni.

