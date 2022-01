Bod Péter Ákos: a béremelés és a társadalmi töredezettség problémát okoz idén

A munkaerőpiacok mindenhol gyors átalakulási szakaszban vannak. A koronavírus-járvány felgyorsított egy sor életmódbeli, társadalmi változást, mint amilyen a távmunka, otthonról dolgozás, az online vásárlás, a digitális ügyintézés, a távoktatás, az agglomerációból való kitelepülés, a munka és a nem-munka arányainak újragondolása; ezek pedig kihatnak a munkaerőpiacnak mind a kínálati, mind pedig a keresleti oldalára.

A járvány, mint a krízis általában, egy időre felnagyította az országok közötti eltéréseket, hiszen a járvány lefutása, a hatósági szabályozás, valamint a különleges viszonyokra adott gazdasági-szociális intézkedések esetenként jelentősen különböznek. Így volt ez az elmúlt két év során: Magyarország ezekben a vonatkozásokban is más, mint bármely szomszédja. Persze vannak hasonlóságok is, hiszen a gazdasági nyitottság elért szintjén a hazai üzleti élet, annak belső működési rendje, szorosan kapcsolódik más térségek normáihoz.

Különösen érdekesek a nemzetközi értékláncolatok központi helyeit betöltő vállalatcsoportoknál jelenleg zajló folyamatok. A multinacionális cégek bedolgozói és leginkább az itteni leányvállalatoknál foglalkoztatottak szinte azonnal átveszik a kinti munkarendet, kommunikációs gyakorlatot, szervezeti kultúrát. Noha tudható, hogy a fejlett gazdaságok jelen állapota nem mutatja meg a félperiféria pontos jövőjét, mégis gazdaságunk áru- és szolgáltatási kapcsolatai alapján igazodási térségnek számít Nyugat-Európa és az Egyesült Államok.

Szakadék

Ám ennek kimondásakor ne feledjük, hogy a közvetlen külső kitettség és hálózati kapcsolódás csak a gazdaságunk egyik szeletére igaz. A magyar gazdaságot duálisnak szokás nevezni termelési, tulajdoni és technológiai mutatók szerint („multik” meg a többi), de ami a munkaerőpiacot illeti, az ennél mindig tagoltabb, sőt, töredezettebb volt. A multik és a kkv-szektor szembeállításának is megvan persze a maga értelme minálunk, de a 4,5 milliós munkaerő-állományunk valójában sokféle halmazba rendezhető az emberek munkavégző képessége, iskolázottsága és szakképzettsége, a szakmai és területi megoszlása, életkora és egyéb fontos jellemzők szerint.

Az elmúlt évtizedekben a főbb gazdasági szektorok közötti jelentős eltérések tartósan fennmaradtak. Szakadék található például a termelékenység terén: a magyar kkv-nál mért munkatermelékenység mindenféle kormányzati és jegybanki rásegítés ellenére jóval kisebb, mint a nagyvállalati körben. Ezt a tényt alaposan dokumentálja az OECD termelékenységi összehasonlító vizsgálata, taglalják az MNB termelékenységi jelentései, kutatóintézeti munkák. Akár az egy alkalmazottra, akár az egy ledolgozott munkaórára jutó hozzáadott értéket tekintjük, a magyar mutatók az OECD-rangsor végefelé találhatók.

Ami még aggasztóbb, és sok szakmai vita tárgya: átlagos munkatermelékenységünk hosszú időn át leginkább stagnált.

Némi javulás mutatkozott a járvány kitörését megelőző néhány évben, amikor a magyar gazdaság egy ritka (sajnos hosszabb időszakra nem jellemző) gyors növekedési szakaszban volt, de sem a magyar átlag, sem a kkv-szektor produktivitása nem sokat konvergált az előttünk járókhoz másfél évtized alatt.

Az átlagos termelékenység mutatója azonban érzékeny a szektorok egymáshoz viszonyított arányára, ha – mint nálunk – az egyik szektor sokkal termelékenyebb, mint a tőkével rosszabbul ellátott, méretgazdaságosságot nem élvező másik (vagy harmadik) szektor. Vagyis nemcsak akkor nő a magyar ipar termelékenysége, ha a cégek többségében hatékonyabban hasznosul a felhasznált munkaerő, hanem ha megváltoznak egymáshoz képest a szektorarányok: többen dolgoznak a nagytermelékenységű szektorban, és egyáltalán, többen hoznak létre hozzáadott értéket a gazdaságban.

Míg a nagyvállalati körben a teljesítmények és azok fajlagosai elég jól mérhetők, gyakori a mérési gond a kisebb cégeinknél, ahol kulturális és szabályozási okokból nem elhanyagolható a látens teljesítmény és a látens foglalkoztatás aránya; magyarán a forgalom egy része nem kerül be a statisztikákba, viszont az alkalmazott munkaerő egy része sem jelenik meg a nevezőben, amikor az egy emberre vagy órára jutó termelést, hozzáadott értéket mérik.

Külön értelmezési gondot okoz a közmunka, amely a munkaerőpiaci foglalkoztatottak közé számítva felduzzasztja a nevezőt, miközben a közmunkás által létrehozott új érték bizonyára messze elmarad a nemzetgazdasági átlagértéktől. Ezt jól kifejezi az körülmény is, hogy a közmunkás díjazása fele a minimálbérnek; máshol ez az aktív munkanélküliségi ellátás átmeneti szakaszába tartozó formának számítana.

A válság hatása

A 2020-as krízis azután alaposan összekuszálta a helyzetet nálunk is, máshol is. A kényszerű termelésleállások nyomán az egy főre, egy munkaórára jutó hozzáadott-érték a legtöbb gazdaságban nagyot esett, ám csak átmeneti időre. Majd ahogy az adott cégnél, ágazatban normalizálódtak a viszonyok, a termelés-helyreállási szakaszban nyilván a termelékenységi adatok is ugrásszerű egyszeri javulást mutattak.

Ezek viszont csak mutatószámok; de mi a valóság a termelékenységgel? Azt sokkal nehezebb megmondani, mert az egyén termelőképessége a szervezet egészével együtt fejti ki hatását; ha viszont a gazdasági szervezet leáll, netán szétesik, akkor egy időre kihasználatlan marad a képesség. Aztán a munkavállaló talán máshova kerül, mint például a munkáját vesztett pincér, akiből biciklis ételszállító lesz, immár más szervezeti keretek között, de az is lehet, hogy az egyén visszavonul félaktivitásba, vagy talál magának egy egészen új és ígéretes pályát, esetleg más térségben, sőt országhatáron túl – a munkaerő-kínálat alakulása bonyolult társadalmi folyamat.

Az is hasonlóképpen sokváltozós ügy, hogy az újrainduló gazdasági életben a cégek miként találják meg azokat, akikre az időközben megváltozó szervezeti, technológia, piaci körülmények között szükségük lenne.

A válságkezelő állami beavatkozásokkal a munkajövedelmek volumene megnőtt, nálunk is, máshol is. A keresetek emelkedésének azonban nemcsak jövedelempolitikai mozgatói vannak.

A munkaerőkereslet és a kínálat eltérése is bérköltség-emelési ok: ha valahol hirtelen munkaerőhiány lépett fel, ott muszáj többet fizetni.

Ugyanennek a túloldala: akire pedig nincs már szükség, az kikerül a piacról, és így nem fejt ki béremelést fékező hatást.

Vagy be sem kerül: a fiatalok nagy munkanélküliségi rátája a nyugati gazdaságokban (meg sajnos nálunk is) megmutatja, hogy még négy-öt-hat százalékos gazdaság-helyreállítási növekedés mellett is nehezebb felkapaszkodni a szerelvényre, mint a krízis előtti „békebeli” növekedés idején.

Az amerikai gazdaságban rég volt ilyen alacsony a munkanélküliségi ráta (4% alatti), és emellett sok ágazatban nyomasztó a munkaerő hiánya, így nem csoda, hogy a tavalyi év végén éves ütemben 6 százalékot meghaladóan nőttek az órabérek. Ám a fekete amerikaiak között 7 százalék feletti a munkanélküliség, és nagyok a térségenkénti eltérések is a munkaerőpiaci arányokat tekintve.

Választási béremelés

Hasonlóan ellentmondásos, fluid gazdasági állapotban vannak más országok is. Nálunk is elmondható, hogy történelmi mélységbe csökkent a munkanélküliség, sőt nagy a betöltetlen állások száma, és továbbra is erőteljesen nőnek a bérek. De a magyar kontextusban külön tényezőként kell számolnunk a politikai ciklussal, és az abból fakadó hirtelen fordulatokkal. Nagy állami költekezések, hangulatjavító bérintézkedések, és ezek sorában a gazdasági növekedési képességektől elszakadó nagyarányú minimálbéremelés: ez magyar sajátosság 2021 és 2022 fordulóján.

Félreértés ne essék: a megelőző időszak során jelentősen lemaradó bérszint emelésének itt volt az ideje.

Ebben a két politikai tömb történetesen egyet is értett. A mérték azonban bizonyosan egészen más lett volna, ha nem a választás előtti hónapokban döntenek a minimálbérekről, és nem akkor világosul meg a döntéshozók előtt egész szakmák régóta halmozódó bérelmaradása.

Ma még nem tudható, hogy a 2022 elején érvénybe lépő megemelt minimálbér vajon pontosan milyen hatásokat idéz elő. Akik kapják, azok még a gyors infláció ellenére is nagy reáljövedelem-növekedésben részesülnek. Ám a magasra emelt bérküszöb egyben tiltás is: az új minimálbér-tarifák alatt akkor sem köthető teljes idejű munkaszerződés, ha az mindkét félnek megfelelne. Józan elemzők emiatt szoktak óvni a hirtelen és nagyarányú minimálbér-emeléstől, hiszen a munkaadók költségviselő képessége és hajlandósága véges. Továbbá piacgazdaságban nem várható el, hogy olyan termelési tényezőt (ez esetben gyakorlatlan vagy képzetlen potenciális munkavállalót) vegyenek igénybe, amely nem képes kitermelni a maga költségét: nem elég termelékeny ahhoz, amennyibe kerül.

A nagy tarifaemelés hívei az óvatosságra intőket hajlamosak piaci fundamentalistáknak minősíteni, és számos vizsgálatra hivatkozhatnak, amelyek szerint a minimálbér-emelést nem követi a munkanélküliségi ráta megemelkedése.

A gazdaság valóban elég jól képes alkalmazkodni az új bérviszonyokhoz, de azért a méretektől és a körülményektől rengeteg függ.

Ha hirtelen kétszázezer forint (plusz a járulékok) lesz a legális munkaerőpiacra való belépési küszöb, akkor félő, hogy hatékony rásegítés nélkül rengetegen maradnak ki a potenciális munkavállalók közül, pontosan a mai időszakban, amikor a munkahelyre bejutáshoz és a munkavégzéshez egyre nagyobb mértékben kellenek olyan készségek, amelyeknek a magyar munkaerő egy része híján van: az írás-olvasás készségén túl immár a digitális analfabetizmus ügye is küszöbtényező.

Az pedig tudható, hogy a magyar vállalkozások nem egyformán képesek és hajlandók megemelni bruttó bérköltségüket az idei üzleti év viszonyai között. Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet 2021. októberi nagymintás felmérése szerint

a kisebb (10 főnél kevesebbet foglalkoztató) cégek 48 százaléka változatlan vagy csökkentő bértömeggel számol 2022-re.

Más a helyzet a 250 fő felettieknél, ezek nálunk nagyvállalatnak számítanak: csak 8 százalék nem készült bérköltséget emelni.

Nem meglepő az sem, hogy a tisztán hazai tulajdonú cégek negyede nem látott lehetőséget a bérköltség növelésére.

A külföldi tulajdonúak valamint tulajdoni háttértől függetlenül a kivitelre termelők nagy többségben készek akár jelentősen is megemelni a bérköltség-tételt.

Kiárazódási veszély

Hamarosan több adatunk lesz arról, hogy a cégek miként oldották meg az új bértarifákra való átállást, valamint a cég működése szempontjából fontos dolgozók megtartásának-megszerzésének feladatát. Arról azonban eddig sem volt elég megbízható adat, ismeret, hogy mi van azokkal, akik egyáltalán nincsenek jelen a legális munkaerőpiacon. A társadalomnak különféle rejtőző szegmenseit talán a szociális ellátórendszerben dolgozók ismerik, miközben egyaránt szociális és gazdasági szükségszerűség lenne a munkaképes korú érintetteknek a beintegrálása, vagy a két éve tartó járványviszonyok miatt: újraintegrálása. Ilyen teendőkkel a fejlett gazdaságokban is most találkoznak a döntéshozók, hiszen nem elég annyit kimondani, hogy fel kell gyorsítani a digitalizálást és a poszt-covid viszonyokhoz szabott készségek elterjesztését:

a fragmentált társadalom hátrányos helyzetbe került rétegeit először is el kell érni, szükségleteiket meg kell ismerni az értelmes rásegítő beavatkozás érdekében.

Minálunk a foglalkoztathatóság ügyét – lássuk be – most egyszerre nehezíti az új bértarifák miatt megemelt belépési küszöb és a két éve tartó átmeneti helyzet miatti társadalmi töredezettség. Emellett nemcsak az a teendő, hogy az elsődleges munkaerőpiacról kiesetteket a lehetőség szerint visszahozzuk, hanem ezen túlmenően ők hatékony munkahelyre kerüljenek, kellően termelékenyek legyenek ahhoz, hogy lépést tarthassanak az emelkedő bérszintekkel, máskülönben ismét kiárazódnak a munkahelyekről.

A közmunka intézményéről hamar kiderült, hogy e kettős követelmény egyikének sem tesz eleget. A véges anyagi, szervezési, intézményi erőforrásaikra tekintettel az önkormányzatoktól nem is várható el, hogy a látens munkaerőkínálatot adó rétegek gazdasági és szociális státus-emelkedésének nehéz feladatát elvégezzék, különösen ebben az új, nehéz, változó időszakban.

A szociális ellátás, a munkaerőpiaci hivatalok, a családsegítő szolgáltatások és az iskolai valamint iskolán kívüli képzések együttese lehetne talán a megfelelő szervezeti keret.

Ezek a vonatkozások túlmutatnak a közgazdasági elemző kompetenciáján, ám attól nem lehet eltekinteni, hogy minden megismert kormányzati és ellenzéki program, előrejelzés a magyar munkatermelékenység tartós és jelentős növekedését feltételezi. A modellek türelmesek, az imputált hatékonyságnövekedés egyébként nem is elérhetetlen, ismerve a magyar gazdaság közvetlen szomszédjainak termelékenységi pályáit. Ám önmagától a feladat nem teljesül. Koncepcionális és intézményi változás szükséges, erőforrásokkal megtámogatva.

Címlapkép: Getty Images