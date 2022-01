Nagy Márton: kénytelenek lesznek elviselni a kiskereskedők az árstop veszteségét

A kiskereskedők kénytelenek lesznek lenyelni az élelmiszer-árstop okozta veszteséget, és nem valószínű, hogy továbbhárítják azt a beszállítóikra – nyilatkozta Nagy Márton a Portfolio-nak, aki szerint nem valószínű az sem, hogy a három hónapig tartó helyzet kedvéért meglévő szerződéseket rúgjanak fel. A miniszterelnöki főtanácsadó ugyanakkor elismerte: az már reálisabb, hogy az áruházak más termékek árát emelik, bár erre korlátozott lehetőségük van. A legnagyobb hazai baromfiipari szereplő, a Master Good szerint is a kiskereskedőkön csattan az ostor a csirkehús esetében, hiszen a madárinfluenza és a megnövekedett termelési költségek miatt az áruházak nem találnak olcsóbb csirkét más országokban sem. A nagy termelői és feldolgozói szövetségek egyelőre a jogszabály megjelenését várják álláspontjuk kialakításához.

Indokolatlannak tartja az élelmiszer-árszabályozással kapcsolatos beszállítói félelmeket Nagy Márton, aki szerint a rendelkezés kapcsán keletkező veszteségeket a kiskereskedelem viseli majd – nyilatkozott lapunknak a miniszterelnöki főtanácsadó.

Nagy Márton szerint nem reális, hogy a kiskereskedők továbbhárítsák a három hónapig érvényes árstopot a feldolgozókra.

„Nagyon alaposan tanulmányozta a kormány a szerb szabályozást, mielőtt a döntés megszületett, és bizonyos különbségekkel vezeti be a mostani rendelkezést. A legfőbb eltérés az, hogy míg Szerbiában a kis- és nagykereskedelmi, valamint termelői árat egyaránt szabályozták, a mostani magyar kormánydöntés csak a kiskereskedelmi árakra vonatkozik. A feszültség tehát a kereskedelemnél jelentkezik. Szintén eltérő a szerb szabályozástól, hogy a hazai szabályozásnál nincs a beszállítókra vonatkozó előírás, kizárólag a kiskereskedelmi üzletekre vonatkozó polctartási, forgalmazási kötelezettséget fogja előírni a jogszabály” – hangsúlyozta Nagy Márton.

Nem könnyű gyorsan váltani

A főtanácsadó szerint azért sem reális az, hogy a kiskereskedelmi szereplők továbbhárítják az árstopot a beszállítóikra, mert meglévő, a volument és az árakat is szabályozó szerződéseik vannak, amelyeket nem fognak egy három hónapos időszak kedvéért felrúgni. „Ugyanezért az sem reális, hogy akár brazil, akár lengyel áruval helyettesítsék a magyar termékeket.

Egy teljesen új beszállító megtalálása, és a vele való leszerződés nem megy egyik napról a másikra, időigényes váltani. Az átmeneti helyzetben ez nem is lenne indokolt, vélhetően a kereskedők is többre értékelik a helyi, stabil beszállítóikat

– vélekedett Nagy Márton.

Máshol még emelhetnek

Szerinte ezért az élelmiszerár-stop intézkedés költségeit a kiskereskedelmi szektornak kell kitermelnie. A kiskereskedelmi szektor legnagyobb szereplőinek a 2020-as éves profitja megközelítette a 80 milliárd forintot. Az intézkedésből fakadó vesztesége a legnagyobb üzletláncok 2020-as profitjának legfeljebb a 10 százaléka körül alakul, ez tehát várhatóan 5-10 milliárd forint lehet a főtanácsadó szerint.

Azt Nagy Márton is elképzelhetőnek és reálisabbnak tartotta, hogy a kereskedők más termékek árának emelésével igyekeznek pótolni a veszteségeiket.

„Ebben azonban csak limitált mozgásterük van, hiszen, ha lehetett volna drágábban adni más termékeket, vélhetően eddig is meglépték volna az áremelést.”

Ki fizeti az akciót?

Nem tart a beszállítókra nehezedő elviselhetetlen nyomástól Bárány László, a Master Good tulajdonosa sem. A régió legnagyobb csirkehústermelő cégének számító vállalat vezetője a Portfolio-nak úgy fogalmazott, „itt nem másról van szó, mint egy három hónapig tartó akcióról. Mint minden akció esetében, is itt az jöhet szóba, hogy vagy az áruház saját marzsa terhére csökkent árat, vagy a beszállítótól kéri el a különbséget.

A kérdés az, hogy az egyes beszállítók milyen alkupozícióban vannak a különböző kiskereskedelmi szereplőknél.

Bárány László szerint a beszállítók pozícióját a csirkehús esetében erősíti az, hogy egész Európában hiány van élőcsirkéből. A madárinfluenza, és a kezelésére bevezetett korlátozások révén kisebb az állomány, mint korábban. A telepítési visszafogás mellett az emelkedő takarmányár, a jelentősen megdráguló gáz miatt sem adhatja olcsóbban a beszállító a csirkét.

Ugyanez a helyzet a lengyel és általában az európai csirke esetében is, tehát ha a kereskedő lengyel partnerekhez menne tárgyalni, ugyanezzel szembesülne

– vélekedett Bárány László.

Az ágazati szereplő szerint mindezen okok, és a kiskereskedelem tartási kötelezettsége miatt a veszteséget kénytelenek lesznek elviselni az áruházláncok.

A baromfiágazat nem tud lemondani az áremelési kényszeréről, a fogyasztói ár pedig maximálva van, vagyis valóban a kiskereskedelmi árrés változhat – érvelt a kereskedők veszteségének valószínűsége mellett Csorbai Attila, a Baromfi Terméktanács (BTT) elnöke is. Szerinte a madárinfluenza révén jelenleg is 15-20 százalékos kínálati csökkenés érvényesül a vágócsirke esetében, miközben a termelési költségek drasztikusan megemelkedtek, ezért valóban nem reális a külföldi dömpingáru behozatala.

A baromfiágazat további veszteségeket nem tud elviselni, nincs már tartalék erre. Reméljük, hogy sem most, sem pedig később sem az ágazati szereplőknek kell veszteségeket vállalniuk a rendelkezés miatt

- fogalmazott az elnök.

A Portfolio kereste a nagyobb hazai termelői és feldolgozói szervezeteket is, amelyek azonban egyelőre nem tudtak hivatalos álláspontot megfogalmazni – lévén az árstopról szóló jogszabály még nem jelent meg.

Jogszabályi szöveg hiányában számos részlet még nem ismert a várható rendelkezés kapcsán, a jelek szerint ugyanakkor van rá esély, hogy legalább bizonyos termékkörök esetében a veszteség valóban a kiskereskedelmi szereplőknél jelentkezzen. A tej esetében például azért sem okozhat nagy turbulenciát az intézkedés, mert a mostani információk szerint az árstop a 2,8 százalékos UHT tejre vonatkozik csupán, amely az összes folyadéktej-forgalomnak mindössze 10 százalékát teszi ki.



A madárinfluenza és a megnövekedett termelési költségek miatt Európa-szerte dráguló csirke esetében is valószínűbb, hogy a kereskedőknek több esetben kell elfogadni a „drágán veszem, olcsón adom” helyzetet. Kérdés ugyanakkor, hogy mi lesz a sertéshús-beszállítókkal, akik már sokkal nehezebb és kiszolgáltatottabb helyzetben vannak.

Az is valószínűnek látszik, hogy a kereskedők más termékek árán próbálnak meg emelni veszteségeik pótlására. Kérdés, hogy ez mennyire növeli majd az inflációt azzal együtt, hogy a megnevezett alapélelmiszerek ára viszont kötött lesz.



Érdemes megjegyezni, hogy a gyors élelmiszerinflációt látva elképzelhető, hogy érdemi továbbgyűrűző hatása lesz az árstopnak. Például más tejtípusok, illetve húsfélék ára hiába emelkedne az árstopba bevont élelmiszer ára fölé, a kereslet eltűnne. (Egy másik lehetőség, hogy ezek a termékek eltűnnek a polcokról. Ez azonban a húsféléknél nehezen elképzelhető.)



Érdekes kérdés még, hogy mi történik az inflációval az árstop hatására. A három hónap alatt van mérséklő hatása, ám utána akár újult erővel szakadhat a piacra a valóság, és az árak akár gyorsabban is emelkedhetnek. Ha viszont az év első hónapjaiban enyhülne az élelmiszerpiaci árnyomás, akkor a három hónapos időszak jótékony hatással is lehetne az árakra és a várakozásokra. Ez azonban csak az előttünk álló időszakban derül ki, mindenesetre a kockázatok érezhetők.

