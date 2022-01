Kemény üzenetet küldött a miniszter a Lidlnek, az Aldinak és a többi kisker láncnak

MTI | Portfolio 2022. január 16. 13:31

Az alapvető élelmiszerek árának rögzítése is jelzi, hogy a kormány határozottan közbelép, ha elszabadulnak az árak - mondta az agrárminiszter a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában. Nagy István arról is beszélt, hogy az eredetileg tervezett 3 hónapnál tovább is fennmaradhat az intézkedés.