Szlávik János: nem biztos, hogy az a megoldás, hogy 4-5 havonta újraoltjuk az emberiséget

Szlávik János főorvos, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője volt az Inforádió Aréna című műsorának ma esti vendége, a szakértő az omikron terjedéséről, tüneteiről beszélt, emellett fontos tanácsokat is megosztott. A főorvos azt is elárulta, nem annyira optimista annak kapcsán, hogy az omikron-hullám lesz az utolsó a világon. Kitért arra is, hogy szerinte nem biztos, hogy az a jó megoldás, ha 4-5 havonta újraoltjuk az emberiséget, hanem olyan vakcina kifejlesztése, amely minden variánssal szemben védettséget ad.

Változtatni kell a karanténszabályokon, változtatni kell a járványkezelésen, követni kell a nemzetközi tapasztalatokat – mondta a szakértő annak kapcsán, hogy nemrégiben itthon is rövidítettek a karanténban töltendő napok számán.

Az omikron megjelenésével meg kellett tanulni, hogy más tünetek jelentkezhetnek, mint a többi, klasszikus variánsnál. Az omikronnál hát- és izomfájdalom, fejfájás, köhögés, torokfájás jelentkezik, de minden esetben tanácsos tesztet végezni. Szerinte a korszerűbb, modernebb tesztet működnek, ez lehet orrból vagy nyálból vett minta is. Amennyiben egy gyorsteszt pozitív, akkor minden valószínűség szerint koronavírusos az illető, ha viszont negatív, de továbbra is produkálja a tüneteket, érdemes PCR-tesztet is készíteni.

A panaszok kezdetétől számítva nagyjából 4-5 napig lesznek pozitívak a gyorstesztek - mondta el a főorvos.

Sokan úgy fekszenek a kórházban koronavírusosnak titulált betegként, hogy egyébként semmilyen panaszuk, tünetük nincs. Ez amiatt van, mivel sokakat tesztelnek a kórházban Covidra, és ha pozitívra jön ki a teszt, akkor átkerül a Covid-osztályra, akkor is, ha egyébként egyéb probléma miatt van a kórházban az illető.

Az oltottaknál az omikron nagyon ritkán okoz súlyos betegséget – mondta el Szlávik, hozzátéve, hogy az idősekre, immunhiányosokra és egyéb rizikócsoportba tartozókra ez a variáns is veszélyes, főleg az oltatlanokra nézve.

Bizonyos idő eltelte után az újrafertőződés megtörténhet, de a 3. oltást követő 3-4 hónapon belül nagyon kicsi az esélye, hogy valaki súlyosan megfertőződjön. A szakorvos szerint a genetika is befolyásolja, hogy ki és milyen könnyen kapja el a vírust.

Az oltáson kívül nagyon nehéz más megoldásokkal elkerülni a megfertőződést. Szerinte az omikron mellett szinte lehetetlen az oltáson kívül olyan módszert találni, amivel elkerülhető a megfertőződés. Még az oltás sem jelent 100%-ot.

Kiderült, hogy az oltások keverése nem feltétlen hátrány, sőt, egyes mixek még erősebb védelmet is adnak. Az oltások között vannak különbségek, de a súlyos lefolyástól mindegyik nagy arányban véd.

Szlávik szerint nem jó átesni ezen a betegségen, mert nagyon sok szervet megtámad, néhány napon belül ott van az agyban, a szívben, a májban és pusztítást okoz.

Más kérdés, hogy a szakma szerint a legnagyobb védelmet valóban az adta eddig, ha valaki átesett a víruson és utána megkapta a védőoltásokat. Ennek ellenére nem tartja jó dolognak a megfertőződést.

Jó lenne hinni, hogy az omikron-hullám az utolsó, de a főorvos nem ennyire optimista az elmúlt időszakban látott új variánsok miatt.

Kifejtette:

Nem biztos, hogy az a megoldás, hogy minden 4-5. hónapban újraoltjuk az emberiséget.

Szimpatikusabb lenne olyan oltást kifejleszteni, ami valamennyi variáns ellen hatékony. Ez úgy lenne lehetséges, ha a vírus olyan részére hatna ez a vakcina, amely nem mutálódik. Voltak ilyen kísérletek egyébként az influenza kapcsán is – hangsúlyozta Szlávik.

A kórházban ugyanúgy kezelik az omikronos betegeket, mint a korábbi variánsos betegeket, de azt látni, hogy kevesebb most a tüdőgyulladásos beteg.

Szerinte nem sok értelme van mérni az antitesteket, mivel magas szám mellett is megfertőződhet valaki, ahogyan alacsony érték mellett is elkerülhet valakit a vírus. A főorvos szerint vélhetően nem az antitestek mennyisége, hanem a minősége a fontos.

Ma már igyekeznek nem követni azt a protokollt, hogy amíg lehet, otthon tartsák a betegeket, mivel kimutatták, hogy minél hamarabb kap valaki kórházi kezelést, annál nagyobb esélye van a felépülésre - mondta.

Szlávik szerint elsősorban azoknál kell elgondolkodni a negyedik oltáson, akik idősebbek vagy valamilyen immunhiányos betegségben szenvednek.

Szerinte az is téveszme, hogy a gyerekeket jobb kitenni a vírusnak, mindenképp érdemes beoltatni őket, mivel rájuk sem veszélytelen a koronavírus.

Ha olyan régióba utazunk, ahol tombol a járvány, akkor kitesszük magunkat annak a veszélynek, hogy új variánst hozunk be a fejlettebb világba is. Ezért is lenne fontos ezekbe a régiókba is eljuttatni a vakcinákat - utalt ezzel elsősorban az afrikai országokra.A long-Covidra is kitért a műsorban Szlávik, elmondása szerint nagyon nehéz az ilyen eseteket kezelni. Felsorolhatatlan mennyiségű betegséget okoz a koronavírus, és ezeknek egy részét a betegek a későbbiekben is magukkal hordozhatják. Ráadásul post-Covid-tünetek enyhébb lefolyás esetén is fennmaradhatnak, még gyerekeknél is.

Címlapkép: Facebook