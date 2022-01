Lesz elég csirkemell a polcokon, és retteghetnek a hazai termelők az olcsó importárutól?

Az élelmiszerár-rögzítés nem okoz hátrányt a hazai termelőknek, beszállítóknak, az alapvetően a kiskereskedelmet érinti, és csak a profitjuk kis százalékát – közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A mostani döntés a külföldi hasonló intézkedésekhez képest jobban védi a beszállítókat, és nem várható áruhiány, ahogy az import áruk mennyiségének növekedése sem.

A NAK emlékeztet, hogy a kormány hat termék árának átmeneti maximalizálását rendelte el 2022. február 1-től. A globális áremelkedések miatt más országok is hoztak hasonló intézkedéseket, Magyarországon Szerbiához hasonlóan kerül bevezetésre az élelmiszerár-stop.

A NAK fontos eredménynek tartja a szabályozás kapcsán, hogy – a szerbiai intézkedésekkel szemben –

hazánkban a kereskedők, és nem a beszállítók kötelesek garantálni a meghatározott termékek boltokban való jelenlétét,

az esetleges áruhiány elkerülése érdekében. Ennek eredményeként – összhangban a NAK által képviseltekkel – a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek beszállítói jelentős tehertől mentesülnek. A kiskereskedelmi szektor legnagyobb szereplőinek 2020. évi profitja megközelítette a 80 milliárd forintot, számítások szerint

a mostani intézkedés a legnagyobb üzletláncok akkori profitjának legfeljebb 5-10 százalékát érintheti.

Továbbá – a NAK által az előzetes egyeztetéseken is képviselt álláspont révén – nem vonatkozik az árrögzítés a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek beszállítóinak beszállítói áraira, szemben a Szerbiában hozott döntéssel, ami a termelői, illetve a nagykereskedelmi árakat is érintette. Ez azt jelenti, hogy esetükben nem a 2021. október 15-i beszállítói árakat, hanem továbbra is a hatályosan alkalmazott beszállítói árakat kell majd fenntartani. Ennek értelmében a forgalmazók nem mondhatják fel a meglévő szerződéseket a fogyasztóiár-stopra hivatkozással. Az intézkedés a globális költségnövekedés miatt egyébként is nehéz helyzetbe került beszállítók működőképességét hivatott biztosítani - írja a NAK.

A NAK állítása szerint a sajtóban megjelent híresztelésekkel szemben

nagyon alacsony az olcsó, jelentős távolságból érkező importáru megjelenésének valószínűsége.

Másik beszállítókra átállni egyrészt időigényes folyamat lenne, másrészt a nagyobb élelmiszerláncoknál is komoly érték a beszállítói stabilitás és megbízhatóság. A szabályozás átmeneti jellege miatt a kiskereskedelmi üzletek nem mondanának le a meglévő megbízható beszállítói kapcsolataikról, amiknek keretében olyan mennyiségben és minőségben történnek a beszállítások, ahogy azt egyes láncok elvárják - tette hozzá az agrárkamara.

A beszállítókat védi a tisztességtelen forgalmazói magatartásról szóló törvény is, azaz egyoldalúan nem lehet a beszállítóikkal megkötött szerződéseiket módosítani. Eszerint tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül, ha a beszállítóval szemben a kereskedő a beszerzési árat a beszállító tiltakozása ellenére egyoldalúan csökkenti, vagy ha a beszerzési ár csökkentésére irányuló szerződésmódosítás érdekében a kereskedő a beszállítót a szerződéses kapcsolat megszüntetésével, terméke rendelésének lemondásával, a rendelésállomány csökkentésével, eladásösztönző tevékenységek – így különösen az akciók és promóciók – lemondásával vagy más, a beszállítónak anyagi vagy erkölcsi veszteséget okozó eszközzel fenyegeti - húzta alá a NAK.

