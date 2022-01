Online oktatásra áll át az ELTE

Online oktatásra áll át az Eötvös Loránd Tudományegyetem, az egyetem közleménye szerint február végén térhetnek vissza a jelenléti oktatáshoz

Az ELTE-én február 7-én kezdődik a szorgalmi időszak, egyelőre online formában. Az egyetem közleménye szerint 3 hétre rendeltek el online oktatást, a továbbiakról később döntenek majd.

A közleményben arról is írnak, hogy az egyetemen - amelyre állami felsőoktatási intézményként gyakorlatilag ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint az állami iskolákra - az átoltottság szinte teljes. Ennek fényében remélik, hogy mihamarabb visszatérhetnek a jelenléti oktatáshoz.

Az áttérés időpontjáról az egyetem külön tájékoztatót ad majd ki, egy hét felkészülési időt biztosítva az érintettek számára

-írják a közleményben.

A kollégiumok továbbra is a szokásos rendben működnek, a szakmai gyakorlatok végzéséről pedig a gyakorlóhely dönt. A vizsgákat az egyetem több karán is már hetek óta online tartják. Így döntött a természettudományi, a bölcsész- és a jogi kar is.

