Nem csak nálunk tombol az infláció, a héten európai rangsorba kerül Magyarország

Viszonylag csendes hét elé nézünk, hiszen egyelőre nem lesz érdemi kamatdöntés, csak Japánban, illetve makroadatokból is szűkös a felhozatal. Az viszont érdekes lehet, hogy a pénteken megjelent vártnál magasabb magyar inflációs adat hogyan áll az Eurostat rangsorában, erre például választ kaphatunk.

Mire ez a cikk megjelenik, addigra kis túlzással túl is leszünk az egész hét legfontosabb makrogazdasági adatán, hiszen Kínában hétfő hajnalban publikálták a negyedik negyedéves GDP előzetes statisztikáját. Ebből pedig az is látszik, hogy nem lesz túl mozgalmas hetünk, ha egy kínai GDP-adat számít a legfontosabbnak. A hét első napján az amerikai piacok ki sem nyitnak, na persze nem az érdektelenség, hanem a Martin Luther King-nap miatt.

2022. január 17-23. makronaptár Magyar makrogazdaság január 18. kedd 8:30 MNB Nemzetközi tartalékok dec. január 18. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj-aukció január 20. csütörtök 9:30 MNB Egyhetes betéti tender (kamat) január 20. csütörtök 15:00 MNB Egyhetes betéti tender (elfogadott összeg) január 21. péntek 11:00 PM Részletes áht beszámoló dec. Nemzetközi makrogazdaság január 17. hétfő 3:00 Kína GDP Q4 január 17. hétfő 3:00 Kína Ipar dec. január 17. hétfő 3:00 Kína Kiskereskedelem dec. január 17. hétfő USA Martin Luther King születésnapja január 18. kedd 4:00 Japán Bank of Japan kamatdöntés január 18. kedd 11:00 Németo. ZEW hangulatindex jan. január 19. szerda 8:00 UK Infláció dec. január 19. szerda 8:00 UK Kiskereskedelem dec. január 19. szerda 8:00 Németo. Infláció dec. január 20. csütörtök Töröko. Kamatdöntés január 20. csütörtök 2:30 Kína PBoC kamatdöntés január 20. csütörtök 11:00 EU Infláció dec. január 20. csütörtök 13:30 EU EKB jegyzőkönyv január 20. csütörtök 14:30 USA Heti munkanélküliek száma Forrás: Portfolio-gyűjtés

Kedden sem pörög fel az élet, itthon a szokásos heti dkj-aukción kívül semmi említésre méltó eseményre nem számítunk, míg a nemzetközi piacokon is legfeljebb a japán kamatdöntést érdemes kiemelni.

Szerdán várhatóan a brit és a német inflációs statisztika sem rengeti majd meg a világot, vagyis maradhat a hangulatalapú kereskedés a piacokon, igazán erős új impulzusra nem kell számítani.

Ahogy igazából csütörtökön sem, amikor itthon az MNB szokásos egyhetes betéti tendere jön, mely dönt az irányadó kamatról. A jegybank az elmúlt két alkalommal már nem emelte feljebb a 4%-os rátát, és ha a forint piacán addig nem történik valami rendkívüli, akkor várhatóan most is hasonlóan dönt, hogy aztán a jövő héten a Monetáris Tanács döntése után folytassa a szigorítást. Jut még nekünk egy kínai és egy török kamatdöntés, melyek közül utóbbi ígérkezik izgalmasabbnak a líra mélyrepülése után. A várakozások szerint lezárják a tavaly ősszel kezdett kamatcsökkentési ciklust és most tartás jön. Az Eurostat csütörtök délelőtt publikálja a decemberi inflációs toplistát, melyen a magyar 7,4%-os ráta valószínűleg nem volt a legmagasabb, de az utóbbi hónapokhoz hasonlóan a dobogó közelében lehet.

A hét utolsó napján sem fogjuk lerágni a körmünket az izgalomtól, pénteken a Pénzügyminisztérium az államháztartás decemberi részletes adatait teszi közzé, melyek igazi nagy meglepetést várhatóan már nem fognak okozni.

