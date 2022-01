Csalnak az oltásokkal Olaszországban

Csúcsára érkezhetett a koronavírus-járvány Olaszországban, ahol az esetek 80%-áért felelős az omikron-variáns - számol be a Hír tv. A súlyos esetek továbbra is az oltatlanok körében a jellemzők, ám úgy tűnik, ez az oltásszkeptikusok ennek ellenére megpróbálják elkerülni az oltást: több egészségügyi dolgozó bukott le csalással.

Ancona környékén öt embert vettek őrizetbe, akik közreműködtek abban, hogy a be nem adott oltások után is kiadják az igazolásokat. Több más helyen is orvosok, nővérek közreműködtek a csalásban. A "levegőbe oltott" vakcinákért, és a kiadott igazolásokért 30-160 ezer forintot kértek esetenként.

Eközben a csúcsára érkezhetett az új fertőzöttek száma az országban, de a szakértők szerint a halálozások száma akár még két hétig emelkedhet. Eközben az oltakozási aktivitás is nő: az 50 év felettiek kötelező oltásáról szóló rendelkezés a tudósítás szerint egy oltóponton 30%-kal növelte a naponta beadott oltások számát.

