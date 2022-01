Omikron-hullám: furcsa dolog történt a héten - Hol lehet az ötödik hullám csúcsa?

Az omikron-variáns által okozott ötödik járványhullám esetszámai már a harmadik héten meghaladták heti átlagban a delta járványhullám decemberi csúcsát. Vattay Gábor járványmodellező az elmúlt hét adatai alapján azt vizsgálta meg, hogy mikor fog tetőzni a mostani hullám.

Péntekre az új fertőzöttek 7 napos mozgóátlaga olyan magasra emelkedett, amire a járvány 2020-as kitörése óta sosem volt eddig. Szerdán, csütörtökön és pénteken is soha nem látott napi új fertőzöttszám érkezett és közben a Nemzeti Népegészségügyi Központ a héten hivatalosan is elismerte (több hét késéssel), hogy az omikron variáns vált dominánssá idehaza is.

Vattay Gábor, az ELTE TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék vezetője legújabb, Portfolio-nak küldött elemzésében a bevált módszerét alkalmazza, vagyis a napi esetszámokat az összes esetszám függvényében ábrázolta. Ez alapján azt láthatjuk, hogy a jelenlegi trendet követve a mai 1,4 millióról további körülbelől 700 ezer esettel 2,1 millió környékére fog nőni ebben a hullámban az esetek száma a nyárig.

x tengely = összes esetszám; y tengely = napi esetszám. Forrás: Vattay Gábor

Pár nappal ezelőtt valami megváltozott

A fizikus arra is felhívta a figyelmet, hogy

az átlag esetszámok heti növekedési rátája jelenleg nagyon érdekes viselkedést mutat,

ami külön magyarázatra szorul.

X tengely = eltelt napok, 0. nap a január 21-i nap, Y tengely = átlag esetszámok heti növekedési rátája. Forrás: Vattay Gábor

Felidézi: az omikron-hullám az adatokban december 28-án jelent meg 24 nappal ezelőtt (a fenti görbéken ez jól lekövethető). A budapesti (piros) és az országos (zöld) esetszámok rátája akkor kezdett el növekedni. Budapesten január elsejére a ráta már át is lépte a kritikus 1 értéket (fekete), országosan pedig öt nappal később következett be ugyanez.

Tíz nappal ezelőtt mindkét ráta elérte maximumát, majd csökkenni kezdett. Ennek oka, hogy a járvány Budapesten és Pest megyében tört ki először, ez vitte felfelé az országos adatokat is, miközben az ország maradék részében még lefelé haladt a delta hullám. Aztán a budapesti/pest megyei helyzetben következett be fordulat tíz napja és a ráta gyors csökkenésbe váltott, úgy tűnt hogy a Központi Régióban már ezen a héten csúcsra ér a járvány. Ez hasonló lett volna ahhoz, ahogy New Yorkban vagy Koppenhágában is gyorsan a csúcsra ért a járvány és utána gyors csökkenésbe váltott. Ezzel párhuzamosan az országos ráta is csökkenni kezdett, hiszen a számokat még mindig a központi régió dominálta.

Vattay Gábor kiemelte:

négy nappal ezelőtt a helyzet hirtelen megváltozott.

A járvány a többi régióban is kitört és az országos ráta ismét növekedni kezdett. A budapesti ráta pedig stagnálni kezdett, ami persze továbbra is azt jelenti, hogy az esetszámok a fővárosban továbbra is exponenciálisan növekednek.

A járványmodellező erre magyarázatot is ad. Szerinte ennek az az oka, hogy a Központi Régió nem csatolódott le az ország többi részéről, a járvány "visszaszivárgott" Budapestre. Budapest és az ország többi részének keveredése fenntartja a járványt és a szakember arra számít, hogy szinkronizálódik az ország állapota. A járvány majd lényegében egyszerre tetőzik országosan és Budapesten is.

A modelléből fakadó előrejelzése pedig azt mutatja, hogy a tetőzés sajnos

körülbelül csak 14-21 nap múlva fog bekövetkezni,

ahogyan ez az alábbi ábráról leolvasható:

X tengely = eltelt napok, 0. nap a január 21-i nap, Y tengely = esetszámok. Forrás: Vattay Gábor

