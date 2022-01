Veszélyt jelent a koronavírus súlyos tünete: mutatjuk, mit érdemes tudni a tüdőgyulladásról, illetve a poszt-covid tüdőgyulladásról

A tüdőgyulladás kialakulásának oka lehet a koronavírus fertőzés is, amelynek egyik legsúlyosabb szövődménye a tüdőgyulladás. A koronavírus okozta tüdőgyulladással kapcsolatos tudnivalók mellett összefoglaltuk, mit érdemes tudni a vírusos tüdőgyulladásról, a bakterális tüdőgyulladásról, az atípusos tüdőgyulladásról, illetve az egyéb eredetű tüdőgyulladásokról.

Mi a tüdőgyulladás?

A tüdőgyulladás, vagy más néven pneuomónia a tüdőhólyagocskák (alveolusok), illetve a hólyagok közötti tér (intersticium) gyulladásos megbetegedését jelenti.

A tüdőgyulladás egy nagyon gyakori, potenciálisan az életet veszélyeztető, így akár halálozással járó betegség. A tüdőgyulladás elsősorban a legyengült védekezőképességű személyeket, az időseket és a krónikus betegeket veszélyezteti.

Általánosságban az alábbiak lehetnek a tüdőgyulladás tünetei:

Száraz vagy váladékos köhögés

Mellkasi fájdalom

Légzési nehézség

Magas láz

Borzongás

Fejfájás

Szédülés

Végtagfájdalom

Étvágytalanság

Köpetürítés

Mennyire veszélyes a tüdőgyulladás?

A tüdőgyulladás súlyossága az enyhétől akár az életet veszélyeztető állapotig változhat. Sajnos kiemelendő, hogy kórházakban, illetve klinikákon kapott tüdőgyulladás különösen veszélyes lehet, mivel ezeken a helyeken fordulnak meg a legsúlyosabb betegek, és annak is nagyobb az esélye, hogy a kórokozó polirezisztens, vagyis sokféle antibiotikummal szemben védett.

A tüdőgyulladás elsősorban időseknél, krónikus betegeknél, rossz körülmények között élő csecsemőknél, kisgyerekeknél, továbbá immunbetegeknél alakul ki, de a tüdőgyulladás a fiatal, egészséges emberekre is veszélyt jelenthet.

A tüdőgyulladás gyógyulási esélyei

A tüdőgyulladás két-három hét alatt jól kikezelhető betegség, amennyiben mielőbb felismerése kerül a tüdőgyulladást okozó vírus, baktérium vagy gomba.

Ép immunrendszer és társuló tüdőbetegség hiánya esetén tehát prognózis jó, a betegek általában két hét alatt teljesen meggyógyulnak. A tüdőgyulladásból való gyógyulást elsősorban a szubjektív panaszok mérséklődése alapján mondhatjuk ki, mert a röntgenkép a gyógyulást követően is sokáig pozitív marad.

A tüdőgyulladás tünetei

A tüdőgyulladást nem mindig könnyű idejében felismerni, mivel gyakran megfázásra vagy influenzára hasonlít, amely szintén levertséggel, köhögéssel, illetve lázzal indul. A mellkasi fájdalom gyakori tünet a tüdőgyulladás összes típusánál, a tüdőgyulladás tünetei azonban bizonyos változatosságot mutatnak. A tünetek függhetnek a háttérben álló egyéb betegségektől, illetve a panaszokat okozó fertőzéstől is.

A tünetek életkoronként eltérőek

Csecsemőknél, időseknél, legyengült immunrendszerű személyeknél sokszor nehéz időben észrevenni a tüdőgyulladást, az gyakran jellegzetes és látványos tünetek nélkül fejlődik ki. Az újszülöttkori tüdőgyulladás során hőemelkedés és az étvágy romlása, esetleg a testhőmérséklet csökkenése, sápadtság, és szapora szívműködés észlelhető.

A magas láz gyakran az idős emberek tüdőgyulladása esetén is hiányzik. Tüdőgyulladásra lehet gyanakodni, ha egy idős ember ismert ok nélkül az ágyában marad, gyenge, esetleg félrebeszél vagy zavarttá válik. Idegrendszeri károsodások esetén gyakori a félrenyelés, amely szintén tüdőgyulladáshoz vezethet.

Vírus okozta tüdőgyulladás

A tüdőgyulladásos esetek felét vírusok okozzák, a vírusos tüdőgyulladás pedig influenzaszerű tünetekkel indul. A főként gyermekkorra és időskorra jellemző vírusos tüdőgyulladást a legtöbb esetben RSV (respiratory syncytial), parainfluenza, influenza és adenovírus okozza.

A vírusos tüdőgyulladás tünetei:

Száraz köhögés

Fejfájás

Hőemelkedés vagy láz

Izomfájdalom és fáradtság

A betegség előrehaladása során légszomj, köhögés és kis mennyiségű fehér köpet társulhathat a tüdőgyulladás fenti tüneteihez.

Vírusos tüdőgyulladás esetében nagy a másodlagos bakteriális tüdőgyulladás kialakulásának kockázata is.

Bakteriális tüdőgyulladás

Sokféle baktérium okozhat tüdőgyulladást, de leggyakrabban a Streptococcus pneumoniae (vagy Pneumococcus) nevű kórokozó okoz úgynevezett típusos tüdőgyulladást. Bakteriális tüdőgyulladás önmagában is kialakulhat, de lehet a vírusos tüdőgyulladás szövődménye, sőt, folyhat a vírusos tüdőgyulladással párhuzamosan is. A tünetek általában hirtelen jelentkeznek.

A bakteriális tüdőgyulladás tünetei:

Mellkasi fájdalom

Légszomj

Magas láz

Hidegrázás

Izzadás

Sárgás-zöldes köpet ürítése

A magas kockázatú csoportba tartozók, vagyis az idősebbek, illetve a krónikus betegségben szenvedők és a gyenge immunrendszerű betegek enyhébb tünetekkel rendelkeznek, mint a kisebb kockázatú betegek. A tüdőgyulladásra jellemző magas láz időseknél teljesen elmaradhat.

A bakteriális tüdőgyulladás, általában az egyik oldali tüdő egy lebenyére korlátozódik. Amennyiben a bakteriális tüdőgyulladás egy lebenynél nagyobb kiterjedésű, a beteg nagy veszélynek van kitéve.

Atípusos tüdőgyulladás

A bakteriális eredetű tüdőgyulladásoknak a típusos esetek mellett létezik úgynevezett atípusos formája is. Az atípusos tüdőgyulladás lefolyását tekintve számos ponton eltérhet a fent említettektől.

Az atípusos tüdőgyulladást kiváltó bakteriális ágensek a Mycoplasma pneumoniae, a Chlamydia pneumoniae, a Chlamydia psittaci a Coxiella burnetii, illetve a Legionella pneumophila.

Mycoplasma által okozott gyulladás

Ez a kórokozó egy olyan speciális baktériumtípushoz tartozik, amelyek csak sejten belül tudnak tartósan életben maradni, ezért az általa okozott tüdőgyulladást elkülönítik a gennykeltő baktériumok okozta bakteriális tüdőgyulladástól. A vírusos tüdőgyulladáshoz hasonló, influenzaszerű tüneteket hoz létre, és előfordulhat, hogy a beteg nem is veszi észre, hogy tüdőgyulladása van, mivel a tüdőgyulladás tünetei ezesetben lassan alakulnak ki.

A mikoplazmás tüdőgyulladás nagyon fertőző, ezért gyakori iskolás gyerekek és fiatal felnőttek körében. A tüdőgyulladás ezen fajtája jól reagál a megfelelő antibiotikumokra, a folyamatos száraz köhögés azonban emellett is heteken keresztül fennállhat, és a lábadozás alatt a beteg gyengének érezheti magát. Kiemelendő, hogy a Mycoplasma-fertőzés számos más szervünknél is okozhat betegséget.

Egyéb eredetű tüdőgyulladások tünetei

Gomba okozta tüdőgyulladás: Bizonyos gombák szintén okozhatnak tüdőgyulladást, de szerencsére nem gyakori. A legtöbb tüdőgyulladást okozó eset eset nagy kockázatú egyéneknél alakul ki. Nagy kockázatot jelent a krónikus légzőszervi betegség, a veleszületett vagy szerzett immunhiányos állapot, a rosszindulatú daganat jelenléte, a daganatellenes kemoterápia, a szteroidkezelés, az időskor, illetve a leromlott általános állapot. Nagy kockázatú beteg esetében a tüdőgyulladás ezen fajtája nehezen kezelhető és hosszan tart. A gomba okozta tüdőgyulladás jellemző tünete a gyengeség és a bő gennyes köpetürítés.

Bizonyos gombák szintén okozhatnak tüdőgyulladást, de szerencsére nem gyakori. A legtöbb tüdőgyulladást okozó eset eset nagy kockázatú egyéneknél alakul ki. Nagy kockázatot jelent a krónikus légzőszervi betegség, a veleszületett vagy szerzett immunhiányos állapot, a rosszindulatú daganat jelenléte, a daganatellenes kemoterápia, a szteroidkezelés, az időskor, illetve a leromlott általános állapot. Nagy kockázatú beteg esetében a tüdőgyulladás ezen fajtája nehezen kezelhető és hosszan tart. A gomba okozta tüdőgyulladás jellemző tünete a gyengeség és a bő gennyes köpetürítés. Parazita okozta tüdőgyulladás: a Pneumocystis carinii egysejtű parazita, amely nagy kockázatú egyéneken (pl. AIDS-betegek, szervtranszplantáción átesett, és emiatt legyengített immunrendszerű betegek, daganatellenes kemoterápiát, szteroidot vagy más, az immunrendszert gátló gyógyszert kapó betegek) hoz létre általában jól kezelhető tüdőgyulladást. A parazita okozta tüdőgyulladás jellemző tünete a folyamatos köhögés, láz és légszomj.

Tüdőgyulladás láz nélkül

Az atípusos tüdőgyulladás nem jár magas lázzal, többnyire csak hőemelkedés fordul elő, a köhögés viszont jellemző tünet a tüdőgyulladás ezen fajtájánál is.

Idősek esetében gyakran kórokozótól függetlenül is láz nélkül zajlik a tüdőgyulladás, azonban ennek ellenére könnyen súlyos állapotba kerülhet a beteg. A tüdőgyulladás miatt jellemzően eszméletvesztés, légzési vagy keringési elégtelenség is előfordulhat, amely sürgős beavatkozást igényel.

A tüdőgyulladás diagnózisa, tüdőgyulladás röntgenképe

A tüdőgyulladás kivizsgálásának menete:

Tüdőgyógyász általi kivizsgálás

A mellkas röntgenvizsgálata

Laboratóriumi vizsgálatok (vérkép, CRP, vörösvértest süllyedés)

A tüdőgyulladás tényét csak a mellkas röntgenvizsgálata után lehet kimondani, csak a röntgen után adható biztos diagnózis. Érdemes megjegyezni, hogy a röntgenkép a tüdőgyulladásból való gyógyulást követően is sokáig pozitív marad.

A tüdőgyulladás kezelése

A baktérium okozta tüdőgyulladás általában jól kezelhető antibiotikummal, az antibiotikummal szemben rezisztens törzsek azonban fokozódó problémát jelentenek. A rezisztens törzsek mellett a betegség jól kezelhető formája is veszélyeztetheti az életet, ezért kiemelten fontos a tüdőgyulladás megelőzése.

A tüdőgyulladás megelőzése

A tüdőgyulladás akár influenza szövődménye is lehet, ezért jelentős védelmet nyújt az évente beadható influenza elleni oltás, amely jó lehetőség influenza vírus okozta tüdőgyulladás megelőzésére.

A szakértők azt javasolják az 55 éves kor felettieknek, hogy legalább egyszer adassanak be Pneumococcus (Streptococcus pneumoniae) baktérium elleni oltást is, akinek pedig gyenge immunrendszere, cukorbetegsége, daganatos betegsége van az legalább ötévente adassa be az oltást. Ezek a baktériumok okozzák az agyhártyagyulladást és a középfülgyulladást is, így az oltóanyag ezekkel a betegségekkel szemben is védelmet nyújt. A Pneumococcus elleni a kötelező oltási rend része lett a gyerekeknél, így minden gyerek megkapja.

A tüdőgyulladás megelőzésének további eszközei:

Az alapos kézmosás csökkentheti a fertőzés kockázatát. Az alkoholos kézfertőtlenítő hatékonyabban távolíthatja el a baktériumokat, mint a szappanos víz.

Mivel a dohányzás károsítja a tüdő természetes védőfunkcióját a légúti fertőzésekkel szemben, a dohányzás elkerülése is segíti a védekezést.

A pihenés, a természetes vitaminokban, teljes kiőrlésű gabonában, probiotikumokban, bő folyadékban gazdag étrend, illetve a mozgás segít az immunrendszer karbantartásában.

Ha tüdőgyulladása van, védje meg a többieket a fertőzéssel szemben, tartsa távol magát gyengült immunrendszerű ismerőseitől.

Tüdőgyulladás elleni oltás

2008-tól oltják a gyermekeket pneumococcus ellen, ami a gyakori bakteriális tüdőgyulladás mellett a középfülgyulladás (otitis) és agyhártyagyulladás (meningitis) ellen is védelmet ad.

A Streptococcus pneumonae csak az emberben él, leggyakrabban a kisgyermekekben található és nagy veszélyt jelenthet a nagymamákra és a nagypapákra

- figyelmeztetett Ludwig Endre professzor, infektológus, a fertőző betegségek szakorvosa.

Ezért nagyon fontos a gyerekpopuláció oltása, mert védi a gyereket és a környezetében élőket is, megakadályozza, hogy a torkában megtelepedjenek ezek a kórokozók, amelyek másokra veszélyt jelenthetnek

- tette hozzá Ludwig.

Kapcsolódó cikkünk 2014. 12. 19. Ma is veszélyes lehet a tüdőgyulladás

Ahogyan arról tavaly beszámoltunk, a kormány és az Emberi Erőforrások Minisztériuma elkötelezett abban, hogy minden magyar állampolgár számára térítésmenetesen biztosítsa az influenza elleni oltást, nemcsak az idősek, és a kockázati csoportba tartozók számára.

Az influenza elleni oltás felvétele azért is különösen fontos, mert a koronavírus-fertőzés magasabb kockázatot jelent, ha más betegséggel is együtt jár. Ezért a kormány mindenkit arra biztat, hogy éljen az influenza elleni ingyenes védőoltás lehetőségével.

Az influenza elleni védőoltások elsődleges célja az egyéni védelem, így felvétele különösen ajánlott azok számára, akiknél az influenza fertőzés vagy az ahhoz társuló szövődmények nagy kockázatot jelentenek.

Koronavírus okozta tüdőgyulladás?

A tüdőgyulladás kialakulásának oka lehet a koronavírus fertőzés is. A koronavírus egyik legsúlyosabb szövődménye a tüdőgyulladás, ezért ha napokkal-hetekkel később is tapasztal nehézlégzést, köhögést, krónikus fáradtságot, érdemes azt kivizsgáltatni.

A tapasztalatok szerint a koronavírus által okozott tüdőgyulladás azért is veszélyes, mert valószínűsíthető, hogy az egész tüdőt érinti, nem csak annak bizonyos részeit. Nagy kockázatot jelentenek emellett a másodlagos fertőzések is.

Tüdőt érintő károsodás COVID után?

Az elhúzódó koronavírusos állapotnak nincs két egyforma tünete, de ha mégis ki kellene emelni egyet, ami a legtöbb embernél jelentkezik, akkor az a bénító fáradtság. De ott vannak még az olyan tünetek is, mint légzési nehézség, köhögés, izomfájdalom, hallás- és látásproblémák, az ízlelés és szaglás elvesztése, valamint a szívet, tüdőt és beleket érintő károsodások. Mindezek mellett mentális eredetű problémák is fennmaradhatnak, mint a depresszió, szorongás, és a zavart gondolkodás.

A FENTI TÜNETEK TEHÁT NEM (CSAK) A KORONAVÍRUS ALATTI ÁLLAPOTRA VONATOZNAK, HANEM AZ AZT KÖVETŐ IDŐSZAKRA (IS). AMI MÉG ELSZOMORÍTÓBB, HOGY EZEK A SZÖVŐDMÉNYEK AZOKNÁL IS JELENTKEZHETNEK, AKIK EGYÉBKÉNT ENYHE TÜNETEKKEL VÉSZELTÉK ÁT A VÍRUST.

A COVID okozta tüdőgyulladás több szövődménnyel járhat

Egy dublini tanulmány szerint a vizsgált emberek fele tíz héttel a vírust követően is fáradtságról panaszkodtak, harmaduk fizikailag arra sem volt képes, hogy visszamenjen dolgozni. Ami ijesztő, hogy az orvosok nem találtak kapcsolatot a koronavírus lefolyásának súlyossága és a fáradtság tünetének fennmaradása között. Más orvosok szerint azok, akiknek tüdőgyulladást is okozott a koronavírus, több szövődménnyel találkozhatnak.

Mit tehetünk az ellen, hogy megelőzzük a koronavírus okozta tüdőgyulladást?

Elcsépeltnek hat a hordjunk maszkot, mossunk gyakran kezet és tartsuk a kellő távolságot másoktól hármas, de nem lehet elégszer hangsúlyozni. Kényelmetlen a maszk, igen, de nem okoz légzési nehézséget és kevesebb oxigén se jut be így a szervezetbe, mint egyébként, még a tüdőbetegeknél sem – mondják a korábbi kutatások.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 10. 09. Ez jön a koronavírus után: már a szövődményes állapotnak is neve van

A koronavírus okozta tüdőgyulladás kezelése házilag

Pozitív koronavírus-teszt esetén mindenképpen kövesse háziorvosa utasításait. A háziorvosoknak lehetősége van receptre felírni a favipiravir nevű, vírusellenes készítményt. A gyógyszer a vírus elszaporodását gátolja a szervezetben, ezért a betegség elején, az első pár napban elkezdve hatásos. Szedésével a betegség enyhébb lefolyású lehet, segíthet megelőzni, hogy kórházi ellátásra legyen szükség.

A koronavírus okozta tüdőgyulladás otthoni kezelése során előfordulhat az állapot rosszabbodása, de ha nem történik javulás, a tünetek tartósan fennállnak, akkor is javasolt a sürgős orvosi beavatkozás. Az alábbi tünetek esetén javasolt mentőt hívni:

Napok óta fennálló magas láz

Mellkasi fájdalom esetén

Nehézlégzés, légszomj

Több napos rossz közérzet, gyengeség, hasmenés, csökkent vizelet mennyiség

Fokozódó kínzó száraz köhögés

Nem szűnő fejfájás

A koronavírus és a tüdőgyulladás

Nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy a SARS-CoV-2 vírusok a levegőből közvetlenül a tüdőbe jussanak, a tüdőgyulladást okozó vírusok az érintett beteg felső légútjaiból származnak - derült ki az ELKH Energiatudományi Kutatóközpont (EK), az ELKH Wigner Fizikai Kutatóközpont (Wigner FK), a Semmelweis Egyetem és a Törökbálinti Tüdőgyógyintézet munkatársainak részvételével zajló kutatásból, amelynek eredményeit a Scientific Reports című folyóiratban publikálták.

A kutatók megmutatták, hogy nagyon kicsi annak a valószínűsége, hogy a vírusok közvetlenül a tüdőbe jussanak, még akkor is, ha egy koronavírusos beteg köhögését lélegzi be valaki. Ennek alapján

A TÜDŐGYULLADÁS KIALAKULÁSÁHOZ VEZETŐ FOLYAMAT KÉT RÉSZRE OSZTHATÓ: AZ ELSŐ SZAKASZBAN CSAK A FELSŐ LÉGUTAK FERTŐZŐDNEK MEG, MAJD A MÁSODIK SZAKASZBAN AZ ITT ELSZAPORODOTT, ÉS INNEN MÉLYEBBRE JUTOTT VÍRUSOK OKOZNAK TÜDŐGYULLADÁST.

Ahhoz, hogy tüdőgyulladás alakuljon ki, a vírusoknak sokkal mélyebbre kell jutniuk.

Az omikron variáns és a tüdőgyulladás

A Hong Kong-i Egyetem friss kutatása szerint az omikron variáns 70-szer gyorsabban terjed, mint az eredeti törzs, de jelentősen kisebb arányban okoz súlyos lefolyást – számol be a hírről a Bloomberg.

Az egyetem szerdai közleménye szerint a fertőzés után már 24 órával észlelték az omikron hörgőkben való elterjedését. A Michael Chan Chi-wai vezette kutatócsoport által végzett tanulmány megállapította, hogy az új variáns kevésbé hatékonyan terjed – több mint 10-szer gyengébben – az emberi tüdőszövetben, mint az eredeti törzs, amely „alacsonyabb súlyossági szintet” jelezhet.

Egyre több és több olyan kutatást látunk, amely szerint az omikron vírusváltozat a koronavírus többi variánsától eltérően a felső légutakat fertőzi, és nem súlyos tüdőgyulladást okoz

- jelentette ki újságíróknak kedden Genfben Abdirahman Mahamud, a WHO egyik vezető tisztségviselője, aki szerint ez "jó hír" lehet. Hozzátette azonban, hogy ennek a megerősítéséhez további kutatásokra van szükség.

Poszt-covid tüdőgyulladás kivizsgálás

A koronavírus sok esetben nem tűnik el nyomtalanul, van, hogy a tünetek hosszú távon fennmaradnak, vagy épp a fertőzés után bizonyos idővel - akár 12 héttel később - egészen új tünetek jelentkeznek. Ebben az esetben beszélhetünk poszt-covid szindrómáról. Hogy pontosan hány embert érint, azt egyelőre nem lehet tudni, a WHO tavaly februárban még úgy becsülte, a covidon átesett betegek 10%-a szenvedhet a poszt-covid szindrómától, ugyanakkor bizonyos kutatások szerint ennél több, akár a koronavírus-fertőzöttek 30%-a is érintett lehet.

Nem meglepő tehát, hogy a privátszolgáltatók, reagálva a helyzetre és az igényekre, poszt-covid szűrőcsomagokat kínálnak a koronavíruson átesettek számára. A Portfolio által tavaly megkeresett szolgáltatókat általában a következő panaszokkal keresik fel a páciensek: gyakori tünet a mellkasi fájdalom, légszomj, köhögés, szívdobogásérzés, magas pulzusszám, izomfájdalmak, tartós fáradékonyság, memóriazavar, alvászavar, hangulatváltozások, szorongás, depresszió.

A Kelen Kórházban 2021 decembere és 2021 májusa között 196-an kértek poszt-covid kivizsgálást. A legtöbb esetben tüdőgyulladással, szívizom károsodással és vérrögképződéssel kapcsolatos szövődményeket találtak – tudtuk meg Dr. Székely Tamástól, a kórház vezetőjétől.

Dr. Havrancsik Csilla, a Dr. Rose Magánkórház kardiológusa arról számolt be, hogy a szűrővizsgálatok során gyakran találkoznak a lezajlott tüdőgyulladás, esetleg tüdőembólia maradványtüneteivel, lezajlott szívizomgyulladás, szívburok- és szívbelhártyagyulladás maradványtüneteivel és májfunkció, valamint veseműködés csökkenésével.

Dr. Füstös Józseftől, a Wáberer Medical Center Komplex Esetek Központjának belgyógyász szakorvosától megtudtuk, 2020 novembere és 2021 májusa között 100 gyerek és 400 felnőtt vett részt náluk poszt-covid kivizsgáláson, 10% alatti arányban fordult elő szívizomgyulladás, tüdőembólia, mélyvénás trombózis, tüdőfibrózis.

Címlapkép forrása: Getty Images