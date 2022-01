Fellélegezhet Magyarország a pusztító áremelkedés után? Lehet, hogy csak januárban jön a feketeleves

A szakértők többsége szerint novemberben tetőzhetett az infláció Magyarországon, azonban a felfelé mutató kockázatokat jelzi, hogy a Portfolio szokásos elemzői körkérdésében megjelent a januári áremelkedés erősödő veszélye. 2022 végére a szakértők szerint egyértelműen fellélegezhetünk, visszatérhet a jegybanki célsávba is az infláció, a 3 százalékos cél viszont könnyen lehet, hogy még 2023-ban sem teljesül majd.

Egyelőre csak jelképes lehetett a fellélegzés

Az elmúlt hónapokban az elemzők azt gondolták, hogy novemberben tetőzik az infláció Magyarországon, a KSH által közölt 7,4%-os érték valamivel magasabb volt a várakozásoknál, de nem okozott igazi meglepetést.

A fő kérdés, hogy valóban már enyhülést láttunk-e decemberben ehhez képest, és ha igen, akkor mennyivel csökkent az áremelkedés üteme. A dohánytermékek adóemelésének egy köre kipörgött a bázisból, ami önmagában csökkenést eredményezett, kérdés, hogy a többi termékcsoport ára ezt mennyiben ellensúlyozta.

A Portfolio által megkérdezett szakemberek szerint valóban csökkenhetett az infláció, de maradhatott 7% felett, csak egy szakember vár ennél alacsonyabb adatot. Vagyis a fellélegzés egyelőre inkább csak szimbolikus lehetett, ha hinni lehet a friss előrejelzéseknek.

A külső, az eurózóna irányából érkező inflációs nyomás egyre erősebb, viszont az üzemanyagárak csökkentek decemberben – hangsúlyozta Kuti Ákos. Az MKB Bank szakembere szerint az élelmiszerek árának emelkedése vélhetően folytatódott, de kisebb ütemben, kockázatot jelenthet a pamut világpiaci árának emelkedése, ami itthon a ruházkodási cikkek piacán csapódhat le.

Minden várakozás ellenére úgy tűnik, hogy az üzemanyagok kiskereskedelmi árának befagyasztása végül nem vált effektívvé, hiszen december folyamán – elsősorban a világpiaci olajárak alakulásának következtében – az üzemanyagok ára még mérséklődni is tudott, számításaim szerint nagyjából 5 százalékkal – véli Virovácz Péter, az ING Bank elemzője.

A novemberi 7,4 százalék volt a csúcs?

A fentiekből persze nem következik automatikusan, hogy a közeljövőben nem lesz ismét 7,4% felett az infláció. Korábban az elemzők körében erős volt a meggyőződés azzal kapcsolatban, hogy decembertől lassú, de folyamatos csökkenés jön, most azonban megjelent az első ezzel ellentétes vélekedés.

Virovácz Péter szerint

sajnos benne van a pakliban, hogy a januári-februári átárazások a vártnál is erősebbek lesznek.

Ennek oka az ING szakembere szerint az lehet, hogy a továbbra is kínálati korlátokkal szembesülő gazdaságban a vállalatok árazási ereje a megszokottnál jóval magasabb. Különösképpen annak tudatában, hogy igen jelentős keresetnövekedés előtt áll a lakosság 2022-ben a bérnövekedés, adóvisszatérítés, adócsökkentés, egyedi juttatások miatt. Emellett az energia, a szállítás és az alapanyagok költsége is még mindig emelkedőben van. Mindezeket figyelembe véve egyáltalán nem zárható ki, hogy a korábban látottnál magasabb (akár 1 százalék feletti) hó/hó inflációt lássunk januárban – tette hozzá.

Mivel decemberben az üzemanyagárak okozhatták a csökkenés nagy részét, ezért a szakértők arra számítanak, hogy a maginfláció tovább emelkedhetett. Virovácz Péter szerint a következő hónapokban a fő inflációs mutató és a maginfláció ellentétes pályát írhat le. Míg előbbi csökkenésnek indulhat, utóbbi 6,5 százalék körül tetőzhet 2022 közepén.

Az energia-, nyersanyag-, és mezőgazdasági terményárak elszállása már elkezdett tükröződni az ipari és mezőgazdasági termelői árakban, csak az a kérdés, hogy az idei év elejétől ebből mennyit hárítanak át. A kereslettel nem lesz gond, ezért valószínűleg könnyű lesz az áthárítás. A gáz- és áramárak elszállása beláthatatlan következményekkel járhat, mivel szinte minden ipari és nagyrészt élelmiszerfeldolgozási folyamatot érint – emelte ki Suppan Gergely, a Magyar Bankholding vezető elemzője.

Igen erőteljesek jelenleg a rövid távú inflációs bizonytalanságok, hiszen bár a bázishatás támogatóbb lesz januártól, ha erőteljes lesz az év eleji átárazódás széles körben, ez a hatás akár ellensúlyozódhat is – véli Nyeste Orsolya, az Erste Bank elemzője. Szerinte ha januárban látunk újabb csúcsot, akkor februártól kezdhet lassan csökkenni az infláció.

Az év végére érezhető lesz az enyhülés

Az elemzői várakozásokból látszik, hogy az év végére 4% alá süllyedhet az infláció, amivel hosszú idő után térhet vissza a jegybanki célsávba. Ugyanakkor a 2022-es év még könnyűnek semmiképp sem lesz nevezhető, az MKB Bank szakértői például éves átlagban 5%-os áremelkedést várnak. Tartósan 4 százalék alá szerintük csak az év végén vagy 2023 elején térhet vissza az infláció.

Az ING elemzője szerint ennél is rosszabb lehet a helyzet, Virovácz Péter jelenleg 5,6-5,7%-os inflációval számol az év egészére, ami meghaladná a 2021-es 5,1%-ot. Az sem mellékes, hogy ez jelentősen magasabb lenne az MNB decemberi 4,7-5,1%-os várakozásánál. Ráadásul Virovácz szerint még innen is inkább felfelé mutatnak a kockázatok, hiszen az inflációs várakozások emelkedettek, az ipari és a mezőgazdasági termelői árak is rendkívüli mértékben növekednek, a bérnövekedés is dinamikus.

Mit léphet erre az MNB?

A tartósan magas infláció egyben azt is jelenti, hogy az MNB várhatóan tovább emeli majd a kamatot. Virovácz Péter szerint a jegybank átáll majd a heti szigorításról a havi tempóra. A jegybanknak ugyanis meg kell akadályoznia, hogy a másodkörös hatások tartósan magasra emeljék a maginflációs mutatót. Ehhez pedig továbbra is szigorító monetáris politikára van szükség.

Meglátásom szerint 4,75 százalék körül tetőzhet majd az effektív kamatráta az idei év első felében

- emelte ki az elemző.

