Példátlanul erős volt a vállalatok toborzási kedve 2021-ben Magyarországon

MTI 2022. január 20. 17:21

A munkaerőpiac szempontjából 2021 példanélküli év volt, ugyanis az év során jól látható, intenzív toborzási hullám ment végig az országon, a vállalatok erőteljes munkaerő-felvételbe kezdtek - közölte a Profession.hu állásportál csütörtökön az MTI-vel. Ebben persze a megelőző évi alacsony bázis is szerepet játszott a koronavírus-járvány miatt, és az is látszott, hogy 2021 őszén volt a toborzási hullám, ami enyhült, illetve az is kiderült, hogy az ország egész területén a vendéglátóiparban keresték a legtöbb embert.