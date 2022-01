Egyre kirívóbb a magyar rezsiköltség az elszálló európai árak mellett

Az elszálló piaci gáz- és áramárakat Európa sok országában egyre durvábban megérzik a háztartások is, miközben idehaza 2014 óta fixek a lakossági rezsiköltségek. Ez a kettősség pedig decemberre oda vezetett, hogy egyre kirívóbban olcsóvá váltak a magyar gáz- és áramárak, akármilyen módszerrel is vetjük őket össze Európán belül. A kormány kimutatása szerint a magyar rendszer fenntartásával havonta mintegy 40 ezer forintot spórolnak a magyar háztartások, ami közben egyre nagyobb veszteséget jelent a magyarországi egyetemes szolgáltatóknak.

A nominális árak nagyon alacsonyak

Ahogy az már hosszú ideje igaz: nominálisan nézve Európa legolcsóbb, vagy második legolcsóbb árai vannak Magyarországon a havi lakossági gáz- és áramszámlákat tekintve és ezt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) 2021. decemberére aktualizált adatai is mutatják. Gázárban (2,83 eurócent/kWh) messze a legolcsóbb a budapesti ár az összes vizsgált európai fővárost tekintve, az áramár (10,46 eurócent/kWh) tekintetében pedig csak a szerbiai Belgrád ára van alattunk.

A MEKH nemrég a januártól novemberig bekövetkezett nominális áramár változásról is készített egy összegzést, ami már jól érzékeltette, hogy miközben idehaza stabilak az árak, Európa sok országában durva áremelést hárítanak a lakosságra is és ez ütközött ki az alábbi decemberi összesítésben is.

Forrás: MEKH

Forrás: MEKH

Érdemes egyébként azt a bontást is megnézni, hogy a rezsiszámlán lévő összeg mögött milyen díjelemek adódnak össze és amint látjuk: mind az áramban, mind a gázban tényleg nagyon alacsony maga az energiadíj, és erre rakódnak rá az arányaiban szintén alacsony egyéb díjak.

Forrás: MEKH

Forrás: MEKH

A vásárlóerő-paritásos árak is alacsonyra jöttek ki

A fenti kép persze érdekes, de ahhoz, hogy az almát az almával vessünk össze, érdemes az egyes országok árszínvonalára is tekintettel lenni és azok alapján készíteni egy újabb összevetést. Ezt meg is tette a MEKH, amely maga is rámutat a jelentésében, hogy „az összehasonlíthatóságot még jobban segíti az árak vásárlóerő-paritáson való mérése”, ami azt jelenti, hogy az egyes tagállamok fővárosaiban elérhető standard fogyasztói árat korrigálják az egyes országok árszínvonalának uniós átlagos árszínvonaltól való eltérésével (a pontos módszertant lásd itt). Egy magas nominális végfelhasználói átlagár (pl.: Koppenhágában) egy relatív magas fogyasztói árszínvonalú országban oda vezet, hogy vásárlóerő-paritásra átszámítva már jóval olcsóbb árat kapunk, míg az uniós átlagos árszínvonaltól elmaradó országban (pl.: Budapesten) a vásárlóerő-paritásos ár már jóval magasabbra jön ki.

Ezt mutatja a MEKH alábbi két ábrája is, amelyek közül az elsőn az látszik, hogy hiába a legolcsóbb Európában a magyar lakossági áramár, az árszínvonalat is figyelembe véve ez már nem igaz, mert olcsóbb nálunk a szerb, a finn és a máltai főváros áramára. De ez egyúttal azt is jelenti, hogy

25 másik ország fővárosi árai jóval drágábbak, tehát igenis olcsónak számít ezzel a megközelítéssel is a magyar lakossági áramár.

Forrás: MEKH

Az is igaz azonban, hogy

MÉG A VÁSÁRLÓERŐ-PARITÁSOS ÁRAK MELLETT IS egyértelműen a LEGOLCSÓBB NÁLUNK A GÁZ LAKOSSÁGI ÁRA.

Forrás: MEKH

A bérszínvonal tükrében is alacsony a magyar rezsiköltség

Az egyes európai országok árszínvonala mellett érdemes a bérszínvonalukat is figyelembe venni és ez alapján is megnézni, hogy a magyar lakossági rezsiköltségek hol vannak. Ezt a kalkulációt is elvégezte a MEKH anyaga, amely során egy kétkeresős háztartás átlagos (mindenhol azonos) áram- és gázfogyasztására számolták ki, hogy az ottani nettó fizetésekhez képest mekkora részt tesz ki a havi áram- és rezsidíj. Azt kapták, hogy

BUDAPESTEN A KÉTKERESŐS HÁZTARTÁS AZ EGYÜTTES NETTÓ JÖVEDELMÉNEK havi 2,7%-ÁT KÖLTI EL ÁRAM- ÉS GÁZSZÁMLÁRA, és ennél kevesebbet csak a londoniak, a dubliniak és a luxemburgiak költenek. Ebből a megközelítésből is alacsonynak nevezhető tehát a magyar lakossági rezsiköltség.

Forrás: MEKH

Címlapkép forrása: Silas Stein/picture alliance via Getty Images