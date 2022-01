Infláció 2022: mutatjuk, milyen mértékű az infláció Magyarországon, mekkora a várható infláció 2022-ben, illetve hogyan tudja megvédeni megtakarításait

Nagy meglepetésre az infláció nem mérséklődött decemberben, sőt. Az infláció 14 éves csúcsán maradt, miközben a maginfláció 20 éves csúcsra szökött. Egyes előrejelzések szerint 2022-ben még magasabb lehet az átlagos infláció mértéke. Összefoglaltuk, mi az infláció jelentése, mit mutat a KSH inflációs jelentése, milyen mértékű jelenleg az infláció Magyarországon, mekkora infláció várható 2022-ben, illetve milyen eszközökkel védheti meg megtakarításait az inflációtól.

Mi az infláció jelentése?

Az infláció fogalma az áruk és szolgáltatások árának folyamatos növekedését jelenti, amely a gazdaság minden területét érinti. Ha mondjuk a sarki pékségben dupla annyit kérnek a kakaós csigáért az még nem infláció, alapfeltétel, hogy a gazdaság teljes egészére hatással legyen a folyamat.

Az infláció számítása

Az inflációt az "inflációs rátával" mérjük, amely az áruk és szolgáltatások árának évről évre történő változását százalékos formában mutatja ki. A leggyakrabban használt árindex a fogyasztói árindex (CPI), de néha a közgazdászok a termelői árindexet (PPI) és a személyes fogyasztási kiadások (PCE) árindexét is használják.

Ami a reprezentatív mintát illeti, a statisztikusok egy olyan kosarat állítanak össze, ami átlagosan a teljes lakosság fogyasztását lefedi, a 25 éves fiataltól a 85 éves nagymamáig. A te valós fogyasztási szokásaid viszont könnyen lehet, hogy messze állnak ettől az elméleti kosártól, ami miatt a pénzromlás mértékét magasabbnak érezheted a hivatalosnál.

Az infláció méréséhez a háztartások által elfogyasztott valamennyi árut és szolgáltatást figyelembe veszik, a következő csoportosítás szerint:

napi fogyasztási cikkek (pl. élelmiszer, újság, üzemanyag);

tartós fogyasztási cikkek (pl. ruhanemű, számítógép, mosógép);

szolgáltatások (pl. fodrász, biztosítás, lakásbérlés).

A KSH oldalán megvizsgálhatjuk Magyarország inflációs történetét, így például azt, hogy alakult az infláció Magyarországon 1990-től, illetve mekkora az infláció 2010 óta.

Milyen mértékű infláció tekinthető alacsonynak?

A 2,3% alatti infláció alacsonynak, 2,3% és 3,3% között enyhének tekinthető.

Milyen mértékű infláció számít magasnak?

A 3,3% és 4,9% közötti infláció magasnak, a 4,9% feletti infláció nagyon magasnak számít.

Minden mértékű infláció rossz?

Az infláció alapvetően nem rossz. A közgazdászok szeretik az alacsony, folyamatos áremelkedést, mert egészséges gazdaságot jelent: a vállalatok termelnek, a fogyasztók vásárolnak, az üzlet, a foglalkoztatás és a bérek mind emelkednek. Ezzel szemben a gazdaságok legnagyobb mumusa a defláció, az árak csökkenése. Ez a vásárlások elodázását eredményezi, aminek következtében földbe áll az ipar, a termelés, és megugrik a munkanélküliség.

Hogyan csökkenti az infláció a pénzed vásárlóerejét?

Amennyiben az éves inflációs ráta 5%, akkor a pénztárcádban lapuló 100 forint vásárlóértéke 95 Ft-nak felel meg a következő évben.

ÉS NEM CSAK A KÉSZPÉNZ VESZÍT ÉRTÉKÉBŐL. AZ ALACSONY KAMATOZÁSÚ BANKSZÁMLÁKKAL RENDELKEZŐK GYAKORLATILAG PÉNZT VESZÍTENEK AZ INFLÁCIÓ IDŐSZAKÁBAN, MERT AZ ÁLTALUK FIZETETT KAMATOT FELEMÉSZTI AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS.

Infláció Magyarországon

Decemberben 7,4%-kal emelkedtek a fogyasztói árak, ez meghaladta a Portfolio által megkérdezett elemzők 7,1%-os várakozását. A még rosszabb hír, hogy a szakemberek egyértelműen arra számítottak, hogy novemberben tetőzhetett az infláció, legfeljebb az év eleji átárazások hozhatnak kellemetlen meglepetést. Ehhez képest

kiderült, HOGY MÁR DECEMBERBEN SEM CSÖKKENT AZ ÁREMELKEDÉSI ÜTEM, ERRE A MEGKÉRDEZETT ELEMZŐK KÖZÜL SENKI NEM SZÁMÍTOTT.

Közben a maginfláció a novemberi 5,3%-ról 6,4%-ra, gyakorlatilag 20 éves csúcsára ugrott.

A KSH inflációról szóló jelentése szerint 2021-ben a fogyasztói árak átlagosan 5,1%-kal nőttek, ezen belül a legnagyobb mértékben a szeszes italok, dohányáruk drágultak: 10,9%-kal. Az egyéb cikkek ára 9,6, a tartós fogyasztási cikkeké 4,5, az élelmiszereké 4,1, a szolgáltatásoké 2,9, a háztartási energiáé 0,5, a ruházkodási cikkeké 0,2%-kal emelkedett. A fogyasztói árak a nyugdíjas háztartások körében átlagosan 4,6%-kal nőttek – közölte a statisztikai hivatal.

Az alábbi ábrán látható, miképp változott az infláció mértéke az elmúlt 5 évben.

A Magyar Nemzeti Bank az inflációról szóló értékelésének elején kiemeli, hogy az előző hónaphoz képest az infláció nem változott, így Magyarország azon európai országok egyike, ahol az év végén megállt az infláció 2021-ben jellemző gyorsulása. Ehhez érdemes hozzátenni, hogy az árfolyamatokban volt egy egyedi hatás: decemberben a dohánytermékek adóemelésének egy része kiesett az éves indexből, illetve már éreztette a hatását az üzemanyagár-plafon. Ha ez a két hatás nem lett volna, az infláció mértéke 7,4%-ról 8% fölé ugrott volna.

Az infláció forintra gyakorolt hatása

Bár a decemberi infláció hírére a forint először 354,1-ig erősödött az euróval szemben, pénteken ismét nagy mértékben gyengült a forint.

Az eurozóna inflációs adatai

Az Eurostat novemberben tette közzé az euróövezet harmonizált inflációs indexét, amelyből azt látjuk, hogy az áremelkedés mértéke novemberben 4,9%-os volt éves bázison. Az infláció jelentős mértékben gyorsult októberhez képest, amikor 4,1%-kal nőttek a fogyasztói árak.

EZ AZ EURÓZÓNA MEGALAKULÁSA ÓTA A VALAHA VOLT LEGMAGASABB ÉRTÉK.

Az USA inflációs adatai

Decemberben 7%-kal emelkedtek a fogyasztói árak az Egyesült Államokban, az infláció ezzel november után tovább gyorsult - derül ki a munkaügyi hivatal friss közlése szerint. Az elemzők pont ekkora áremelkedésre számítottak.

Az amerikai jegybank megközelítése az inflációval kapcsolatban ősz óta egyre kevésbé toleráns, novembertől kezdődően pedig egyre határozottabban lép a fékre a Fed: előbb az eszközvásárlási program kivezetését jelentették be, majd decemberben felgyorsították a folyamatot és három kamatemelést is jeleztek 2022-re. A napokban pedig már a mennyiségi szigorítás, azaz a Fed mérlegfőösszegének csökkentése is szóba került, mint lehetséges lépés a közeljövőben.

A befektetők optimisták a magas inflációs adat ellenére is, ugyanis a közlés végül nem haladta meg az elemzői várakozásokat, azaz a piac most minden bizonnyal nem áraz a jelenleg tervezettnél gyorsabb vagy határozottabb szigorítást.

Mi az infláció fő oka?

Az inflációs meglepetés fő oka az élelmiszerek gyors drágulása, éves alapon (novemberrel szemben) már átlag feletti ennek a körnek a drágulási üteme. A gyors drágulást elsősorban az energiaárak, és az alapanyagárak felől érkező termelői árnyomás hajtja, de valószínű, hogy a növekvő inflációs várakozások és áremelési szándékok miatt is könnyebben tudott utat törni a fogyasztói árakba.

Várható infláció 2022-ben - További kamatemelés infláció ellen?

2021 decemberében Matolcsy György jegybankelnök kiemelte, hogy az infláció megugrása globális jelenség, oka a koronavírus, a kilábalás szűk időszaka. Matolcsy akkor a szeptemberi inflációs jelentésben szereplő 3,4-3,8%-os előrejelzéshez képest már nagyobb inflációt említett 2022 esetében:

Idén és jövőre is 5% körüli inflációval számol a jegybank, 2022-re 4,7-5,1% az előrejelzési sáv.

A Magyar Nemzeti Bank decemberi infláció jelentése szerint az infláció 2022 negyedik negyedévében visszatér a jegybanki toleranciasávba.

Decemberben Matolcsy azt is kijelentette, hogy legjobb eszköz az infláció ellen a kamatemelés.

A tegnapi adat fényében az ING Bank vezető közgazdásza, Virovácz Péter arra számít, hogy a Magyar Nemzeti Bank kamatemelési ciklusa folytatódhat a következő hónapokban. Várakozása szerint az effektív kamat legalább 4,75 százalékra emelkedik majd az idei év első felében. Hogy ennél is magasabbra megy-e, azt nagyban befolyásolja majd a januári inflációs adat – zárja elemzését.

Alapesetben arra lehetett számítani, hogy november után lassú csökkenésnek indul majd az áremelkedési ütem. A jelek szerint ez nem valósult meg, sőt a januári átárazások hozhatnak még további nehézséget, hiszen az alapvető élelmiszerek árának befagyasztása majd csak februártól jelenik meg az indexben. Vagyis a vártnál magasabb adat akár a teljes idei inflációs pályát átírhatja.

A decemberi adat alapján egyre nagyobb a valószínűsége annak, hogy januárban még magasabbra emelkedjen az infláció. Az elmúlt két év januárjában ugyanis 0,9 százalékos volt a havi infláció.

Virovácz Péter szerint ha ennél akár egytized százalékponttal is magasabb lenne a 2022. januári adat, úgy az éves bázisú inflációs mutató is tovább emelkedne. Márpedig az elmúlt két év januárjához képest idén jóval magasabb a bérköltségek növekedése, nem beszélve az energiaválságról és az alapanyag- és félkésztermék hiányról, valamint a szállítási költségek megemelkedéséről, amelyek nem (vagy nem ilyen mértékben) voltak jelen az előző évek elején.

MINDEZEK ALAPJÁN AZ ING ELŐREJELZÉSE SZERINT VÁRHATÓAN A 2021. ÉVI ÁTLAGOSAN 5,1 SZÁZALÉKOS INFLÁCIÓ UTÁN 2022-BEN MÉG MAGASABB LEHET AZ ÁTLAGOS INFLÁCIÓ MÉRTÉKE.

Az ING jelenlegi előrejelzése 5,6-5,7 százalékos inflációval számol. A kockázatok továbbra is felfelé mutatnak – jegyzi meg Virovácz, vagyis ennél akár még magasabb is lehet az infláció.

Az élelmiszerár-stop inflációra gyakorolt hatása

Szociális és politikai szempontból tehát értelmezhető a legújabb árstop, ám makrogazdasági oldalról nem lesz képes ellensúlyozni a többi termék és szolgáltatás igen jelentős inflációs hatását

– jelentette ki Virovácz Péter.

Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője szerint az egyes alapvető élelmiszerek árának rögzítése a következő hónapokban némileg mérsékelheti az inflációt, ugyanakkor a tőzsdei gázárak elszállásának még beláthatatlan következményei lehetnek.

Melyek a legjobb befektetések magas infláció ellen?

Inflációs időszakban általában reál eszközökbe fektetjük a pénzünket. Minden olyan termék reáleszköz, ami valamilyen formában fizikai testet ölt, és értéket tulajdonítunk neki. Ilyen például az arany, az árutőzsdei termékek és a részvény is, hiszen egy Coca-Cola-részvény tulajdonos egy kis szeletkével bír a cégből, így a szolgáltatás nyújtásban résztvevő eszközeiből is.

Részvények

Általában véve a részvények hozama meghaladja az inflációt. Az emelkedő árak több profitot jelenthetnek a vállalatok számára, ami viszont növeli a részvények árfolyamát. Garancia természetesen nincs, de hosszú távon a tőzsde történelmileg olyan hozamokat nyújtott, amelyek felülmúlják az inflációt.

A passzív indexbefektetés a legegyszerűbb módja a részvényekbe való befektetésnek, mely nem támaszkodik a részvényválogatásra való alkalmasságra. A teljes piac teljesítményét jócskán felülmúló technológiai és egyéb növekedési részvények biztosítják a legbiztosabb fedezetet az infláció ellen. A fogyasztási cikkeket gyártó cégek és a defenzív részvénypiaci szektorok, amelyek az emberek számára szükséges alapvető termékeket állítják elő, szintén jól teljesítenek.

Az előbb említett passzív indexbefektetés legkönnyebben úgynevezett ETF, tőzsdére bevezetett befektetési alap segítségével valósítható meg.

Ingatlanbefektetések

Az ingatlanbefektetési alap (REIT) lehetővé teszi, hogy ingatlanokba fektess be anélkül, hogy magadnak kellene ingatlant vásárolnod vagy kezelned. Tekintettel arra, hogy a bérbeadói kötelezettségek a legtöbb ember hatáskörén kívül esnek, a REIT-ek a kisbefektetők által választott legkedveltebb ingatlanbefektetésekké váltak. A National Association of Real Estate Investment Trusts (NAREIT) adatai szerint 87 millió amerikai, vagyis az amerikai háztartások nagyjából 44%-a rendelkezik REIT-részvényekkel, amelyek többsége a nagyobb tőzsdéken forog.

A REIT-ek rendszeres hozamot és a szokásosnál magasabb osztalékot kínálnak.

Részvény, ETF és REIT befektetésben segít a Portfolio Trader Tanácsadóközpont.

Árupiaci termékek, arany

Az árupiaci termékek általában jó hozamot produkálnak magas infláció idején. Különösen az olyan nemesfémeket, mint az arany és az ezüst, régóta inflációs fedezetnek tekintik. Fizikai eszközként mind az aranynak, mind az ezüstnek belső értéke van, ellentétben a dollárral vagy más devizákkal. Az egyéb inflációs fedezetek közé tartoznak az energiatermékek, például az olaj és a gáz is.

Értékpapírszámlához kapcsolódó befektetés esetén különböző befektetési alapok segítségével, gyakorlatilag minden árupiaci termék elérhető a kisbefektetők számára.

Kriptoeszközök

Az arany után megemlíthetjük korunk digitális aranyát, a Bitcoint és gyakorlatilag az összes nagyobb piaci értékű kriptopdeviza mind ide sorolható. Ezeknek belső értékük ugyan nincsen, de különösen a korlátos mennyiségben rendelkezésre álló Bitcoin védhet az infláció ellen, amíg a belé vetett bizalom töretlen. Lényegében az arany is az utóbbinak köszönheti évezredes diadalútját.

Infláció követő állampapír

Ha valaki rövidebb távban gondolkodik, vagy a tőzsdei termékek hullámzó árfolyammozgásával nem tud megbékélni, akkor nem marad más alternatíva, mint a kockázatmentes állampapír befektetés. Itt célszerű az olyan inflációkövető állampapírokat választani, mint a prémium magyar államkötvényt vagy a babakötvényt. Előbbi 5 éves lejárat esetén 1,5% prémiumot fizet, utóbbi pedig 3%-ot.

Az infláció követő állampapír prémiumát éppen tegnap emelték 1,25%-ról 1,5%-ra.

A prémiumemelés mögötti indokok között szerepelhet, hogy a lakosság egyre jobban érzi az infláció miatti áremelkedést Magyarországon, így igyekeznek egy vonzóbb megtakarítási konstrukcióval kijönni a piacra, hiszen ahogyan arról már többször is írtunk, ilyen infláció mellett már a szuperállampapír sem hoz érdemi reálhozamot.

összességében elmondható, hogy AZ INFLÁCIÓ ELLENÁLLÓ BEFEKTETÉS ELENGEDHETETLEN A VAGYONOD VÉDELMÉHEZ, hiszen AZ INFLÁCIÓ ELMORZSOLHATJA A MEGTAKARÍTÁSAIDAT.

Bár a készpénz kéznél tartása nagyszerű anyagi biztonságot nyújt, a legjobb, ha nem tartasz túl sokat. Érdemes olyan befektetési stratégiát választani, amely valószínűleg olyan megtérülést biztosít, amely legalább lépést tart az inflációval. Keress olyan eszközöket, amelyek felértékelődnek, amelyek saját alapvető értékkel rendelkeznek, vagy amelyek ingadozó kamatozású kamatot fizetnek.

Az infláció követésével megőrizheted a pénzed értékét, a megtakarítások védelmében pedig a Portfolio Trader csapata is segítséget nyújt.

