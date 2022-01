Kimondta a német kancellár: akár az Északi Áramlat 2-t is leállíthatják az orosz agresszió megtorlásaként

Ha Oroszország megtámadja Ukrajnát, minden szankciós lehetőség szóba jön, akár az Északi Áramlat 2 leállítása is – küldte a rendkívül fontos szignált ma az oroszok felé is Olaf Scholz német kancellár.

Az új német koalíciós kormányban komoly vitákat generál a jelenlegi orosz gázszállítást (55 milliárd köbméter/év) megduplázni képes északi-tengeri vezetékpár kérdése, amely műszakilag elkészült, az oroszok már gázzal is feltöltötték, de a német hálózatüzemeltető hatóság uniós jogszabályok megsértése miatt novemberben egyelőre visszadobta a vezeték engedélyezését és leghamarabb júliusban adja majd meg (utána pedig még az Európai Bizottság engedélye is kell).

Az Északi Áramlat 2-ről hetek óta ellentmondásosan kommunikál a német koalíció, mert hol azt mondja, hogy csak egy gazdasági projekt, geopolitikai vonatkozások nélkül, hol pedig amerikai nyomásra próbálja azt a szignált is küldeni, hogy akár az Északi Áramlat 2 szankcionálásán keresztül az oroszokra is nyomást tudnak gyakorolni, hogy ne támadja meg Ukrajnát. Ha pedig megtámadná, akkor az amerikai Szenátusban egy olyan szankciós javaslat készül, ami blokkolná a vezetékpár működésbe lépését, és a hétvégén amerikaiak már vészhelyzeti terveket is jeleztek arra az esetre, ha az orosz-ukrán konfliktus miatt Európa gázellátása veszélybe kerülne.

Mindezen keret után, illetve amellett, hogy mit mondott ma Annalena Baerbock Moszkvában (készek magas árat fizetni az oroszokra való nyomásgyakorlás miatt, kvázi az Északi Áramlat 2 blokkolása miatt megugró gázárakon keresztül is), azt a szignált küldte Olaf Scholz újságíróknak nyilatkozva a Reuters tudósítása szerint, hogy akár le is állítaná az Északi Áramlat 2-t Németország (mármint annak engedélyezését – a szerk), ha az oroszok megtámadnák Ukrajnát.

Scholz a tudósítás szerint többek között azt mondta:

Világos, hogy magas árat kellene fizetnünk, és hogy minden lehetőséget meg kellene vitatnunk, ha katonai beavatkozás lenne Ukrajnában.

Érdemes hangsúlyozni, hogy nemcsak Németország kezében van nyomásgyakorlási lehetőség az Északi Áramlat 2 engedélyezésének visszatartásán keresztül, hanem az Európai Bizottság kezében is, és a múlt héten az EU külügyi főképviselője már jelezte is, hogy végső soron a vezetékpár engedélyezését a Bizottság hagyja jóvá és annak kimenetele attól is függ, hogy mit tesz Oroszország Ukrajnával.

Scholz egyébként közös sajtótájékoztatót tartott Berlinben a NATO főtitkárával, Jens Stoltenberggel, aki azt jelezte, hogy további NATO-Oroszország egyeztetéseket kezdeményez a múlt heti, összességében eredménytelen tanácskozások után. Erről bővebben:

