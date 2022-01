Effektív a mai jegybanki kamatdöntés

Portfolio 2022. január 20. 15:20

Mai egyhetes betéti tenderére közel 10 ezer milliárd forint értékben érkezett be ajánlatot az MNB-hez, a jegybank a várakozásoknak megfelelően mindet el is fogadta. Ezzel a továbbra is 4%-os a jegybank irányadó kamata.