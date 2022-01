Egyre többen szerveznek omikron-bulikat - Rusvai Miklós elmondja, hogy érdemes-e elkapni a vírust

Egyre inkább terjedőben van az a nézet, hogy érdemes elkapni az omikron-vírusvariánst annak, aki háromszor oltott, mert így még erősebb védelmet kaphat. "Annak ellenére, hogy paradox módon, szeretnék megfertőződni az omikronnal, biztos, hogy nem vennék részt egy partin, hiszen azért ne felejtsük el, hogy ha az omikronnak általában enyhébbek is a tünetei, mint a korábbi vírusvariánsoknak, nem teljesen veszélytelen, mint ahogy azt Kunhalmi Ágnes példájából is látjuk, aki kórházba került. Az ember ne hívja ki a sorsot maga ellen azzal, hogy szándékosan megfertőződik. Ha úgy hozza az élet, akkor állok elébe a fertőzésnek, de én magam biztos, hogy nem fogok lépéseket tenni azért, hogy megfertőződjek" – mondta Rusvai Miklós a lapnak.

Nagy felelőtlenség egy omikron parti, már csak azért is, mert továbbra is egy kiszámíthatatlan kórokozóval állunk szemben, és ha olyan valakit fertőzünk meg, aki valamilyen oknál fogva nincs beoltva, annak akár az életét is kockáztatjuk

– hangsúlyozza Rusvai Miklós.

A professzort azután kereste meg a Ripost, hogy Rusvai azt mondta: "én mindhárom vakcinaadagot megkaptam, és ha bizonyítottan gyengébb az omikron megbetegítő képessége, akkor készséggel elkapnám azt, mivel, ha a vakcinás védelem mellett átesek a fertőzésen, akkor ezáltal magasabb szintű immunitásom lesz".

